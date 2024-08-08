Боксер Александр Хижняк завоевал золото Олимпиады-2024. ВИДЕО
8 августа украинский боксер Александр Хижняк завоевал золото Олимпиады-2024 в весовой категории до 80 кг.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
В финале раздельным решением судей – 3:2 Хижняк победил представителя Казахстана Нурбека Оралбая.
На пути к финалу Александр победил венгра Филиппа Акилова, в четвертьфинале одолел бразильца Вандерлея Перейру, а в полуфинале оказался сильнее двукратного олимпийского чемпиона Кубы Арлен Лопес.
Это уже 3 золотая медаль для Украины на Олимпийских играх 2024 года.
Топ комментарии
+48 Максім ХОЙ #398010
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https://www.youtube.com/watch?v=Y17cn4B7QgQ Ukraine's Oleksandr Khyzhniak wins Light Heavyweight boxing gold
Українці навідь Мати і Батька, не те що Кума - на "Ви" називають. Традиція.
Навідь аргументувати не хочу. Хто поводить себе як москаль, може їм бути.
Той же Бетербієв вже має 40 років, та й Бівол вже не такий молодий, хоча, з Біволом ще можливо, якщо тільки він не піде зі спорту, або не подасться на категорію вище. Було б цікаво. Але, знову ж таки, для нормальної адаптації та розвитку, на мою думку, в професіонали треба було переходити раніше.
Поміняли правила.
Віктор Орган додав снаги.