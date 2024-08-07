Мобилизация является вкладом в общее свободное будущее. Альтернатива этому - российское рабство, - Буданов
Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что вопрос мобилизации в Украине является непростым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes.
По его словам,некоторые люди немного напуганы, немного неуверенны, потому что им, вероятно, полностью и должным образом не объяснили, что служба в украинской армии не приговор, а честь и новые возможности.
"Да, это обязанность, рутина, риск, но одновременно это и есть настоящая свобода - защита своего государства, служба своей нации. Это вклад и в собственное, и в общее свободное будущее. Альтернатива этому - российское рабство", - пояснил Буданов.
Руководитель ГУР МО считает, что, возможно, в коммуникации с обществом мы допустили ошибки, которые сейчас исправляются.
Но считать, что у нас закончился человеческий ресурс, неправильно, добавил Буданов.
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Альтернатива має на меті спосіб кращого варіанту. А це залякування смертю та винищенням, що можна робити під обома прапорами.
Буланов міркує категоріями заградотрядів, крайнощами?! Чим далі тим веселіше.
Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).
Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.
Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.
Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Жодним словом КУ не містить норм про продовження строку перебування на посту чи зміну статусу на виконання повноважень узурпаторам після закінчення 5ти річного мандату особи на посту президента на догоду злочинцям, що саботували конституційні демократичні вибори і захопили державну владу в Україні.
Ст. 108 стосується виключно процедури передачі повноважень новообраному президенту після проголошених результатів виборів, але не довше 1 міс. згідно ст. 104.
можливо вони помиляються ДУЖе , або ІПСОшникі