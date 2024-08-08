После избрания кандидата в вице-президенты за сутки кампания Харрис собрала рекордные $36 млн, - The Hill

Президентская кампания Камалы Харрис собрала 36 миллионов долларов за 24 часа после того, как губернатор Миннесоты Тим Уолц был объявлен кандидатом в вице-президенты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill со ссылкой на официальные лица.

Представители предвыборной кампании назвали этот день одним из лучших по сбору средств в цикле. Также говорят, что такой результат свидетельствует об энтузиазме среди демократов относительно выбора вице-президента Волца своим напарником.

Во вторник, 6 августа, Харрис и Волц провели кампанию в Филадельфии, а на этой неделе поедут в Висконсин, Мичиган, Неваду и Аризону.

Отмечается, что кампания Харрис смогла собрать более 200 млн долларов за неделю после того, как действующий глава Белого дома Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов.

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