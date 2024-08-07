Враг сосредотачивает усилия около Ивановки и Желанного на Покровском направлении, - Генштаб
За минувшие сутки, 6 августа 2024 года, на фронте было зафиксировано 136 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по территории Украины
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 73 авиаудара, сбросив 97 КАБов. Кроме этого, совершил более 4900 обстрелов, из них 79 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов: Большая Рыбица, Басовка, Писаревка, Кияница, Беловоды, Храповщина, Юнаковка Сумской области; Волчанск, Глубокое, Петропавловка, Волчанские Хутора, Боровая Харьковской области; Торецк, Катериновка, Клебан-Бык, Дружба, Александрополь, Новогродовка, Николаевка, Журавка, Михайловка, Скучное, Орловка, Яснобродовка, Новодонецкое, Водяное, Павловка, Новый Комар, Урожайное Донецкой области; Зализнычное Запорожской области.
Удары по врагу
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 25 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили четыре пункта управления, два средства ПВО, четыре артиллерийских средства и склад ГСМ.
Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1230 человек. Также наши воины обезвредили восемь танков, 29 боевых бронированных машин, 67 артиллерийских систем, 54 БПЛА оперативно-тактического уровня, крылатую ракету, 78 автомобилей и 21 единицу специальной техники.
Обстановка на Харьковщине
На Харьковском направлении шли девять боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Липцев, Тихого и Волчанска.
Также отмечается, что на Купянском направлении произошло шесть боевых столкновений, в частности, возле Синьковки, Колесниковки, Глушковки и Новоосинового.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 19 раз неподалеку от Макеевки, Невского, Тернов, Торского и Серебрянского леса.
На Сиверском направлении произошло 21 боевое столкновение. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Выемки, Переездного и Спирного.
Кроме того, как отмечается, на Краматорском направлении велось 10 боев, в частности, в районах Часова Яра и Ивановского.
Как информирует Генштаб, на Торецком направлении россияне атаковали 18 раз неподалеку от Северного, Торецка и Нью-Йорка.
"На Покровском направлении наши защитники отбили 42 вражеских штурмовых действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Желанное, Калиновое, Александровка, Веселое, Ивановка, Калиновка, Скучное, Яснобродовка, Карловка, Пантелеймоновка, Новожеланное и Межевое. Наибольшая концентрация атак была вблизи Ивановки и Желанного", - говорится в сообщении.
На Кураховском направлении Силы обороны остановили восемь атак возле Красногоровки и Константиновки, где противник пытался прорвать оборону наших войск.
Обстановка на Юге
На Времевском направлении российские войска совершили штурм позиций украинских подразделений вблизи Водяного.
На Приднепровском направлении два вражеских наступательных действия противника не имели успеха.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях обстановка - без особых изменений.
Обстановка на Севере
В Генштабе отметили, что на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения.
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