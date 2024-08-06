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Новости Война
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Вследствие удара РФ по Харькову один человек погиб, 12 пострадавших, - Зеленский

Внаслідок удару РФ по Харкову одна людина загинула, 12 постраждалих, - Зеленський

В результате российского удара по Шевченковскому району Харькова 6 августа один человек погиб, 12 - пострадали.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, по состоянию на сейчас известно, что 12 человек пострадали. Один человек погиб.

Спасательные работы на месте удара РФ продолжаются.

"Сейчас в Харькове еще продолжаются спасательные работы после российского удара. Под завалами - люди, делается максимум, чтобы им помочь... Мои соболезнования родным и близким. Все необходимые силы для спасательной операции привлечены", - сказал президент.

Напомним, что во вторник, 6 августа, около 10 часов утра оккупанты ударили "Искандером" по Шевченковскому району Харькова. Повреждены поликлиника, автомобили и другая гражданская инфраструктура.

Читайте также: Последствия удара войск РФ по центру Харькова: 5 человек пострадали, повреждена поликлиника, автомобили и гражданская инфраструктура. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) обстрел (26928) Харьков (7450)


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всьо!

закінчилися позитивні новини у пристроченого зе!гандона. почав читати листочки мера харкова.
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06.08.2024 20:08 Ответить
Бедоносец гигаВатный.
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06.08.2024 20:34 Ответить
 
 