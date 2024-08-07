Новый штамм коронавируса FLiRT более заразен, чем его предшественники, - Минздрав
Недавно в Украине зафиксировали первые три случая нового субварианта FLiRT: два в Киеве и один в Ивано-Франковской области Новый штамм коронавирусной инфекции FLiRT является более заразным, чем его предшественники. Вакцинация по-прежнему остается эффективным средством профилактики.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой РБК-Украина, об этом заявил заместитель главы Министерства здравоохранения (Минздрава), главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телемарафона.
"Это один из субвариантов, который предварительно характеризуется тем, что он еще быстрее передается от человека к человеку и еще в большей степени уходит от иммунного ответа, но общие симптомы остаются такие же: повышение температуры тела, преимущественно в первые дни заболевания, кашель, могут возникать головная боль, боль в мышцах", - пояснил он и отметил, что люди, которые не получили бустерной дозы вакцины - имеют большие риски заразиться.
Как отметил Кузин, первые сообщения о новом субварианте начали появляться еще в марте. В течение следующих месяцев многие страны заявили о росте заболеваемости COVID. Например, в Соединенных Штатах Америки (США) показатели выросли на 25%.
Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения до сих пор не предоставила оценок FLiRT, есть сообщения о том, что текущая вакцина, используемая для профилактических прививок, является эффективной.
Какова ситуация с вакцинами в Украине
Главный государственный санитарный врач рассказал, что в стране сейчас есть полмиллиона доз вакцин против COVID. Как и ВОЗ, Украина также обновила национальные рекомендации.
Если человек имеет сопутствующие неинфекционные заболевания, такие как сахарный диабет, избыточный вес или сердечно-сосудистые заболевания, или онкологические заболевания, он должен получить однократную прививку.
"Это базовый курс вакцинации, и потом такому человеку рекомендуется ежегодный один бустер. Для медработников, работников сферы обслуживания такая же рекомендация, учитывая их профессиональный риск и достаточное количество контактов", - пояснил Кузин.
Людям, не имеющим сопутствующих неинфекционных заболеваний, достаточно однократной вакцинации в качестве базового курса.
"По сути, мы отошли от этой двукратной вакцинации и определенного количества бустеров каждые полгода для некоторых групп, поэтому сейчас такие рекомендации упрощены. Поэтому, если человек не имеет сопутствующих неинфекционных заболеваний, он может прививаться однократно, и этого будет достаточно. Если есть - тогда советуем делать прививки ежегодно", - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так згодиться?
Дивним є те, що після початку війни зараза якось злякалася і заховалася під шконку, цілих 2 роки її не було чутно, а тут зненацька хвать і почала активно розмножуватись й еволюціонувати.
Як кажуть, непокаране зло повертається з подвійною силою
А так - я цим вже перехворіла, мої батьки зараз хворіють. Хто вврусню припер - хз.
Ця хня має симптоми - температура 38+++, збивається хріново. Задушливий кашлюк, голова болить - капець, викручує сустави, м'язи. В мене ще соплі були. 4 доби.
В Києві**
отих, тифозних китайських тушканчиків, можна їсти чи нє?
Ковід по принципу мутацій похожий на грип а ефективність вакцини від грипу до 16% причому дослідники признають що ці 16% відсотків могли бути з природнім імунітетом....
Причому це роки досліджень і випробувань...
Сам хворів 3 рази перший раз складно але без лікарів вийшов, і в житті хворів набагато складнішими, два інші навіть б не знав просто по іншому поводу заставили зробити тест... а сім'я взагалі ні разу хоча контактували зі мною...
Бачу по знайомих що вони нормально переносили поки не взнали після тесту що ковід... і одразу в паніці їм стало гірше а потім ще довший час лікувались від наслідків коктелю антибіотиків та абсурдних препаратів...
двоє знайомиї померли причому точно не від ковіду а в одного відмовила печінка від тих же антибіотиків в другого з кишечником відбулись проблеми...
обох в висновку списали на ковід, хоча це був результат не ковіду а лікування, не дали препаратів під час важкого антибіотику для печінки хоча вона була в нього хвора... а в іншого запізно виявили проблеми з кишечником...
А хто такий що себе накручує то важко хворів... ефект тотальної істерії та плачебо але навпаки... коли людині будеш внушати що вона важко хвора вона і захворіє...
я особисто розмовляв за пляшкої з лікарями і вони говорили те що і я, друге мого знайомого лікаря мама заслужений терапевт України, вона взагалі в лікарні відмовилась від наданих препаратів, тому що вважала що вони в комлексі вб'ють їй печінку та нирки... що в результаті визве той же тромбоз та закупорення капілярів в тому числі і легень.... також що надані важкі антибіотики самі по собі мають основну побочку тромбоз, можеш почитати їх інструкцію в інтернеті
друге тести на ковід фуфло -ромашка, не могли тестя на планову операцію поставити тому що постійно тест був пару раз позитивний і я в результаті пішов до лаборантів та багато чого для себе взнав...
люди могли вмирати навіть від грипу який є завжди а не від ковіду, той же пташиний, від супутніх хворіб які також вилазять при бактеріальній пневмонії та загострюються різко... імунітет падає не лише легень... чому саме бактеріальній тому що лікували антибіотиками...
Але все списували саме на ковід тому що по перше лікарям та лікарням доплачували за ковід хворих по друге ніяких рослідувань і відповідальності
Тому й не дивно, що брехливі китайські тести рашенівській стєпашці зайшли на ура, бо з'явилася додаткова можливість всі пра.оби списувати на ковід