Боксер Олександр Хижняк виборов золото Олімпіади-2024. ВIДЕО
Український боксер Олександр Хижняк виборов золото Олімпіади-2024 у ваговій категорії до 80 кг.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
У фіналі роздільнним рішенням суддів – 3:2 Хижняк переміг представника Казахстану Нурбека Оралбая.
На шляху до фіналу Олександр переміг угорця Філіпа Акілова, у чвертьфіналі здолав бразильця Вандерлея Перейру, а у півфіналі виявився сильнішим за дворазового олімпійського чемпіона з Куби Арлен Лопес.
Це вже 3 золота медаль для України на Олімпійських іграх 2024 року.
Топ коментарі
+48 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар08.08.2024 00:23
+41 Харьков Сумской
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+30 Марія 0102
показати весь коментар08.08.2024 00:24
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https://www.youtube.com/watch?v=Y17cn4B7QgQ Ukraine's Oleksandr Khyzhniak wins Light Heavyweight boxing gold
Українці навідь Мати і Батька, не те що Кума - на "Ви" називають. Традиція.
Навідь аргументувати не хочу. Хто поводить себе як москаль, може їм бути.
Той же Бетербієв вже має 40 років, та й Бівол вже не такий молодий, хоча, з Біволом ще можливо, якщо тільки він не піде зі спорту, або не подасться на категорію вище. Було б цікаво. Але, знову ж таки, для нормальної адаптації та розвитку, на мою думку, в професіонали треба було переходити раніше.
Поміняли правила.
Віктор Орган додав снаги.