Два человека пострадали вследствие атаки россиян на Антоновку и Белозерку на Херсонщине

Сегодня, 6 августа, российские войска обстреляли Антоновку и сбросили взрывчатку с дрона на Белозерку, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В частности, сегодня вечером российская армия ударила по Антоновке. В результате вражеского обстрела пострадал 67-летний мужчина.

Как отмечается, снаряд упал вблизи его дома. Мужчину с минно-взрывной травмой и ранением ноги доставили в больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь.

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Кроме того в ОВА сообщили, что населенные пункты Херсонщины продолжают страдать от ударов российских беспилотников.



Сообщается, что в Белозерке из-за сброса взрывчатки с дрона взрывную травму и контузию получила 34-летняя женщина. В момент вражеской атаки она находилась в доме. Пострадавшую доставили в больницу.

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