Кандидат Харрис в вице-президенты Тим Уолз – надежный друг Украины, - Маркарова
Посол Украины в США Оксана Маркарова считает губернатора штата Миннесота Тима Волза, которого Камала Харрис выбрала кандидатом в вице-президенты, "надежным другом нашей страны".
Об этом дипломат сказала в комментарии "Европейской Правде", информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, среди американских губернаторов, активно поддерживающих Украину, "Тим Уолз, безусловно, - один из лидеров такой поддержки и надежный друг нашей страны".
Также Маркарова рассказала, что Миннесота - один из штатов, где активная поддержка губернатора помогает Украине проводить адвокационную кампанию. Она вспомнила свою встречу с губернатором Уолзом.
"Когда в декабре я находилась с визитом в Миннесоте в рамках нашего Whistlestop Tour for Ukraine с фондом Маршала и Говардом Баффетом, мы с губернатором встречались с Фермерским бюро и фактически вместе с ним убеждали присутствующих в том, насколько важным для национальных интересов США является победа Украины", - рассказала дипломат.
Напомним, что во вторник, 6 августа, кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис официально подтвердила, что выбрала кандидатом в вице-президенты Тима Уолза.
Ранее Уолз выражал непоколебимую поддержку Украине в ее борьбе с полномасштабной российской агрессией.
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І його шавка Венс теж?
Сумніваюся що серед політиків США є друзі України, тому в мене там лапки.
Я президента США не обираю і буду змушений прийняти будь який вибір громадян США.
І саме погане, що їх виборці навіть гадки не мають, що так не повинно бути.
Прийняти факт і змиритися - це різні речі.
Президент Украины Владимир Зеленский:
Россия и Украина - действительно братские народы !
ПРОШУ Президента Украины, который, согласно статьи 102 Конституции Украины, является Гарантом Конституции Украины:
1.ОБЕСПЕЧИТЬ реализацию в Украине статьи 10 Конституции Украины, а именно:
"В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины";
2.ВОССТАНОВИТЬ дружбу братских народов России и Украины
Дата оприлюднення: 14 липня 2021
https://petition.president.gov.ua/petition/119878
Був такий нардеп в Україні - Ржавський. Ще він колись був й кандидатом у президенти. Весь такий проросійський та за рузге ізиг.
Ото 27.03.2022 до його помешкання в Бучі вдерся якійсь кацапський ванька-окупант (брат - згідно з теорією Зеленського та іншої вати) та почав вимагати бухло, але був не ввічливо посланий тим Ржавським. Ванька образився і шанувальника рузьге ізиг... застрелив.
А от варіант Південної Кореї можливий за мови що штати сюди інвестують стільки грошей як туди... давно треба було привести ринок цінних паперів та суди до міжнародного взірця то і б війни не було б
***** навіть була censured в конгресі за антисемітизм.
https://bergman.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=1127
https://www.wsj.com/politics/elections/cori-bush-primary-election-results-7d8f5bf6?st=ikeeyxhozz9i9sr&reflink=desktopwebshare_permalink Cori Bush Defeated in Missouri Democratic Primary, Becoming Second House Squad Member to Lose Seat Prosecuting attorney Wesley Bell won the race with the backing of pro-Israel groups
І південна Корея була в дупі до 1990 року. Ви готові ще два покоління сидіти в дупі?
Маркарова, як посол, впевнена, що такі заяви на користь Україні?
Бо ЗЄ вже поспішив полоскотати язиком Трампу анус.
l
а камала, вареники з узваром?
"Англія не має ні постійних союзників, ні постійних ворогів. Англія має лише постійні інтереси."
Генрі Джон Темпл Пальмерстон
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Як клюєвська шістка маркарова працює на ФСБ росії!
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Маркарова це ганьба України на посаді посла США !
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Як агент фсб Оксана Маркарова працює проти України !
Перші "Джевеліни" ЗСУ отримав тільки у часи Трампа .
Хочу усім нагадати про т.з. Ленд-ліз .
Жодної копійки з його не перепало нам . Жодної . Й саме через це й захлинився літнє-осіній контр наступ 2023 року. Бо з авіацією постіно тягнули час ... ЗСУ пережили страшні часи , коли перевага орків в арті була 1 до 20 . Бо гармати 777 були , Хаймерси -- теж , а ось набої до їх США тягнули . Скажу так , хлоп"ята . Тотальної поразки ***** демократи у Білому Домі бздять більше , ніж поразки України . Як тільки усім стало очевидно, що до захоплення московитами хоч чогось на правому берегу Дніпра справа не йде у ближчі 10-20 років , то ентузізм у адміністрацію Байдена зник повністтю . І допомога вона сімулюється . Можно звинувачувати республіканців в будь учому , но хто заважав тому Байдену зменьшити турботу демпартії на рахунок нелегалів з Мексики й ісламських країн -- саме це вимогали республіканці . Хто заважав Байдену й Ко. продемострувати, що захист Європи їм важливійший за якійсь леворадікальні хімери у вигляди любові до усіх дикунів , що люто ненаведять США й при цьому рвуться у США "хоч тушкою , хоч опудалом" ?!
Тут принцип такий -- чим більше дають зброї й набоїв ЗСУ зара , тим нижче верогідність ,що ці набої членам НАТО взагалі ************ . Хоча я маю на увазі набої близького радіуса дії .
Але не було кому переконувати німців й французів , які як й Байден щиро вірять в усякі кара-мурзи чи навальних , що обіцяють їм чудову раісю майбутнього . Байденовці так само вірять , що справа на болотах тільки у ***** . Інакше обміняли наших полоненний а не того іллююююю яшина , що почав параноїдальні думки демострувати мовляв дайте йому змогу повернутися до буцегальні й йому власна свобода мень важлива за можливість нюхати лайно на параші в усіх сенсах слова "парашка" .
"Я не в восторге от нашего противостояния с Россией из-за Украины, когда Германия медлит, получая нефть и газ из России.
Готов поспорить, что у меня были бы хорошие отношения с Владимиром Путиным. Все дело в лидерстве".
На пресс-конференции, отвечая на вопрос, признает ли он на посту президента США аннексию Россией Крыма, он заявил:
"Мы рассмотрим это. Да, мы рассмотрим. Народ Крыма, как я слышал, предпочел бы быть с Россией, нежели там, где он был раньше".
О санкциях против России
"Я сказал, да, это (аннексия Крыма. - Ред.) было два года назад.
Я имею в виду - вы хотите его вернуть?
Вы хотите, чтобы началась Третья мировая война для того, чтобы получить Крым обратно?".
Ще 4 березня 2022 року губернатор підписав указ, яким заборонив державним установам Міннесоти здійснювати будь-які бізнес-операції з російськими структурами, та ініціював законодавчі зміни, які розірвали чинні контракти (для цього була потрібна підтримка законодавчого органу штату, і вона теж була забезпечена).