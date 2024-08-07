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Новини Мобілізація
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Мобілізація є внеском у загальне вільне майбутнє. Альтернатива цьому - російське рабство, - Буданов

буданов

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що питання мобілізації в Україні є непростим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Forbes.

За його словами, деякі люди трохи налякані, трохи невпевнені, бо їм, ймовірно, повністю та належним чином не пояснили, що служба в українській армії не вирок, а честь і нові можливості.

"Так, це обов’язок, рутина, ризик, але водночас це і є справжня свобода – захист своєї держави, служба своїй нації. Це внесок і у власне, і у загальне вільне майбутнє. Альтернатива цьому – російське рабство", - пояснив Буданов.

Керівник ГУР МО вважає, що, можливо, в комунікації з суспільством ми припустилися помилок, які зараз виправляються.

Але вважати, що у нас закінчився людський ресурс, неправильно, додав Буданов.

Читайте: Наступ військ РФ затягнувся, за півтора-два місяці основний напір завершиться, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирило (492) мобілізація (3048)


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Топ коментарі
+46
Тільки у одних внесок- власне життя, а у других піздаболів внесок- піздаболіть у бункері, а якщо піде погано здриснуть з накалядованим.
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07.08.2024 15:18
+31
Скільки "Рабів" за письма від ГУР ********* за кордон ?
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07.08.2024 15:18
+27
Тільки мобілізація для бідних, для богатих бронь та вільний виїзд за кордон.
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07.08.2024 15:21
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Вільне майбутне, яке сьогодні демонструє уряд?

Альтернатива має на меті спосіб кращого варіанту. А це залякування смертю та винищенням, що можна робити під обома прапорами.

Буланов міркує категоріями заградотрядів, крайнощами?! Чим далі тим веселіше.
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07.08.2024 17:20 Відповісти
Етнічний кацап Буданов лякає кацапським рабством
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07.08.2024 18:02 Відповісти
Значить партія зеленського не хоче жити у вільному майбутньому.
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07.08.2024 18:16 Відповісти
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07.08.2024 18:42 Відповісти
Сказала хня, яка заброньована гундосою опою до кінця війни.
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07.08.2024 20:21 Відповісти
Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.

Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).

Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.

Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.

Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
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07.08.2024 20:28 Відповісти
Що за мячня, такого статусу в КУ близько немає, якби не хотілося натягнути сову на глобус.

Жодним словом КУ не містить норм про продовження строку перебування на посту чи зміну статусу на виконання повноважень узурпаторам після закінчення 5ти річного мандату особи на посту президента на догоду злочинцям, що саботували конституційні демократичні вибори і захопили державну владу в Україні.

Ст. 108 стосується виключно процедури передачі повноважень новообраному президенту після проголошених результатів виборів, але не довше 1 міс. згідно ст. 104.
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10.08.2024 07:57 Відповісти
Дякую або ні, за розгонуту консультацію, яку я не прохав у громадянина ЮСА, ваші претезії рекомендую висловити джеоелу інфо: https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
можливо вони помиляються ДУЖе , або ІПСОшникі
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11.08.2024 10:06 Відповісти
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