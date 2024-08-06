Кандидат Харрис в вице-президенты Тим Уолз – надежный друг Украины, - Маркарова

Посол Украины в США Оксана Маркарова считает губернатора штата Миннесота Тима Волза, которого Камала Харрис выбрала кандидатом в вице-президенты, "надежным другом нашей страны".

Об этом дипломат сказала в комментарии "Европейской Правде", информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, среди американских губернаторов, активно поддерживающих Украину, "Тим Уолз, безусловно, - один из лидеров такой поддержки и надежный друг нашей страны".

Также Маркарова рассказала, что Миннесота - один из штатов, где активная поддержка губернатора помогает Украине проводить адвокационную кампанию. Она вспомнила свою встречу с губернатором Уолзом.

"Когда в декабре я находилась с визитом в Миннесоте в рамках нашего Whistlestop Tour for Ukraine с фондом Маршала и Говардом Баффетом, мы с губернатором встречались с Фермерским бюро и фактически вместе с ним убеждали присутствующих в том, насколько важным для национальных интересов США является победа Украины", - рассказала дипломат.

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Напомним, что во вторник, 6 августа, кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис официально подтвердила, что выбрала кандидатом в вице-президенты Тима Уолза.

Ранее Уолз выражал непоколебимую поддержку Украине в ее борьбе с полномасштабной российской агрессией.

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