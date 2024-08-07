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Новости
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РФ вряд ли будет восстанавливать подлодку "Ростов-на Дону", экономически выгоднее построить новую, - британская разведка

човен,калібр,підводний

России экономически не выгодно восстанавливать подводную лодку Черноморского флота "Ростов-на-Дону", которая несколько дней назад подверглась атаке со стороны Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки, обнародованном Минобороны Великобритании.

"3 августа 2024 года украинская атака на Крым, вероятно, привела к затоплению подводной лодки Черноморского флота РФ класса "Kilo" "Ростов-на-Дону". Хотя атака произошла вместе с серией ударов беспилотников, для атаки на Севастополь, скорее всего, использовался ракетный комплекс ATACMS", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вопреки некоторым сообщениям, подводная лодка, скорее всего, не была полностью отремонтирована после предыдущей атаки на Крым в сентябре 2023 года.

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"Эта последняя атака почти наверняка является последней главой для подводной лодки, и, скорее всего, экономически выгоднее построить подводную лодку на замену, чем восстановить и отремонтировать ее", - отмечают в разведке.

По мнению британских аналитиков, хотя это значительное повышение морального духа украинских сил, маловероятно, что это окажет серьезное влияние на российские дальние морские удары по Украине со стороны Черноморского флота.

Также отмечается, что этот удар действительно подчеркивает растущие риски для российских сил в Крыму и, скорее всего, заставит Россию пересмотреть некоторые планы перемещения определенных значительных морских сил обратно на полуостров.

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Напомним, 3 августа Силы обороны Украины в порту Севастополя успешно поразили подводную лодку черноморского флота РФ "Ростов-на-Дону". По данным Генштаба, в результате попадания лодка затонула на месте.

Справка

Подводная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (по классификации НАТО - класс Kilo) является одной из четырех подводных лодок класса "Kilo", способных применять ракеты "Калибр".

"Ростов-на-Дону" был введен в эксплуатацию 26 декабря 2014 года.

13 сентября 2023 года в результате украинской ракетной атаки судно получило существенные повреждения.

В дальнейшем осуществлялся ее ремонт и происходили испытания в акватории Севастопольской гавани. Стоимость подводной лодки оценивается в 300 миллионов долларов.

Автор: 

Великобритания (4929) Крым (26365) подводная лодка (194)


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Топ комментарии
+4
Головне призначити нового капітана для потопельніка - єто касапія.

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07.08.2024 13:23
+3
Британська розвідка не знала, що на балалайні доцільність визначається тим, де можна більше напижити.
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07.08.2024 13:19
+3
навпаки!

хай відновлюють!

і іранцям, хай терміново віддають, все ппо.

а от, з нігером невдало склалося. тепер жодний українець не зможе подорожувати нігером. і малі теж.
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07.08.2024 13:24
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Ну до чого тут - "екон.обгрунт"...ми що, не знаєм каців - адм.кузя он вже 20 років відновдюється....
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07.08.2024 13:09 Ответить
Головне призначити нового капітана для потопельніка - єто касапія.

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07.08.2024 13:23 Ответить
Питання: чи є на це ресурси?? Нафтодолари, інженери, деталі, верстати, вузли тощо...

Якщо є то вони будуть робити і те і те!!

Ї*ашити, донатити, підтримувати , не зупинятись!!!
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07.08.2024 13:09 Ответить
Як казала Людмила Прокопівна у фільмі "службовий роман": Єво постігнєт та же участь.
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07.08.2024 13:18 Ответить
Було про що,нехай все у кацапів зникне.
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07.08.2024 13:18 Ответить
Британська розвідка не знала, що на балалайні доцільність визначається тим, де можна більше напижити.
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07.08.2024 13:19 Ответить
Правильно, и вместо Ростов-на-Дне назовите его сразу коротко и просто: Дно.
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07.08.2024 13:23 Ответить
навпаки!

хай відновлюють!

і іранцям, хай терміново віддають, все ппо.

а от, з нігером невдало склалося. тепер жодний українець не зможе подорожувати нігером. і малі теж.
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07.08.2024 13:24 Ответить
А в когось там дача, треба город полити, погодувати гусей, жирафів, левів.
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07.08.2024 16:35 Ответить
я більше довіряю естонській розвідці. Вона більш поінформована, бо стверджувала раніше за британську, що рф навряд чи буде відновлювати крейсер "Москву", бо економічно вигідніше побудувати новий.
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07.08.2024 13:44 Ответить
Минулого разу теж так казали. Але москалям потрібно було заперечити, що ми його знищили.
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07.08.2024 14:10 Ответить
Атомну підводну лодку К-129 після аварії таки відремонтували, морячки влучно її прозвали - Хіросіма. А цю посудину точно будуть відновлювати. Вона проходить як пошкоджена. Цікаво а як її назвуть?
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07.08.2024 14:29 Ответить
Піднли носову частину через 6 років після затопленя.

На що вона могла після вього годитись ?
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07.08.2024 16:33 Ответить
Для початку його треба підняти - а що там з тим катамараном царських часів ?
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07.08.2024 14:31 Ответить
Це ж вже було
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07.08.2024 14:36 Ответить
 
 