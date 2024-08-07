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Новый штамм коронавируса FLiRT более заразен, чем его предшественники, - Минздрав

Новий штам коронавірусу

Недавно в Украине зафиксировали первые три случая нового субварианта FLiRT: два в Киеве и один в Ивано-Франковской области Новый штамм коронавирусной инфекции FLiRT является более заразным, чем его предшественники. Вакцинация по-прежнему остается эффективным средством профилактики.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой РБК-Украина, об этом заявил заместитель главы Министерства здравоохранения (Минздрава), главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телемарафона.

"Это один из субвариантов, который предварительно характеризуется тем, что он еще быстрее передается от человека к человеку и еще в большей степени уходит от иммунного ответа, но общие симптомы остаются такие же: повышение температуры тела, преимущественно в первые дни заболевания, кашель, могут возникать головная боль, боль в мышцах", - пояснил он и отметил, что люди, которые не получили бустерной дозы вакцины - имеют большие риски заразиться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве существенно растет заболеваемость COVID-19, - КГГА

Как отметил Кузин, первые сообщения о новом субварианте начали появляться еще в марте. В течение следующих месяцев многие страны заявили о росте заболеваемости COVID. Например, в Соединенных Штатах Америки (США) показатели выросли на 25%.

Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения до сих пор не предоставила оценок FLiRT, есть сообщения о том, что текущая вакцина, используемая для профилактических прививок, является эффективной.

Какова ситуация с вакцинами в Украине

Главный государственный санитарный врач рассказал, что в стране сейчас есть полмиллиона доз вакцин против COVID. Как и ВОЗ, Украина также обновила национальные рекомендации.

Если человек имеет сопутствующие неинфекционные заболевания, такие как сахарный диабет, избыточный вес или сердечно-сосудистые заболевания, или онкологические заболевания, он должен получить однократную прививку.

"Это базовый курс вакцинации, и потом такому человеку рекомендуется ежегодный один бустер. Для медработников, работников сферы обслуживания такая же рекомендация, учитывая их профессиональный риск и достаточное количество контактов", - пояснил Кузин.

Людям, не имеющим сопутствующих неинфекционных заболеваний, достаточно однократной вакцинации в качестве базового курса.

"По сути, мы отошли от этой двукратной вакцинации и определенного количества бустеров каждые полгода для некоторых групп, поэтому сейчас такие рекомендации упрощены. Поэтому, если человек не имеет сопутствующих неинфекционных заболеваний, он может прививаться однократно, и этого будет достаточно. Если есть - тогда советуем делать прививки ежегодно", - отметил он.

Также читайте: Минздрав изменил стратегию реагирования на вспышки кори: Применяются максимально жесткие меры, как только фиксируется вспышка, - Кузин

Автор: 

вакцина (3815) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
второй раз не прокатит эта бодяга
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07.08.2024 13:29
+10
Легкии флірт - шо ж тут заразного
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07.08.2024 13:28
+9
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07.08.2024 13:39
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Легкии флірт - шо ж тут заразного
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07.08.2024 13:28 Ответить
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07.08.2024 13:39 Ответить
Дружка на весілі зловила цілии букет - СПІД сифіліс гонорею тріпер
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07.08.2024 13:55 Ответить
"Гюльчатай, открой лічіко, - снімі маску" (с)

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07.08.2024 13:41 Ответить
второй раз не прокатит эта бодяга
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07.08.2024 13:29 Ответить
ты это врачам пульмонолагам расскажи
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07.08.2024 13:51 Ответить
делать мне нечего Нравится колоть в себя непонятно что - дело ваше
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07.08.2024 14:15 Ответить
в таком случае имеет смысл что б вы написали нотариально заверенную бумагу, которая категорически запрещает врачам вам что-то колоть и не тратить на вас время, в случае если вас накроет - ну это б было справедливо в разрезе вашего п"здежа
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07.08.2024 14:18 Ответить
имеет смысл только одно, послать вас на йух, вместе со всеми вашими нотариально заверенными бумагами, Витей Ляшко и прочими любителями рассказывать мне, что и как мне надо делать)
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07.08.2024 14:23 Ответить
меня послать туда не получиться - там вами занято
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07.08.2024 15:30 Ответить
Точно! Он буратінка нюхає незрозуміло що, і нічого! Ще живий. Поки що.
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07.08.2024 15:27 Ответить
Тебе просто тупо повезло, эффект выжившего. У моего друга мать умерла от ковида тяжелой смертью. Знакомый врач скорой помощи умер от ковида. Я сам чуть не умер от ковида в больнице. И нет, никто из этих людей прививок не колол. Это было в первый год эпидемии, когда прививок еще не было в природе.
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07.08.2024 14:32 Ответить
зараза есть - кто ж спорит то. И от нее погибают. Но возносить ее в ранг пандемии, всячески пиарить во всех сми, и ежедневно писать сколько погибло - это пиар в духе Квадрата Малевича, для тех же, собственно целей.
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07.08.2024 14:49 Ответить
Так а хто там кого піарив? Малєвіч Квадрата, чи Квадрат Малєвіча?
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07.08.2024 15:32 Ответить
І саме який Квадрат? Бо там, здається, їх аж троє було.
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07.08.2024 15:34 Ответить
Квадрат піарили одноплемінники Малевича - перевіряли здатність людей до внушання.
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07.08.2024 16:18 Ответить
Антон, ти правий. Вірус розповсюджують вежі зв'язку 5G. А все тому, що Земля пласка, а нас дурять, що вона кругла.
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07.08.2024 16:50 Ответить
заразніший, але менш смертельний. ок.
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07.08.2024 13:30 Ответить
експєрти по вакцинації ваш вихід
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07.08.2024 13:30 Ответить
Вакцинація, як і раніше, залишається єдиним засобом розповсюдження!
Так згодиться?
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07.08.2024 13:33 Ответить
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07.08.2024 13:37 Ответить
Що там з вузькоокими, вже дослідили походження вірусу? Чи причини нікому нафіг не треба, будемо бігати рекламувати незліченну кількість штамів в еволюції цієї *****, в розповсюдженні якої винен сі вінніпух і гуталінус ака директор воз.
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07.08.2024 13:31 Ответить
Ви відстали від життя. Ще у 2021 році встановили походження зарази з пробірки в Ухані.

Дивним є те, що після початку війни зараза якось злякалася і заховалася під шконку, цілих 2 роки її не було чутно, а тут зненацька хвать і почала активно розмножуватись й еволюціонувати.

Як кажуть, непокаране зло повертається з подвійною силою
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07.08.2024 21:07 Ответить
Зпфіксували..ага..в Еиєві дільничім лікарям не видають вже тести на ковід.

А так - я цим вже перехворіла, мої батьки зараз хворіють. Хто вврусню припер - хз.

Ця хня має симптоми - температура 38+++, збивається хріново. Задушливий кашлюк, голова болить - капець, викручує сустави, м'язи. В мене ще соплі були. 4 доби.
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07.08.2024 13:39 Ответить
Зафіксували*

В Києві**
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07.08.2024 13:40 Ответить
Обычный грипп.
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07.08.2024 14:52 Ответить
Може у Вас й звичайний таке.
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07.08.2024 15:42 Ответить
Аптеки в мінусі, пахани? Нова хвороба. Всі за лікарствами.
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07.08.2024 13:39 Ответить
В аптеках треба брати дієве, а не те, що пропонують.
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07.08.2024 13:41 Ответить
от скажіть мені. тільки чесно!

отих, тифозних китайських тушканчиків, можна їсти чи нє?
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07.08.2024 13:40 Ответить
Можно, только после длительной термической обработки
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07.08.2024 13:52 Ответить
Після попередньої масової "уколізації" вже масово зросла смертність від серцево-судинних захворювань, збільшилась кількість онко. То хочуть добити тих, кого в попередній раз недобили?
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07.08.2024 13:41 Ответить
ні просто хочуть бабла на лохах заробити .
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07.08.2024 13:46 Ответить
більш заразніших від цих потвор то вже нема
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07.08.2024 13:51 Ответить
Ну нарешті, а то вже 2 роки чекаю вірусу страшніший який був, а то без щеплень люди мало мруть
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07.08.2024 13:55 Ответить
В Україні живе вірус https://bastion.tv/sbu-rozsliduye-budivnictvo-grandioznogo-monastirya-moskovskoyi-cerkvi-pid-kiyevom_n64380 ще гірший...
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07.08.2024 14:26 Ответить
Точно; небезпечнішого за кацапню вірусу не існує.
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07.08.2024 15:57 Ответить
Я вважав, з початком вiйни вiн зник))), а оно вона як!!! Щеплення не робив, з ковiдними цiлувався.....ще не вмер)))
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07.08.2024 14:48 Ответить
Ці віруси були завжди просто раніше ніхто не додумався заробляти міліарди на людській штучній паніці... маским, доплати лікарням, вакцини, стимули для великого бізнесу...

Ковід по принципу мутацій похожий на грип а ефективність вакцини від грипу до 16% причому дослідники признають що ці 16% відсотків могли бути з природнім імунітетом....

Причому це роки досліджень і випробувань...

Сам хворів 3 рази перший раз складно але без лікарів вийшов, і в житті хворів набагато складнішими, два інші навіть б не знав просто по іншому поводу заставили зробити тест... а сім'я взагалі ні разу хоча контактували зі мною...

Бачу по знайомих що вони нормально переносили поки не взнали після тесту що ковід... і одразу в паніці їм стало гірше а потім ще довший час лікувались від наслідків коктелю антибіотиків та абсурдних препаратів...

двоє знайомиї померли причому точно не від ковіду а в одного відмовила печінка від тих же антибіотиків в другого з кишечником відбулись проблеми...

обох в висновку списали на ковід, хоча це був результат не ковіду а лікування, не дали препаратів під час важкого антибіотику для печінки хоча вона була в нього хвора... а в іншого запізно виявили проблеми з кишечником...
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07.08.2024 15:42 Ответить
У вас теж ефект того, хто вижив. Ви просто в ковідній лікарні не було, воно зовсім на грип не схоже.
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07.08.2024 17:34 Ответить
Я бачив по моїх знайомих хто не переймався тим що в нього ковід або не знав сам хворів без лікарів... бабця 80 річна полежала 2 дня і вперед тому що треба щось робити...

А хто такий що себе накручує то важко хворів... ефект тотальної істерії та плачебо але навпаки... коли людині будеш внушати що вона важко хвора вона і захворіє...
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07.08.2024 18:47 Ответить
Вибач, але ти просто не в темі, що стосується медицини. Це не просто психологія, на КТ показувало процент враження легенів! Тобі і твоїм знайомим просто тупо повезло. У мене подруга померла 39 років, ніколи нічим не хворіла. Важкою смертю, дитина залишилася, без чоловіка. 99% пораження легенів. Вже сама не дихала. Той вентилятор вже не допомогав. Перевезли у столицю, збирали гроші, у батьків було багато грошей. Наймали найкращих лікарів, ще і ми збирали гроші з друзями. Самий дорогий апарат за мільони євро, що кисень напряму в кров, трубкою в підключичну артерію постачає, бо легенів вже не було. Розхідники 2-3 тисячі євро на добу, не помогло, 2 місяця протималася на апараті, потім нирки і серце відмовили. Саме найстрашне, що вона все розуміла, що з нею відбувається. У однокласника мати померла, навіть под кіслородною маскою чорна зробилася, задихнулася. Хоча він їз Київа і ліки і лікарів привозив. Пораження легенів 80% на КТ. Страшна смерть. ще 70 рокі їй не було. Балакала по телефону до останнього дня. Батько його ледь вижив. В мене теж ніколи в житті грипу не було, я грипом не хворію. В мене було правда всього 25% пораження легенів, але була температура під 40, три тижня, лікарі нічим не могли збити. Я схуд на 20 кілограмів, не їв. Вже перевели в іншу лікарню, для смертників від ковіду, повезло -лікар змінив трохи лікування, подвоїв дозу ліків і я вижив. Але вже здоров'я ,як було вже не буде. Я сивий зробився дуже швидко, живіт не працює геть, печінка сіла. Нірки. І все рівно мені важко дихати, круглий рік тепер вікна відкриті, навіть взимку, бо задихаюсь. Сатураця падає по оксіметру.
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08.08.2024 12:51 Ответить
І ніхто з цих померлих. людей прививки не колов тоді. Бо це було у перший рік ковіду, коли вакцин ще не існувало. І я теж у тій порі хворів, коли не було вакцин ще.
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08.08.2024 12:54 Ответить
Віруси які випалювали легені були завжди, але ніхто такої тотальної істерії не робив... колись мене один вірус привів до запалення легень за 2 дні від того як людина чхнула біля мене... і він також був потім із запаленням

я особисто розмовляв за пляшкої з лікарями і вони говорили те що і я, друге мого знайомого лікаря мама заслужений терапевт України, вона взагалі в лікарні відмовилась від наданих препаратів, тому що вважала що вони в комлексі вб'ють їй печінку та нирки... що в результаті визве той же тромбоз та закупорення капілярів в тому числі і легень.... також що надані важкі антибіотики самі по собі мають основну побочку тромбоз, можеш почитати їх інструкцію в інтернеті

друге тести на ковід фуфло -ромашка, не могли тестя на планову операцію поставити тому що постійно тест був пару раз позитивний і я в результаті пішов до лаборантів та багато чого для себе взнав...

люди могли вмирати навіть від грипу який є завжди а не від ковіду, той же пташиний, від супутніх хворіб які також вилазять при бактеріальній пневмонії та загострюються різко... імунітет падає не лише легень... чому саме бактеріальній тому що лікували антибіотиками...

Але все списували саме на ковід тому що по перше лікарям та лікарням доплачували за ковід хворих по друге ніяких рослідувань і відповідальності
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08.08.2024 13:27 Ответить
України закупила і користувалася без жодних претензій китайські тести на ковід, достовірність результатів яких була на рівні 40%, у той час як європейські країни відмовились від китайських тестів і стягнули з китайоз сплачені за них кошти.

Тому й не дивно, що брехливі китайські тести рашенівській стєпашці зайшли на ура, бо з'явилася додаткова можливість всі пра.оби списувати на ковід
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08.08.2024 23:06 Ответить
Хай наведуть статистику смертності від тробів у тих, хто уколовся.
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07.08.2024 16:20 Ответить
Біля Геця ніяк сі не заспокоїть. Йому мало грошей
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07.08.2024 18:11 Ответить
Ходил неделю по поликлиникам делать анализы и подцепил таки, хоть уже два раза болел. Минусы - пару дней 38,5 (в жару) и таки хреновато. Из плюсов - запах спирта не чувствовался вообще - хоть стаканами пей!
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07.08.2024 18:26 Ответить
 
 