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Кандидат Харрис в вице-президенты Тим Уолз – надежный друг Украины, - Маркарова

Кандидат Гарріс у віцепрезиденти Тім Волз – надійний друг України, - Маркарова

Посол Украины в США Оксана Маркарова считает губернатора штата Миннесота Тима Волза, которого Камала Харрис выбрала кандидатом в вице-президенты, "надежным другом нашей страны".

Об этом дипломат сказала в комментарии "Европейской Правде", информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, среди американских губернаторов, активно поддерживающих Украину, "Тим Уолз, безусловно, - один из лидеров такой поддержки и надежный друг нашей страны".

Также Маркарова рассказала, что Миннесота - один из штатов, где активная поддержка губернатора помогает Украине проводить адвокационную кампанию. Она вспомнила свою встречу с губернатором Уолзом.

"Когда в декабре я находилась с визитом в Миннесоте в рамках нашего Whistlestop Tour for Ukraine с фондом Маршала и Говардом Баффетом, мы с губернатором встречались с Фермерским бюро и фактически вместе с ним убеждали присутствующих в том, насколько важным для национальных интересов США является победа Украины", - рассказала дипломат.

Читайте также: Посол Маркарова о покушении на Трампа: Все виновные должны быть привлечены к ответственности

Напомним, что во вторник, 6 августа, кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис официально подтвердила, что выбрала кандидатом в вице-президенты Тима Уолза.

Ранее Уолз выражал непоколебимую поддержку Украине в ее борьбе с полномасштабной российской агрессией.

Читайте также: Харрис избрала кандидата в вице-президенты. Им стал губернатор штата Миннесота Тим Уолз, - CNN (дополнено)

Автор: 

США (26422) Маркарова Оксана (279) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+12
Ми вже ситі вашими "друзями" по горло. Не друзі Україні потрібні, а союз, на кшталт того, що має Ізраїль, коли за найменшої загрози США флот підганяють на допомогу.
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06.08.2024 22:58
+10
Він радикальний лівак, як і Гамала. Вони скоріше Африку рятувати будуть.
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06.08.2024 23:01
+8
І як середньо-статистичному зебілу визначитись хто тепер друг України? Минулого тижня трамп був другом України
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06.08.2024 22:56
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заспокоїла... цегла з душі впала...
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06.08.2024 22:55 Ответить
...на ногу?...
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06.08.2024 23:04 Ответить
Переглянув його виступ - вражаюче! У нього прекрасне почуття гумору!
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07.08.2024 10:13 Ответить
На голову.
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06.08.2024 23:39 Ответить
друг України -зер гут. Значить ворог Сідєльцев На Банковой.
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07.08.2024 14:16 Ответить
І як середньо-статистичному зебілу визначитись хто тепер друг України? Минулого тижня трамп був другом України
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06.08.2024 22:56 Ответить
А те що може бути два "друга" - то воно так не складається?
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06.08.2024 22:59 Ответить
А Трамп друг України?

І його шавка Венс теж?
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07.08.2024 00:45 Ответить
Я запитався в контексті допису, там написано: "Минулого тижня трамп був другом України".
Сумніваюся що серед політиків США є друзі України, тому в мене там лапки.
Я президента США не обираю і буду змушений прийняти будь який вибір громадян США.
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07.08.2024 01:01 Ответить
Ну це на думку одного не самого розумного суб'єкта, який за примхою долі та волі інших ідіотів покищо виконує обов'язки президента України.
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07.08.2024 01:05 Ответить
В українських виборах я приймаю активну участь, але з вибором наївних (дурнів) змушений був змиритися. Більш за все мене здивували результати виборів до ВР, бо надавати типу якій: "я вам нічєво нє должен" - можливість безальтернативно командувати ще й парламентом, це взагалі - майже самогубство...
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07.08.2024 01:23 Ответить
ЗЄрмаки вже давно белальтернативно командують не тільки парламентом, а всіма гілками влади.

І саме погане, що їх виборці навіть гадки не мають, що так не повинно бути.

Прийняти факт і змиритися - це різні речі.
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07.08.2024 01:48 Ответить
ЗЄрмак саме тому і має змогу так нахабно діяти, бо дурнуватий нарід разом із обранням найвеличнівшого лідора галактики ще й знищив протидію йому - обрав монобільшість імені його ж до парламенту. Все, як і бажали ****************.
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07.08.2024 09:54 Ответить
Петиция №22/119878-еп

Президент Украины Владимир Зеленский:

Россия и Украина - действительно братские народы !

ПРОШУ Президента Украины, который, согласно статьи 102 Конституции Украины, является Гарантом Конституции Украины:

1.ОБЕСПЕЧИТЬ реализацию в Украине статьи 10 Конституции Украины, а именно:
"В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины";

2.ВОССТАНОВИТЬ дружбу братских народов России и Украины

Дата оприлюднення: 14 липня 2021

https://petition.president.gov.ua/petition/119878
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07.08.2024 15:35 Ответить
1750 голосів, не так й багато довбнів відзначилося.

Був такий нардеп в Україні - Ржавський. Ще він колись був й кандидатом у президенти. Весь такий проросійський та за рузге ізиг.
Ото 27.03.2022 до його помешкання в Бучі вдерся якійсь кацапський ванька-окупант (брат - згідно з теорією Зеленського та іншої вати) та почав вимагати бухло, але був не ввічливо посланий тим Ржавським. Ванька образився і шанувальника рузьге ізиг... застрелив.
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07.08.2024 16:19 Ответить
Ми вже ситі вашими "друзями" по горло. Не друзі Україні потрібні, а союз, на кшталт того, що має Ізраїль, коли за найменшої загрози США флот підганяють на допомогу.
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06.08.2024 22:58 Ответить
Ну рівня Ізраїлю точно не буде тому що євреї це фінансова ситема штатів і їх діаспора дуже впливова...

А от варіант Південної Кореї можливий за мови що штати сюди інвестують стільки грошей як туди... давно треба було привести ринок цінних паперів та суди до міжнародного взірця то і б війни не було б
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06.08.2024 23:10 Ответить
Ого. Це Ви рвонув душу...Он хоч би лями у Лазаренка з горлянки вирвать...міжнародного...взірця. Діко ізвіняюсь
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06.08.2024 23:21 Ответить
Звісно, що "діко" ухопились за "лями Лазаренка", коли "міжнародний взірець" дає Україні мільярди.
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07.08.2024 00:08 Ответить
Ну це звична справа для корупціонерів на заході... гроші блокують на невизначений час і банкам добре і корупціонер без грошей
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07.08.2024 00:35 Ответить
для України Волц краще, ніж Шапіро. І Волц довів це вже на справах.
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06.08.2024 23:48 Ответить
Що Ви набігли з партійною пропагандою. Тут голосів не нашкребете!
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07.08.2024 00:12 Ответить
Антисеміт в штатах в політиці і тим більше в партії демів... вибачте звучить як анекдот
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07.08.2024 00:31 Ответить
Там їх ціла фракція лівачні та террористофілів. Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar Ayanna Pressley, and Rashida ***** це тільки верхівка.

***** навіть була censured в конгресі за антисемітизм.

https://bergman.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=1127
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07.08.2024 06:33 Ответить
Ви погано розумієте наскільки чорні ненавидять євреїв. Поцікавтеся антисемінськими заявами Ye, в минулому Каніє Вест, з цього приводу.
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07.08.2024 06:36 Ответить
Один з видатних прогресивних антисемітів, Cori Bush з Місурі, тільки що програв на праймаріз кандидату підтриманому єврейскими організаціями.

https://www.wsj.com/politics/elections/cori-bush-primary-election-results-7d8f5bf6?st=ikeeyxhozz9i9sr&reflink=desktopwebshare_permalink Cori Bush Defeated in Missouri Democratic Primary, Becoming Second House Squad Member to Lose Seat Prosecuting attorney Wesley Bell won the race with the backing of pro-Israel groups
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07.08.2024 06:42 Ответить
Південа Корея була можлива тому що там досі стоїть американське військо.

І південна Корея була в дупі до 1990 року. Ви готові ще два покоління сидіти в дупі?
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06.08.2024 23:42 Ответить
До 90 року багато країн були в дупі а де вони зараз....
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07.08.2024 00:30 Ответить
Україна, яка у 1990му мала ті ж $3000 на душу в рік що й Південна Корея, і до 2014 була там же (після 2014 то зовсім інша історія.)
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07.08.2024 06:26 Ответить
Залишається тільки мріяти про такий варіант. З нашою владою можливо побудувати Південну Корею? Так і Захід - не дурні, це теж розуміють. Відправ гроши на одне, розкрадуть.
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07.08.2024 10:54 Ответить
Він радикальний лівак, як і Гамала. Вони скоріше Африку рятувати будуть.
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06.08.2024 23:01 Ответить
Не схоже на Маркарову .
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06.08.2024 23:02 Ответить
Та пофігу! Буба /Єрмак поставили на Трампа, який їм навіть щось пообіцяв!
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06.08.2024 23:07 Ответить
Ну тепер все прояснилося. Якщо для багатьох два кандидати були однакові щодо позиції по Україні і було на них геть пофіг. То два кандидати в віце президенти дали чітку відповідь хто за кого. І тепер не пофіг хто кращий: трмпівський молодий антиукраїнський ******** чи досвідчений друг України від Харріс. Все стало зрозумілим і не двозначним.
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06.08.2024 23:34 Ответить
"Сэм - наш гвинейский друг!" (с)
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06.08.2024 23:39 Ответить
Байден тоже друг Украины и всецело ее поддерживает, будем защищать каждый дюйм нато бла бла бла. Америке нужен адекватный президент а не очередные левацкие заглядыватели в рот путьке
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06.08.2024 23:40 Ответить
Байден не лівак, а центрист.
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06.08.2024 23:49 Ответить
Байден не друг, а дурень і корупціонер.
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07.08.2024 15:34 Ответить
А Трамп з його гвалтівником диванів ні?

Маркарова, як посол, впевнена, що такі заяви на користь Україні?

Бо ЗЄ вже поспішив полоскотати язиком Трампу анус.
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07.08.2024 00:43 Ответить
якщо це такий друг як байден, то борони Боже від таких друзів
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07.08.2024 01:05 Ответить
ЭТО ОЗНАЧАЕТ БЛА БЛА И ПИПЕТОЧНАЯ ПОМОЩЬ АЖ ПОКИ ОРКИ НЕ ДІЙДУТЬ ДО ПОЛЬСЬКОГО КОРДОНУ
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07.08.2024 01:19 Ответить
ПНХ демократи.
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07.08.2024 07:30 Ответить
Ця повія говорила, що ленд-ліз Україні не потрібен.
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07.08.2024 08:50 Ответить
Чекаємо на те, коли "слуги" стануть друзями українського народу.
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07.08.2024 08:54 Ответить
Приберіть вже цю Маркарову, нехай займається своїми ресторанами, а не представляє Україну.
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07.08.2024 09:18 Ответить
При цьому багато діаспорян, Маркарову звинувачують в тому, що вона підігрує Байдену (проти України), а з її ресторану люди дивуються, бо кажуть, що відкрити таке у Вашингтоні дуже непросто і, як зазначають у коментарях, «коштує чи не один мільйон доларів»... P/S М*яко кажучи дивно усе ЦЕ (в черговий 955 раз ))).

l
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07.08.2024 09:28 Ответить
...сказала рестораторка маркарова і пішла топтати кілограмовий круасан в своєму американському ресторані
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07.08.2024 09:56 Ответить
тім волз куштував борщ у маркаровой у ресторації?

а камала, вареники з узваром?
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07.08.2024 10:20 Ответить
Щодо надійних друзів. Так є і так буде завжди.

"Англія не має ні постійних союзників, ні постійних ворогів. Англія має лише постійні інтереси."

Генрі Джон Темпл Пальмерстон
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07.08.2024 11:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=NO-1tfxOosI 🔴Офшори та пані Маркарова. Зроби свій внесок проти "маркаровських еліт" (посилання в описі до відео)

================================================

Як клюєвська шістка маркарова працює на ФСБ росії!
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07.08.2024 11:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TTPc1uuT4XY Маркарова причетна до виведення елітного будинку зі збанкрутілого банку на свою фірму || СХЕМИ №234

===========================

Маркарова це ганьба України на посаді посла США !
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07.08.2024 11:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=kY13XyCP6QI 🔴 На кого працює Оксана Маркарова і хто наказує залякувати діаспорян порушуючи права громадян США?

=================================

Як агент фсб Оксана Маркарова працює проти України !
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07.08.2024 11:54 Ответить
если республиканцы уже не блокируют, то кто блокирует 60млрд оружия?
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07.08.2024 12:31 Ответить
Ми усе теж чули про обаму , але "допомога" обами вилилася тільки в противогазах .

Перші "Джевеліни" ЗСУ отримав тільки у часи Трампа .

Хочу усім нагадати про т.з. Ленд-ліз .

Жодної копійки з його не перепало нам . Жодної . Й саме через це й захлинився літнє-осіній контр наступ 2023 року. Бо з авіацією постіно тягнули час ... ЗСУ пережили страшні часи , коли перевага орків в арті була 1 до 20 . Бо гармати 777 були , Хаймерси -- теж , а ось набої до їх США тягнули . Скажу так , хлоп"ята . Тотальної поразки ***** демократи у Білому Домі бздять більше , ніж поразки України . Як тільки усім стало очевидно, що до захоплення московитами хоч чогось на правому берегу Дніпра справа не йде у ближчі 10-20 років , то ентузізм у адміністрацію Байдена зник повністтю . І допомога вона сімулюється . Можно звинувачувати республіканців в будь учому , но хто заважав тому Байдену зменьшити турботу демпартії на рахунок нелегалів з Мексики й ісламських країн -- саме це вимогали республіканці . Хто заважав Байдену й Ко. продемострувати, що захист Європи їм важливійший за якійсь леворадікальні хімери у вигляди любові до усіх дикунів , що люто ненаведять США й при цьому рвуться у США "хоч тушкою , хоч опудалом" ?!
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07.08.2024 13:08 Ответить
Так , Конгрес змінився , так там респуліканська більшість . Але в НАТО не тільки США . Ось хто заважав тому ж Байдену , чи Остіну , чи Камілі поїхати в інші країни НАТО й окремо розмовляти з кожною . Щоб кожна віділили б ЗСУ набої 155мм . Це ж очевидно , що у ближчий час їм ці набої не ************ (10 - 50км дальність арти) . Поки ЗСУ громить орків навіть полякам нічого не загрожує у плані застосування гарматних набоїв . В ЕС головний виробних 155 снарядів це Німетчина . Й якщо з листопада до липня навіть якщо б для ЗСУ европеці вигребли до нуля свої запаси набоїв ближнього радіусу дії , то Німетчина б за пів року це могла поновити .

Тут принцип такий -- чим більше дають зброї й набоїв ЗСУ зара , тим нижче верогідність ,що ці набої членам НАТО взагалі ************ . Хоча я маю на увазі набої близького радіуса дії .

Але не було кому переконувати німців й французів , які як й Байден щиро вірять в усякі кара-мурзи чи навальних , що обіцяють їм чудову раісю майбутнього . Байденовці так само вірять , що справа на болотах тільки у ***** . Інакше обміняли наших полоненний а не того іллююююю яшина , що почав параноїдальні думки демострувати мовляв дайте йому змогу повернутися до буцегальні й йому власна свобода мень важлива за можливість нюхати лайно на параші в усіх сенсах слова "парашка" .
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07.08.2024 13:21 Ответить
ТРАМП:

не в восторге от нашего противостояния с Россией из-за Украины, когда Германия медлит, получая нефть и газ из России.

Готов поспорить, что у меня были бы хорошие отношения с Владимиром Путиным. Все дело в лидерстве".

На пресс-конференции, отвечая на вопрос, признает ли он на посту президента США аннексию Россией Крыма, он заявил:

"Мы рассмотрим это. Да, мы рассмотрим. Народ Крыма, как я слышал, предпочел бы быть с Россией, нежели там, где он был раньше".
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07.08.2024 15:54 Ответить
ТРАМП:

О санкциях против России

"Я сказал, да, это (аннексия Крыма. - Ред.) было два года назад.

Я имею в виду - вы хотите его вернуть?

Вы хотите, чтобы началась Третья мировая война для того, чтобы получить Крым обратно?".
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07.08.2024 15:55 Ответить
Один з найкращих показників того, що ВОЛЗ справді перейнявся підтримкою України і виявився активним у цьому, - це те, що його штат одним із перших обірвав усі економічні зв'язки з державою-агресором.

Ще 4 березня 2022 року губернатор підписав указ, яким заборонив державним установам Міннесоти здійснювати будь-які бізнес-операції з російськими структурами, та ініціював законодавчі зміни, які розірвали чинні контракти (для цього була потрібна підтримка законодавчого органу штату, і вона теж була забезпечена).

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07.08.2024 16:51 Ответить
 
 