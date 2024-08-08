Боксер Александр Хижняк завоевал золото Олимпиады-2024. ВИДЕО

8 августа украинский боксер Александр Хижняк завоевал золото Олимпиады-2024 в весовой категории до 80 кг.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В финале раздельным решением судей – 3:2 Хижняк победил представителя Казахстана Нурбека Оралбая.

На пути к финалу Александр победил венгра Филиппа Акилова, в четвертьфинале одолел бразильца Вандерлея Перейру, а в полуфинале оказался сильнее двукратного олимпийского чемпиона Кубы Арлен Лопес.

Это уже 3 золотая медаль для Украины на Олимпийских играх 2024 года.

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