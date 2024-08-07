РФ вряд ли будет восстанавливать подлодку "Ростов-на Дону", экономически выгоднее построить новую, - британская разведка

России экономически не выгодно восстанавливать подводную лодку Черноморского флота "Ростов-на-Дону", которая несколько дней назад подверглась атаке со стороны Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки, обнародованном Минобороны Великобритании.

"3 августа 2024 года украинская атака на Крым, вероятно, привела к затоплению подводной лодки Черноморского флота РФ класса "Kilo" "Ростов-на-Дону". Хотя атака произошла вместе с серией ударов беспилотников, для атаки на Севастополь, скорее всего, использовался ракетный комплекс ATACMS", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вопреки некоторым сообщениям, подводная лодка, скорее всего, не была полностью отремонтирована после предыдущей атаки на Крым в сентябре 2023 года.

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"Эта последняя атака почти наверняка является последней главой для подводной лодки, и, скорее всего, экономически выгоднее построить подводную лодку на замену, чем восстановить и отремонтировать ее", - отмечают в разведке.

По мнению британских аналитиков, хотя это значительное повышение морального духа украинских сил, маловероятно, что это окажет серьезное влияние на российские дальние морские удары по Украине со стороны Черноморского флота.

Также отмечается, что этот удар действительно подчеркивает растущие риски для российских сил в Крыму и, скорее всего, заставит Россию пересмотреть некоторые планы перемещения определенных значительных морских сил обратно на полуостров.

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Напомним, 3 августа Силы обороны Украины в порту Севастополя успешно поразили подводную лодку черноморского флота РФ "Ростов-на-Дону". По данным Генштаба, в результате попадания лодка затонула на месте.

Справка

Подводная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (по классификации НАТО - класс Kilo) является одной из четырех подводных лодок класса "Kilo", способных применять ракеты "Калибр".

"Ростов-на-Дону" был введен в эксплуатацию 26 декабря 2014 года.

13 сентября 2023 года в результате украинской ракетной атаки судно получило существенные повреждения.

В дальнейшем осуществлялся ее ремонт и происходили испытания в акватории Севастопольской гавани. Стоимость подводной лодки оценивается в 300 миллионов долларов.