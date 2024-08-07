Спецназовцы СБУ сбили российский вертолет с помощью FPV дрона. ВИДЕО
На счету Службы безопасности еще одно по-настоящему уникальное попадание по вражеской цели. Вчера воины Центра спецопераций "А" СБУ подбили российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона. Как подтверждают наши источники, сбили его над Курской областью России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео хорошо видно, что дрон СБУ попадает прямо в задний винт вражеской машины.
"СБУ еще раз продемонстрировала высокий профессиональный уровень, креативный подход и новизну решений, которые используются для уничтожения врага. У нас для россиян еще много неожиданных сюрпризов", - отметил информированный источник в СБУ.
Топ комментарии
+44 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий07.08.2024 12:32
+40 ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
показать весь комментарий07.08.2024 12:53
+36 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий07.08.2024 12:31
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дурню повидаляв. По діагоналі прочитав, "зрада" примарилася
У 2021--22 му робити таке було нереальною фантастикою. Удар навипередження!!
Є історичний приклад 1941 року!! Коли сталінська росія (більшовицька) стягувала три ешелони військ для нападу а Гальдер з вождем вдарили першими . Більшовицька армія була розбита вщент!!! В окопи кидали і матросів і курсантів і робоче "ополчення". Німці дійшли до москви!
А в 2024 таке робити можно було АЛЕ невистачало зброї та зачистки вул.Банкової ...
Та й так як на відео, також непогано. Головне щоби плата ініціації встигла спрацювати до того як дрон пошматує лопатями.
Моя теорія така, що спочатку римські легіонери записали всіх слов'ян в раби (slaves), а потім ці раби повстали як вандали (vandals) і показали римським легіонерам де рак зимує. Тому обидва слова, slaves/vandals, описують слов'ян, одне до національної самосвідомості (slaves) а наступне після (vandals)
До речі, зараз по радіо та ТВ США всі вимовляють назву столиці саме як Київ, ніхто не каже Кієв . . .
мріяти нікому не забороняється - але це вже називається художня література, національні міфи, і так далі
якщо українці "нащадки великого Одоакра" - чому вони регулярно втрачали свою державність і були і є нездатними мінімально виживати як цивілізація, як ті ж самі поляки, румуни та болгари ?
не такими вже великими вояками були монголо-татари (насправді ті ж самі андрофаги), бо ні Польщу, ні Німеччину не взяли - хоч і ходили туди або майже туди
європейці всю свою історію рубали один одного не гірш ніж монголи русинів - але ж спромоглися відбитися і від турків, і від арабів, і від монголів, та ще й цивілізацію побудувати - а українці тільки казки розказують про Одоакра, Гатилу і решту "великих кімерійців"
українці, кажеш, чужого не прагнули ? що тоді вони робили осаждаючи царьград ? шукали яйця мамонтів ?
давай, діду, випий навхильці барильце газіровки, і пиши ще !
Так, наприклад, тотожні до трипільських артефакти знаходили далеко на сході та заході, на Британських островах та в західному Китаї, але, їх датують вже набагато пізнішим часом, ніж такі самі, знайдені на території України.
За дослідженням професора Сергія Сегеди, антрополога, доктора історичних наук, трипільці внесли дуже вагомий внесок в етногенез українців, українці є їхніми прямими нащадками.
разом з тим, трипільці не були індо-європейцями, бо поховання в трипільців і індоєвропейців геть різні за змістом
можливо що трипільці перейняли пра-індоєвропейську мову згодом, і стали нашими предками : зараз це важко встановити, я чув що є мітохондріальна ДНК, що передається від матері, і в українському генотипові вона унікальна, більш ні в кого нема - хто були ці пра-матері важко сказати.
..головне - дрону наздогнати-пересіктися з ціллю і втрапити зверху у потоки повітря, що втягується гвинтами "вертушки".. - і всЬо..
Його відкине ще на підльоті і переверне. Дрон втратить керування і впаде.
Крім того, у гвинтокрила і дрона різниця у шивдкостях практично у 100-120 км/год, на користь гвинтокрила.
Дрон просто не наздожене його! Перевірено не одного разу. А картинка - з відеогри.