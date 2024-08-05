Олімпіада-2024: Україна піднялась на 17 місце в командному заліку
Завдяки нагородам легкоатлетів 4 серпня українська команда піднялась на 17 місце в медальному заліку Олімпіади-2024.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
В української збірної вже 6 нагород:
- 2 золотих - жіночої команди з фехтування на шаблях та стрибунки у висоту Ярослави Магучіх;
- 1 срібна - Сергія Куліша у кульовій стрільбі з малокаліберної гвинтівки із трьох положень;
- 3 бронзові - Ольги Харлан у фехтуванні на шаблях, стрибунки у висоту Ірини Геращенко та Михайла Кохана у метанні молота.
Перше місце в командному заліку Олімпіади-2024 у збірної США - 71 нагорода ("золото" - 19, "срібло" - 26, "бронза" - 26).
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 4 серпня Михайло Кохан виборов бронзову медаль Олімпіади-2024 у метанні молота. Раніше Ярослава Магучіх виборола золото в стрибках у висоту, а Ірина Геращенко здобула бронзу в тій же дисципліні.
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залік ведеться по золотим, а не по загальній кількості