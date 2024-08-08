Боксер Олександр Хижняк виборов золото Олімпіади-2024. ВIДЕО

Український боксер Олександр Хижняк виборов золото Олімпіади-2024 у ваговій категорії до 80 кг.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У фіналі роздільнним рішенням суддів – 3:2 Хижняк переміг представника Казахстану Нурбека Оралбая.

На шляху до фіналу Олександр переміг угорця Філіпа Акілова, у чвертьфіналі здолав бразильця Вандерлея Перейру, а у півфіналі виявився сильнішим за дворазового олімпійського чемпіона з Куби Арлен Лопес.

Це вже 3 золота медаль для України на Олімпійських іграх 2024 року.

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