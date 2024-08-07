Враг сосредотачивает усилия около Ивановки и Желанного на Покровском направлении, - Генштаб

За минувшие сутки, 6 августа 2024 года, на фронте было зафиксировано 136 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 73 авиаудара, сбросив 97 КАБов. Кроме этого, совершил более 4900 обстрелов, из них 79 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов: Большая Рыбица, Басовка, Писаревка, Кияница, Беловоды, Храповщина, Юнаковка Сумской области; Волчанск, Глубокое, Петропавловка, Волчанские Хутора, Боровая Харьковской области; Торецк, Катериновка, Клебан-Бык, Дружба, Александрополь, Новогродовка, Николаевка, Журавка, Михайловка, Скучное, Орловка, Яснобродовка, Новодонецкое, Водяное, Павловка, Новый Комар, Урожайное Донецкой области; Зализнычное Запорожской области.

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Удары по врагу

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 25 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили четыре пункта управления, два средства ПВО, четыре артиллерийских средства и склад ГСМ.

Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1230 человек. Также наши воины обезвредили восемь танков, 29 боевых бронированных машин, 67 артиллерийских систем, 54 БПЛА оперативно-тактического уровня, крылатую ракету, 78 автомобилей и 21 единицу специальной техники.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении шли девять боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Липцев, Тихого и Волчанска.

Также отмечается, что на Купянском направлении произошло шесть боевых столкновений, в частности, возле Синьковки, Колесниковки, Глушковки и Новоосинового.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 19 раз неподалеку от Макеевки, Невского, Тернов, Торского и Серебрянского леса.

На Сиверском направлении произошло 21 боевое столкновение. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Выемки, Переездного и Спирного.

Кроме того, как отмечается, на Краматорском направлении велось 10 боев, в частности, в районах Часова Яра и Ивановского.

Как информирует Генштаб, на Торецком направлении россияне атаковали 18 раз неподалеку от Северного, Торецка и Нью-Йорка.

"На Покровском направлении наши защитники отбили 42 вражеских штурмовых действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Желанное, Калиновое, Александровка, Веселое, Ивановка, Калиновка, Скучное, Яснобродовка, Карловка, Пантелеймоновка, Новожеланное и Межевое. Наибольшая концентрация атак была вблизи Ивановки и Желанного", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили восемь атак возле Красногоровки и Константиновки, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении российские войска совершили штурм позиций украинских подразделений вблизи Водяного.

На Приднепровском направлении два вражеских наступательных действия противника не имели успеха.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях обстановка - без особых изменений.

Обстановка на Севере

В Генштабе отметили, что на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения.