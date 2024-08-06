РФ имеет 8 ракетоносителей в акватории Черного моря, - Плетенчук

Россия держит 8 носителей крылатых ракет в акватории Черного моря.

Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается Черного моря, то там произошла ротация. Подводная лодка, которая ранее находилась в акватории Черного моря, вернулась в пункт базирования в Новороссийск и ее заменила аналогичная подводная лодка, того же проекта - 636-го, и она сейчас находится на дежурстве. То есть, в акватории Черного подводного моря остается одна такая подводная лодка", - рассказал Плетенчук.

Он добавил, что лодка там находится больше на боевом дежурстве, чем с целью применения.

"Это (применение - Ред.) сейчас происходит крайне редко и, как мы видим, крайне неудачно", - заявил Плетенчук.

Плетенчук отметил, что из акватории Азовского моря они фактически не наблюдают никаких угроз.

Он сказал, что после нескольких удачных поражений вокруг этой акватории россияне сделали соответствующие выводы и в результате покинули эту акваторию в принципе.

Читайте также: РФ прячет свой флот в Новороссийске, скучились в одном месте, как рыба в бочке, - Плетенчук

"Выводы эти базируются на том, что ВМС, например, смогли уничтожить склады дронов в Ейске, смогли поразить паром в порту Кавказ. Другие составляющие Сил обороны так же посильно приобщаются к подобным атакам, поэтому Азов сейчас фактически освобожден от россиян, если можно так сказать, если брать корабельную составляющую. Побережье, к сожалению, остается до сих пор в российской оккупации", - пояснил представитель ВМС.

Отвечая на вопрос о состоянии остатков флота у россиян, спикер пояснил, что основным элементом, который может нести опасность для Украины, остаются носители крылатых ракет, которых РФ имеет в акватории Черного моря 8 единиц.

"Это - 3 подводные лодки, дальнейшая судьба которых пока непонятна. Но это единственные фактически единицы, которые они применяют постоянно, потому что они прячутся под водой. И остальные носители находятся в пункте базирования, вероятнее всего, ожидая своей утилизации нашими руками", - заявил он.

Читайте также: Россияне изменили тактику в море: Используют только подлодки, - ВМС

Он сказал, что независимо от количества единиц, которые там, у россиян, остались, следует смотреть именно на качественный показатель остатков их корабельной группировки.

"Потому что остальные корабли, которых тоже есть пара десятков, они фактически применять для ведения боевых действий по состоянию на сейчас не могут. Это и ракетные катера, и патрульные, и сторожевые корабли. Все эти единицы пока единственное, что делают - это просто находятся в пункте базирования в Новороссийске, куда, кстати, уже по официальным сообщениям, если брать исключительно языком цифр, уже достают украинские дроны. Теперь только вопрос, когда это произойдет", - сказал Дмитрий Плетенчук.

Читайте также: В Азовском море нет военных кораблей РФ, - Плетенчук