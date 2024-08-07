Мобілізація є внеском у загальне вільне майбутнє. Альтернатива цьому - російське рабство, - Буданов

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що питання мобілізації в Україні є непростим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Forbes.

За його словами, деякі люди трохи налякані, трохи невпевнені, бо їм, ймовірно, повністю та належним чином не пояснили, що служба в українській армії не вирок, а честь і нові можливості.

"Так, це обов’язок, рутина, ризик, але водночас це і є справжня свобода – захист своєї держави, служба своїй нації. Це внесок і у власне, і у загальне вільне майбутнє. Альтернатива цьому – російське рабство", - пояснив Буданов.

Керівник ГУР МО вважає, що, можливо, в комунікації з суспільством ми припустилися помилок, які зараз виправляються.

Але вважати, що у нас закінчився людський ресурс, неправильно, додав Буданов.

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