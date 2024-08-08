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Боксер Александр Хижняк завоевал золото Олимпиады-2024. ВИДЕО

8 августа украинский боксер Александр Хижняк завоевал золото Олимпиады-2024 в весовой категории до 80 кг.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В финале раздельным решением судей – 3:2 Хижняк победил представителя Казахстана Нурбека Оралбая.

На пути к финалу Александр победил венгра Филиппа Акилова, в четвертьфинале одолел бразильца Вандерлея Перейру, а в полуфинале оказался сильнее двукратного олимпийского чемпиона Кубы Арлен Лопес.

Это уже 3 золотая медаль для Украины на Олимпийских играх 2024 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Олимпиада-2024: Украина поднялась на 17 место в командном зачете

Автор: 

бокс (597) Олимпиада (1136) Хижняк Александр (8)


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Топ комментарии
+48
Гарне закінчення чудового дня..тепер можна і спатки .Слава Україні!!!!
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08.08.2024 00:23
+41
Вітаємо полтавського Абрамса - Сашка Хижняка!
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08.08.2024 00:23
+30
Молодець!Третя золота медаль України на Олімпіаді.
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08.08.2024 00:24
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Гарне закінчення чудового дня..тепер можна і спатки .Слава Україні!!!!
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08.08.2024 00:23 Ответить
Вітаємо полтавського Абрамса - Сашка Хижняка!
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08.08.2024 00:23 Ответить
Хижняк- це бімбатанк..
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08.08.2024 02:57 Ответить
ще так ніколи не кайфував, розуміючи переклад (тільки стадія пса, розумію, але відповісти не можу..)

https://www.youtube.com/watch?v=Y17cn4B7QgQ Ukraine's Oleksandr Khyzhniak wins Light Heavyweight boxing gold
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08.08.2024 03:03 Ответить
Дякую...а то сусп.висить...
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08.08.2024 07:27 Ответить
Молодець!Третя золота медаль України на Олімпіаді.
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08.08.2024 00:24 Ответить
Герою Слава!
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08.08.2024 00:24 Ответить
Слава!!!
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08.08.2024 00:26 Ответить
Ось це дійсно потужно, а в зеленого то пронос.
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08.08.2024 00:27 Ответить
по евроспорту дивився пряму,красунчик Сашко!!
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08.08.2024 00:28 Ответить
Може і не в тему але де? Віліка Росія обісцяна
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08.08.2024 00:28 Ответить
називай правильно - Московія на болотах
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08.08.2024 11:02 Ответить
Козак !!!😘
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08.08.2024 00:38 Ответить
Чому третя медаль? Тільки команда фехтувальниць - 4 золоті медалі...
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08.08.2024 00:58 Ответить
де ти чотири нарахував? Могучих (легка атлетика), Юлія Бакастова, Аліна Комащук, Ольга Харлан, Олена Кравацька (*****, командна першість), ну і Олександр Хижняк (бокс, до 80 кг)
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08.08.2024 01:16 Ответить
Тикають кацапи. Навідь розмовляючи з царем (Єршов "Сказка про конька-горбунка).
Українці навідь Мати і Батька, не те що Кума - на "Ви" називають. Традиція.

Навідь аргументувати не хочу. Хто поводить себе як москаль, може їм бути.
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08.08.2024 21:30 Ответить
обісрався, то йди геть звідси, бо ти тупий)))
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09.08.2024 01:03 Ответить
саме на "ти" до тебе! подумай чому...
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09.08.2024 01:04 Ответить
ага, ага. Зразу москаль). У англомовних взагалі you. А далі читай, як хочеш.
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09.08.2024 01:35 Ответить
фехтувальниць чотири, тренерів два- значить шість.
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08.08.2024 09:39 Ответить
Дуже добре може й пора в профі податися, все ж таки 29...
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08.08.2024 01:04 Ответить
В цій категорії "там" - без шансів...конкурентос такий, що....
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08.08.2024 07:28 Ответить
Насправді, було б цікаво глянути Хижняка з топами. Але, боюся, що час вже втрачено.

Той же Бетербієв вже має 40 років, та й Бівол вже не такий молодий, хоча, з Біволом ще можливо, якщо тільки він не піде зі спорту, або не подасться на категорію вище. Було б цікаво. Але, знову ж таки, для нормальної адаптації та розвитку, на мою думку, в професіонали треба було переходити раніше.
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08.08.2024 12:37 Ответить
+
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08.08.2024 12:56 Ответить
Україні - Слава!!!!
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08.08.2024 01:32 Ответить
хто розжує, чому без шоломів?
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08.08.2024 03:00 Ответить
Було дуже багато нарікань, що аматорський бокс виродився, і перетворився на незрозуміло що. Люди вже не хотіли його дивитися.

Поміняли правила.
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08.08.2024 12:26 Ответить
Натовкти пику угорцю було вдвічі приємніше.

Віктор Орган додав снаги.
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08.08.2024 05:45 Ответить
Казахстан також допомогає росії обходити санкції, через них йдуть комплектуючі .
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08.08.2024 07:38 Ответить
то такий угорець як я Усама Бен Ладен Колишній наш, що утік у кацапію, а потім присмоктався до Орбана.
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08.08.2024 09:45 Ответить
На прошлой Олимпиаде был сильнее. Но курьезный нокаут все испортил.
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08.08.2024 06:34 Ответить
СЛАВА УКРАИНСКИМ ГЕРОЯМ!
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08.08.2024 10:57 Ответить
 
 