Після обрання кандидата у віцепрезиденти за добу кампанія Гарріс зібрала рекордні $36 млн, - The Hill

Президентська кампанія Камали Гарріс зібрала 36 мільйонів доларів за 24 години після того, як губернатор Міннесоти Тім Волц був оголошений кандидатом у віцепрезиденти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Hill із посиланням на офіційні особи.

Представники передвиборчої кампанії назвали цей день одним із найкращих зі збору коштів у циклі. Також кажуть, що такий результат свідчить про ентузіазм серед демократів щодо вибору віцепрезидента Волца своїм напарником.

У вівторок, 6 серпня, Гарріс і Волц провели кампанію у Філадельфії, а цього тижня поїдуть до Вісконсіна, Мічигану, Невади та Арізони.

Зазначається, що кампанія Гарріс змогла зібрати понад 200 млн доларів за тиждень після того, як діючий голова Білого дому Джо Байден оголосив, що знімає свою кандидатуру з виборів.

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