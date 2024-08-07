Войска РФ 14 раз атаковали украинские войска около Торецка, Нью-Йорка и Северного, - Генштаб

Всего с начала минувших суток произошло 107 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают давать решительный отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение. Наиболее активно враг наступает на Покровском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли по территории Украины два удара тремя ракетами и 53 авиаудара, сбросив 67 КАБов. Кроме этого, привлекли для поражения 557 дронов-камикадзе и осуществили более 3400 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг восемь раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку от Липцев, Тихого и Волчанска. Пять атак остановлены, три - продолжались до ночи.

На Купянском направлении противник провел два наступательных действия около Синьковки и Колесниковки, где до ночи продолжался бой.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики атаковали позиции украинцев вблизи Тернов, Невского, Макеевки, Торского и Серебрянского леса. Наши защитники отбили 15 атак, еще две - продолжались до ночи.

На Сиверском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли остановили все 16 вражеских атак в районах Белогоровки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Переездного.

На Краматорском направлении противник совершил семь наступательных действий вблизи Ивановского и Часова Яра. Силы обороны отбили пять атак, еще две - продолжались до ночи.

На Торецком направлении россияне 14 раз атаковали украинские войска возле Торецка, Нью-Йорка и Северного. Тринадцать боестолкновений - завершены, еще одно - продолжалось до ночи.

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На Покровском направлении, с начала минувших суток, шел 31 бой неподалеку от населенных пунктов, в частности, Александровки, Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового, Веселого, Ивановки, Желанного, Камышевки, Скучного, Яснобродовки и Карловки. Силы обороны отбили 25 атак, шесть - продолжались до ночи.

По уточненной информации, 6 августа на этом направлении было обезврежено 235 оккупантов, 101 из них - безвозвратно. Также уничтожено семь блиндажей, 10 БПЛА разных видов и четыре единицы автотранспорта. Кроме этого повреждены наземный дрон, девять артиллерийских систем и четыре единицы автотранспорта.

На Кураховском направлении враг семь раз атаковал наши позиции вблизи Красногоровки и Константиновки. В результате боестолкновений противник потерпел поражение.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении противник совершил наступательное действие в сторону Водяного. Атака до продолжалась до ночи. Ситуация под контролем украинских защитников.

На Приднепровском направлении оба вражеских штурма позиций наших подразделений не имели успеха.

На других направлениях ситуация особых изменений не претерпела.

Стоит отметить воинов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, которые стойко держат позиции и эффективно уничтожают врага.

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