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Новости Война
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Спецназовцы СБУ сбили российский вертолет с помощью FPV дрона. ВИДЕО

На счету Службы безопасности еще одно по-настоящему уникальное попадание по вражеской цели. Вчера воины Центра спецопераций "А" СБУ подбили российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона. Как подтверждают наши источники, сбили его над Курской областью России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео хорошо видно, что дрон СБУ попадает прямо в задний винт вражеской машины.

"СБУ еще раз продемонстрировала высокий профессиональный уровень, креативный подход и новизну решений, которые используются для уничтожения врага. У нас для россиян еще много неожиданных сюрпризов", - отметил информированный источник в СБУ.

Читайте также: В Минобороны России заявили о боях в Курской области, оккупанты перебросили резервы

Автор: 

беспилотник (3542) СБУ (19855) боевые действия (3946) вертолёт (1102) Курск (1075)


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Топ комментарии
+44
Є ще така думка
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07.08.2024 12:32
+40
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07.08.2024 12:53
+36
ААААААААХАХАХАХА
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07.08.2024 12:31
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ААААААААХАХАХАХА
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07.08.2024 12:31 Ответить
Кацапська біполярка
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07.08.2024 12:39 Ответить
Цей текст кнопав сіамський близнюк сумновідомого колаборанта царьова.
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07.08.2024 13:00 Ответить
Та може й дохлий Кива трохи підказував
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07.08.2024 13:14 Ответить
шкода що в 2022 в Гостомелі не було таких дронів ! можливо війна б вже закінчилась ...
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07.08.2024 12:32 Ответить
В 2022 році в засрашинців ресурсів реально було ще достобіса. Вони за перші 2 місяці втратили тільки захопленими більше 500 танків, а за наступні 4 місяці - ще 100+ танків подарували ЗСУ і втратили єдиний захоплений обласний центр. За той же період вони втратили більше 350 літальних апаратів (забули, що то такеє - Чорнобаївка?). І все рівно продовжили війну. Тож ніякі додаткові втрати в 2022 році не вплинули б на їхнє бажання та рішучість воювати.
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07.08.2024 23:08 Ответить
Є ще така думка
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07.08.2024 12:32 Ответить
все може бути,я з вами не сперечаюсь
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07.08.2024 12:45 Ответить
Йой, сорян.
Дурню повидаляв. По діагоналі прочитав, "зрада" примарилася
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07.08.2024 13:00 Ответить
Або таким чином розжовують очевидні речі загальмованим їпанатам.
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07.08.2024 12:48 Ответить
Саме про те і думав багато разів.

У 2021--22 му робити таке було нереальною фантастикою. Удар навипередження!!

Є історичний приклад 1941 року!! Коли сталінська росія (більшовицька) стягувала три ешелони військ для нападу а Гальдер з вождем вдарили першими . Більшовицька армія була розбита вщент!!! В окопи кидали і матросів і курсантів і робоче "ополчення". Німці дійшли до москви!

А в 2024 таке робити можно було АЛЕ невистачало зброї та зачистки вул.Банкової ...
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07.08.2024 13:05 Ответить
А зараз банкову зачистили, та?
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07.08.2024 13:42 Ответить
О да, пару сотен вояк остановят наступление и расстроят планы по атаке сумской области если таковы были. Бахмутский демон это из разряда пограничника из ада, архангелов спецназа из ру помоек?
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07.08.2024 13:09 Ответить
Цей Демон швидше із Подоляківських.
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07.08.2024 16:22 Ответить
Демон воює а ви тільки язиками підлизуєте))) ушльопки
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20.08.2024 08:56 Ответить
Лохи схавають.
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07.08.2024 13:12 Ответить
👍
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07.08.2024 12:33 Ответить
Бачу що вразити вертоліт FPV-дроном дуже важко із за повітряних потоків що створюють гвинти...
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07.08.2024 12:49 Ответить
Зверху шанс є!!
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07.08.2024 13:07 Ответить
Так, є.
Та й так як на відео, також непогано. Головне щоби плата ініціації встигла спрацювати до того як дрон пошматує лопатями.
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07.08.2024 13:12 Ответить
Підлетіти з потрібної сторони, тобто зверху для основного гвинта і з того боку що б дрон засосало на малий гвинт. Чисто теорія, потрібно ще раз перевірити!
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07.08.2024 14:05 Ответить
На відео саме так і є - атака на хвостовий гвинт, але - чи відбувся вибух БЧ дрона - невідомо.
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07.08.2024 14:35 Ответить
вже давно не треба впритул, на дронах встановлюють дистаційний підрив, для гвинтів вистачить
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07.08.2024 15:05 Ответить
ХЗ - все залежить від того, якого типу заряд на FPV.
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07.08.2024 18:02 Ответить
Не розумію чому до дрона не причеплять ракету по типу РПГ? Стрілецьке зрозуміло що ні, бо віддача, але ж безвідкатне можна? Чи в чому тут проблема?
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07.08.2024 14:42 Ответить
В РПГ є віддача. Там перший етап стартовий, маршовий реактивний двигун спрацьовує з затримкою.
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07.08.2024 14:53 Ответить
джавелін треба але то треба дрон великий
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07.08.2024 16:26 Ответить
мі-28, начьной ахотнік, ко-ко-ко. 🤣
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07.08.2024 12:52 Ответить
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07.08.2024 12:53 Ответить
Поправка: + 2 роки - 877 та 1542....
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07.08.2024 13:04 Ответить
А де ви взяли точну дату заснування Києва?
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07.08.2024 13:53 Ответить
Цій картинці вже 2 роки.
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07.08.2024 15:28 Ответить
вони кажуть, що вони тттпа Русь і почались з Києва, хоча жодного відношення ні КИїв ні взагалі Русь до того болотного утворення не має.
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07.08.2024 13:14 Ответить
Поцікавтесь звідки і коли виникла дата "1540 лет"... Кому цікаво: події розвивались в кінці ХХ ст. 1500 років встановили московити адміністративно, тому що їм так здалося. Так і сказали - вашому Києву 1500 і не більше і не просіть, крапка ( щоб мацкві не так заздрісно було). Насправді, Київ значно-значно старіший навіть за 2000. Тому є свідчення, для тих у кого не імперське г. в голові..Можна почати зі столиці Трипільської цивілізації...Та то таке.. А ще, наприклад, св. апостол Андрій Первозванний був проповідником віри!!!! За логікою, проповідник не йде в хащі до андрофагів чи на болота мацкви... Проповідують спочатку в найбільших центрах цивілізаційних!!! Де велелюдно і є кому сприйняти проповідь. Навіть ******* псевдопроповідники стараються проповідувати не в підворотні чи кущах, а на стадіонах і т.д. Тому в часи Апостолів Київ заслуговував їх УВАГИ!!!! Тим самим доводиться, що це був розвинутий центр тогочасний. Тим паче Апостол же не ховрахам проповідував, що на цих пагорбах розквітне величне місто!!!!!
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07.08.2024 13:22 Ответить
Ваша проповідь про проповідника Андрія псевдонаукова. 1500 - дуже умовний вік і, скоріше за все, трохи перебільшений. Найдавніші археологічні знахідки трохи молодші і то, про існування міста вони не свідчать. Щодо трипільців, їня культура виникла на теренах ******** Румунії, Молдови звідки і поширювалась на територію України. До слов'ян трипільці ніякого відношення не мають. І про столицю теж маячня, вони жили в поселеннях в середньому по 30 років, потім спалювали, переїжджали і будували нове
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07.08.2024 14:05 Ответить
Слов'яни колонізували Україну з Заходу, але вони ходили і на Схід, і на Захід. Венди-венеди побували і морськими піратами на Балтиці, і до Криму доходили.

Моя теорія така, що спочатку римські легіонери записали всіх слов'ян в раби (slaves), а потім ці раби повстали як вандали (vandals) і показали римським легіонерам де рак зимує. Тому обидва слова, slaves/vandals, описують слов'ян, одне до національної самосвідомості (slaves) а наступне після (vandals)

До речі, зараз по радіо та ТВ США всі вимовляють назву столиці саме як Київ, ніхто не каже Кієв . . .
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07.08.2024 15:07 Ответить
Кажучи мовою героїв фільму "Шпигунка" , Ваші аргументи тупуваті і притягнуті імперським в голові... Вас не цікавлять свідчення скандинавських древніх, ні древніх греків, ні здорового глузду... Є багато свідчень про великі цивілізації на теренах України, скіфів, наприклад, що були коли ще Рим селом був і котрі були великими воїнами і землеробами. І елементи устрою їхнього багато в чому бачимо в козаччині. А те що в Трипільській цивілізації був культ жінки, наприклад, що характерно для древнього і ********* україньства.... І що вони всі повітрі на молекули розчинились і не залишилось їх нащадків на землі?)). Все має свою наступність!!! Як і ми зараз бачимо по московитах, котрі мають коріння від андрофагів: віроломні, бездушні і надзвичайно жорстокі. Коли ви в останнє чули щоб в Європі відрізали голови своїм полоненим? Чи масово вимазували ФЕКАЛІЯМИ!!!! домівки окупованих жителів!!!! Це було в Бучі і скрізь. Є свідоцтво... Всі працивілізації залишають слід і нащадків!!!Та то таке. Вам всеодно. Нема з ким дискутувати...
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08.08.2024 09:00 Ответить
мої аргументи грунтуються на стриманості археологічних тверджень і науковому підході, який вимагає наводити факти і їх пояснювати

мріяти нікому не забороняється - але це вже називається художня література, національні міфи, і так далі

якщо українці "нащадки великого Одоакра" - чому вони регулярно втрачали свою державність і були і є нездатними мінімально виживати як цивілізація, як ті ж самі поляки, румуни та болгари ?

не такими вже великими вояками були монголо-татари (насправді ті ж самі андрофаги), бо ні Польщу, ні Німеччину не взяли - хоч і ходили туди або майже туди

європейці всю свою історію рубали один одного не гірш ніж монголи русинів - але ж спромоглися відбитися і від турків, і від арабів, і від монголів, та ще й цивілізацію побудувати - а українці тільки казки розказують про Одоакра, Гатилу і решту "великих кімерійців"
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08.08.2024 10:40 Ответить
не цікаво з неукраїнцем. вам цього не збагнути. українці, на відміну від андрофагів, ніколи не були загарбниками і не прагнули чужого!!! та на це потрібно мати гени українця, щоб хоч трішки збагнути. то ж не цікаво. PS стосовно "науки". Ви мабуть не знаєте як робляться відкриття : геологи кажуть, що спираючись на досвід і артефакти АРХЕОЛОГІВ мамонти жили в такому то періоді, а археологи в іншому місці кажуть, що спираючись на дослідження геологів маємо дату вимирання тих же мамонтів.. отакі яйця малюче...
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08.08.2024 11:42 Ответить
все ясно, діду, ти - знавець мамонтових яєць !

українці, кажеш, чужого не прагнули ? що тоді вони робили осаждаючи царьград ? шукали яйця мамонтів ?

давай, діду, випий навхильці барильце газіровки, і пиши ще !
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08.08.2024 12:06 Ответить
андрофаг у своїх андрофагів питай. тобі ніколи не бути козаком...
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08.08.2024 13:43 Ответить
Виникнення культури Трипілля-Кукутені фіксують на території ******** України, Молдови та Румунії. З часом Трипільська культура поширилася на значні терени України, і не лише України.

Так, наприклад, тотожні до трипільських артефакти знаходили далеко на сході та заході, на Британських островах та в західному Китаї, але, їх датують вже набагато пізнішим часом, ніж такі самі, знайдені на території України.

За дослідженням професора Сергія Сегеди, антрополога, доктора історичних наук, трипільці внесли дуже вагомий внесок в етногенез українців, українці є їхніми прямими нащадками.
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07.08.2024 16:02 Ответить
ну, археологічні мапи все ж таки локалізують трипільців на теренах Румунії : наші трипільці це східня частина тієї цивілізації, зрозуміло, румунські Карпати захищали від зазіхань степових номадів

разом з тим, трипільці не були індо-європейцями, бо поховання в трипільців і індоєвропейців геть різні за змістом

можливо що трипільці перейняли пра-індоєвропейську мову згодом, і стали нашими предками : зараз це важко встановити, я чув що є мітохондріальна ДНК, що передається від матері, і в українському генотипові вона унікальна, більш ні в кого нема - хто були ці пра-матері важко сказати.
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07.08.2024 16:19 Ответить
у українок різноманітна мітохондріальна ДНК, немє якоїсь єдиної, унікальної
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07.08.2024 17:04 Ответить
мав на увазі гаплогрупу, є унікальна гаплогрупа яка більш ніде не зустрічається, але вона в мітохондріальній ДНК, тобто передається від матері
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08.08.2024 02:48 Ответить
якийсь внесок безумовно є. Трипільці вихідці з близького сходу, просувались через балкани на північ і потім на схід по причорномор'ю до Дніпра, на Київщину і потім Галичину. При цьому активно змішуючись з місцевим населенням як доіндоєвропейським так і з індоєвропейцями. Про що свідчить їх генетика. А щодо прямих чи не прямих нащадків - 6000 років тому не те щоб ще слов'ян не було, ще навіть розділення праіндоєвропейської мови на мовні групи не відбулось. Цей процес лише починався. Так що, якщо стверджувати що трипільці пращури слов;ян, то вони точно такі ж пращури вірмен, греків, італійців, кельтів, германців тощо
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07.08.2024 17:00 Ответить
Рашисты говорят что в ходе етой операции уничтожили два наших Бука
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07.08.2024 13:09 Ответить
кому ані говорьат?
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07.08.2024 13:40 Ответить
глубіннаму нароту.
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07.08.2024 13:55 Ответить
Чукчам? Глубже уже некуда - там эскимосы, а им начхать)
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09.08.2024 12:45 Ответить
битва розумних технологій з відсталою ордою
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07.08.2024 13:24 Ответить
тренд мені подобається...
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07.08.2024 13:49 Ответить


..головне - дрону наздогнати-пересіктися з ціллю і втрапити зверху у потоки повітря, що втягується гвинтами "вертушки".. - і всЬо..
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07.08.2024 14:00 Ответить
Ні. Не всьо!

Його відкине ще на підльоті і переверне. Дрон втратить керування і впаде.

Крім того, у гвинтокрила і дрона різниця у шивдкостях практично у 100-120 км/год, на користь гвинтокрила.

Дрон просто не наздожене його! Перевірено не одного разу. А картинка - з відеогри.
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07.08.2024 14:24 Ответить
..добре, що оператори українського дрона про цЕ не знали... і зробили справу..
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07.08.2024 14:31 Ответить
Дафай,ленка,дафай ..
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07.08.2024 14:44 Ответить
наші дрони не вперше використовують дистанційний підрив.....палай русня, палай
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07.08.2024 15:06 Ответить
це лінійна швидкість, а коли гвинтокрил завертає, то вектор швидкості розкладається на дві координати, і дрон, рухаючись по радіусу на зустріч, має шанс
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07.08.2024 15:15 Ответить
з якої відеогри? це тобі так куратори сказали писати? і напад кацапні це теж відеогра?
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07.08.2024 15:16 Ответить
Ну тепер вам кінець, подумала міль і зжерла залишки нафталіну
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07.08.2024 14:03 Ответить
Какая прадвинутая технически *********...
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07.08.2024 14:43 Ответить
кацапка, а ти хоч сама розумієш, що ти копіпастиш? хоча за це не платять та й навіщо розуміти, всеодно немає чим.
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07.08.2024 15:17 Ответить
Загадка представители этого народа не белковые, дышат бутано-пропаном и запивают креозотом. Что это за народ.
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07.08.2024 14:34 Ответить
дрон с реактивным мотором
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07.08.2024 15:03 Ответить
це два різні епізоди
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07.08.2024 15:08 Ответить
Шедеврально.
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07.08.2024 15:58 Ответить
А дальше что, еще один вертолет и дрон, или все-таки промах был?
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07.08.2024 18:14 Ответить
А кібербезпекою і наглядом за кротофермою хто буде займатись,коли їх працівники служать піхотою. А піхотинці безпекою країни мають займатись,чи як?
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07.08.2024 21:02 Ответить
Треба захопити курську АЕС - це буде значний успіх і хороша база для перемовин.
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07.08.2024 23:29 Ответить
 
 