Спецназовцы СБУ сбили российский вертолет с помощью FPV дрона. ВИДЕО

На счету Службы безопасности еще одно по-настоящему уникальное попадание по вражеской цели. Вчера воины Центра спецопераций "А" СБУ подбили российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона. Как подтверждают наши источники, сбили его над Курской областью России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео хорошо видно, что дрон СБУ попадает прямо в задний винт вражеской машины.

"СБУ еще раз продемонстрировала высокий профессиональный уровень, креативный подход и новизну решений, которые используются для уничтожения врага. У нас для россиян еще много неожиданных сюрпризов", - отметил информированный источник в СБУ.

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