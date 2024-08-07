Новый штамм коронавируса FLiRT более заразен, чем его предшественники, - Минздрав

Недавно в Украине зафиксировали первые три случая нового субварианта FLiRT: два в Киеве и один в Ивано-Франковской области Новый штамм коронавирусной инфекции FLiRT является более заразным, чем его предшественники. Вакцинация по-прежнему остается эффективным средством профилактики.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой РБК-Украина, об этом заявил заместитель главы Министерства здравоохранения (Минздрава), главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телемарафона.

"Это один из субвариантов, который предварительно характеризуется тем, что он еще быстрее передается от человека к человеку и еще в большей степени уходит от иммунного ответа, но общие симптомы остаются такие же: повышение температуры тела, преимущественно в первые дни заболевания, кашель, могут возникать головная боль, боль в мышцах", - пояснил он и отметил, что люди, которые не получили бустерной дозы вакцины - имеют большие риски заразиться.

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Как отметил Кузин, первые сообщения о новом субварианте начали появляться еще в марте. В течение следующих месяцев многие страны заявили о росте заболеваемости COVID. Например, в Соединенных Штатах Америки (США) показатели выросли на 25%.

Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения до сих пор не предоставила оценок FLiRT, есть сообщения о том, что текущая вакцина, используемая для профилактических прививок, является эффективной.

Какова ситуация с вакцинами в Украине

Главный государственный санитарный врач рассказал, что в стране сейчас есть полмиллиона доз вакцин против COVID. Как и ВОЗ, Украина также обновила национальные рекомендации.

Если человек имеет сопутствующие неинфекционные заболевания, такие как сахарный диабет, избыточный вес или сердечно-сосудистые заболевания, или онкологические заболевания, он должен получить однократную прививку.

"Это базовый курс вакцинации, и потом такому человеку рекомендуется ежегодный один бустер. Для медработников, работников сферы обслуживания такая же рекомендация, учитывая их профессиональный риск и достаточное количество контактов", - пояснил Кузин.

Людям, не имеющим сопутствующих неинфекционных заболеваний, достаточно однократной вакцинации в качестве базового курса.

"По сути, мы отошли от этой двукратной вакцинации и определенного количества бустеров каждые полгода для некоторых групп, поэтому сейчас такие рекомендации упрощены. Поэтому, если человек не имеет сопутствующих неинфекционных заболеваний, он может прививаться однократно, и этого будет достаточно. Если есть - тогда советуем делать прививки ежегодно", - отметил он.

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