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Новости
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После избрания кандидата в вице-президенты за сутки кампания Харрис собрала рекордные $36 млн, - The Hill

Президентська кампанія Камали Гарріс досягла значного успіху в зборі коштів, зібравши $36 млн всього за добу

Президентская кампания Камалы Харрис собрала 36 миллионов долларов за 24 часа после того, как губернатор Миннесоты Тим Уолц был объявлен кандидатом в вице-президенты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill со ссылкой на официальные лица.

Представители предвыборной кампании назвали этот день одним из лучших по сбору средств в цикле. Также говорят, что такой результат свидетельствует об энтузиазме среди демократов относительно выбора вице-президента Волца своим напарником.

Во вторник, 6 августа, Харрис и Волц провели кампанию в Филадельфии, а на этой неделе поедут в Висконсин, Мичиган, Неваду и Аризону.

Отмечается, что кампания Харрис смогла собрать более 200 млн долларов за неделю после того, как действующий глава Белого дома Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов.

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Автор: 

выборы (24722) США (26422) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+9
Ололошко .... Я зараз лусну зі сміху !!!!! Це ж треба бути наскільки самокритичним...
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08.08.2024 08:23
+6
от, буржуї кляті! все долярами міряють.

у нас, оте, на приколах виїхало.

тепер, україна в повній сраці.
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08.08.2024 08:02
+6
Ви помиляєтеся ... в це зелене, криворагульне, н*ркоманське чмо і тупо піськ*грая наші олігархи на кшталт бені к, ахметки, пінчука та кацапське фсб не один мільйон доларів влило ... вони навіть серіал "слуга урода" знели щоб совковому, диванному піплу мозги запарити !!!



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08.08.2024 09:10
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
от, буржуї кляті! все долярами міряють.

у нас, оте, на приколах виїхало.

тепер, україна в повній сраці.
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08.08.2024 08:02 Ответить
Ви помиляєтеся ... в це зелене, криворагульне, н*ркоманське чмо і тупо піськ*грая наші олігархи на кшталт бені к, ахметки, пінчука та кацапське фсб не один мільйон доларів влило ... вони навіть серіал "слуга урода" знели щоб совковому, диванному піплу мозги запарити !!!



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08.08.2024 09:10 Ответить
тю-ю...в україні сірожа притула за сутки зібрав 200млн...

а потом українці взнали, що він понакуповлював картир більше, ніж самому треба для життя...

українці, ви, неймовірні, каже притула
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08.08.2024 09:39 Ответить
будь обережний, щось казати про майбутнього президента!
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08.08.2024 09:42 Ответить
вся україна має стерегтись...

хіба ж вона витримає таке десятиліття гумору, веселощів, радощів та сміху?
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08.08.2024 20:32 Ответить
Ололошко .... Я зараз лусну зі сміху !!!!! Це ж треба бути наскільки самокритичним...
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08.08.2024 08:23 Ответить
Только лоботомия.
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08.08.2024 08:33 Ответить
Трампа можно показувати....але табличку причепити: злодій, зрадник, вор, насильник, тупоголовий брехун, пердун старий - звичайний.
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08.08.2024 08:56 Ответить
Капец ...людинко , це ж яким треба бути шоб пхати за трампа ...? 100% ти той хто пхав за 🤡 в Україні...чи вам руснявим крові мало ?
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08.08.2024 08:58 Ответить
той самий... і не один він тут такий. Ще тут скоро появляться особливо упороті брехуни , , , , , , , , , , , , , , , які ще не раз просруться брехнею на зразок "харрис ... чето ни интервью не дает ни к противоположным журналистам не выходит."
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08.08.2024 09:08 Ответить
👍
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08.08.2024 12:24 Ответить
Ололоху
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08.08.2024 09:00 Ответить
Ronald Reagan: "Let's Make America Great Again" 1980
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08.08.2024 10:00 Ответить
маю надію, що українських грошей там нема ?!
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08.08.2024 10:28 Ответить
 
 