С начала суток на фронте произошло 54 боевых столкновения, враг увеличил активность своей авиации на границе с Сумщиной, - Генштаб

С начала суток 7 августа по состоянию на 16:00 на фронте произошло 54 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Обстрелы на севере

Текущие сутки характеризуются увеличением активности вражеской авиации возле приграничных районов Сумской области. Сообщается, что в настоящее время в этом регионе враг уже сбросил около 30 управляемых авиабомб. Бил, в частности, по районам Беловодов, Кияницы, Журавки и ряда других сел и поселков.

Также от циничных обстрелов с территории РФ продолжают страдать приграничные населенные пункты на севере Украины. Среди них - Бачевск, Толстодубово, Кучеровка, Новая Гута, Ромашково и Покровка.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении россияне совершили две атаки на оборонительные рубежи наших подразделений вблизи Тихого и в районе Волчанска. Продолжается бой.

На Купянском направлении враг провел два безуспешных штурма, неподалеку Петропавловки и в сторону Новоосиново.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия РФ атаковала 11 раз. Сейчас четыре из них продолжаются в районе Невского и в Серебрянском лесу. Ситуация под контролем.

На Северском направлении в течение дня враг четыре раза пытался продвинуться в районах Верхнекаменского и Переездного. Наши воины три штурма отбили, еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении захватчики, при поддержке армейской авиации, осуществили одно неудачное штурмовое действие вблизи Часова Яра. Еще один бой до сих пор продолжается.

На Торецком направлении противник семь раз атаковал в районах Торецка, Северного и Нью-Йорка. Два боестолкновения продолжаются. Враг шесть раз бомбил Торецк и дважды бил НАРами, по Нью-Йорку и Курдюмовке.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили штурмовые действия в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Новоалександровка, Гродовка, Желанное, Новожеланное и Яснобродовка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили восемь атак, еще девять боестолкновений до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении противник четыре раза атаковал вблизи Парасковиевки и Константиновки. Бил неуправляемыми авиаракетами. Бои продолжаются.

Боевые действия на юге

На Времевском направлении захватчики дважды пытались прорвать украинскую оборону - безуспешно атаковали со стороны Владимировки.

На Ореховском направлении активных наступательных действий оккупанты не проводили. Впрочем, били по районам Лобкового, Пятихаток и Новоандреевки НАРами - выпустили более полусотни ракет.

Приднепровское направление - отражена одна атака врага.

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