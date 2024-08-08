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Новини
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Після обрання кандидата у віцепрезиденти за добу кампанія Гарріс зібрала рекордні $36 млн, - The Hill

Президентська кампанія Камали Гарріс досягла значного успіху в зборі коштів, зібравши $36 млн всього за добу

Президентська кампанія Камали Гарріс зібрала 36 мільйонів доларів за 24 години після того, як губернатор Міннесоти Тім Волц був оголошений кандидатом у віцепрезиденти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Hill із посиланням на офіційні особи.

Представники передвиборчої кампанії назвали цей день одним із найкращих зі збору коштів у циклі. Також кажуть, що такий результат свідчить про ентузіазм серед демократів щодо вибору віцепрезидента Волца своїм напарником.

У вівторок, 6 серпня, Гарріс і Волц провели кампанію у Філадельфії, а цього тижня поїдуть до Вісконсіна, Мічигану, Невади та Арізони.

Зазначається, що кампанія Гарріс змогла зібрати понад 200 млн доларів за тиждень після того, як діючий голова Білого дому Джо Байден оголосив, що знімає свою кандидатуру з виборів.

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Автор: 

вибори (6683) США (22525) Гарріс Камала (127)


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Топ коментарі
+9
Ололошко .... Я зараз лусну зі сміху !!!!! Це ж треба бути наскільки самокритичним...
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08.08.2024 08:23
+6
от, буржуї кляті! все долярами міряють.

у нас, оте, на приколах виїхало.

тепер, україна в повній сраці.
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08.08.2024 08:02
+6
Ви помиляєтеся ... в це зелене, криворагульне, н*ркоманське чмо і тупо піськ*грая наші олігархи на кшталт бені к, ахметки, пінчука та кацапське фсб не один мільйон доларів влило ... вони навіть серіал "слуга урода" знели щоб совковому, диванному піплу мозги запарити !!!



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08.08.2024 09:10
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от, буржуї кляті! все долярами міряють.

у нас, оте, на приколах виїхало.

тепер, україна в повній сраці.
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08.08.2024 08:02 Відповісти
Ви помиляєтеся ... в це зелене, криворагульне, н*ркоманське чмо і тупо піськ*грая наші олігархи на кшталт бені к, ахметки, пінчука та кацапське фсб не один мільйон доларів влило ... вони навіть серіал "слуга урода" знели щоб совковому, диванному піплу мозги запарити !!!



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08.08.2024 09:10 Відповісти
тю-ю...в україні сірожа притула за сутки зібрав 200млн...

а потом українці взнали, що він понакуповлював картир більше, ніж самому треба для життя...

українці, ви, неймовірні, каже притула
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08.08.2024 09:39 Відповісти
будь обережний, щось казати про майбутнього президента!
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08.08.2024 09:42 Відповісти
вся україна має стерегтись...

хіба ж вона витримає таке десятиліття гумору, веселощів, радощів та сміху?
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08.08.2024 20:32 Відповісти
Ололошко .... Я зараз лусну зі сміху !!!!! Це ж треба бути наскільки самокритичним...
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08.08.2024 08:23 Відповісти
Только лоботомия.
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08.08.2024 08:33 Відповісти
Трампа можно показувати....але табличку причепити: злодій, зрадник, вор, насильник, тупоголовий брехун, пердун старий - звичайний.
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08.08.2024 08:56 Відповісти
Капец ...людинко , це ж яким треба бути шоб пхати за трампа ...? 100% ти той хто пхав за 🤡 в Україні...чи вам руснявим крові мало ?
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08.08.2024 08:58 Відповісти
той самий... і не один він тут такий. Ще тут скоро появляться особливо упороті брехуни , , , , , , , , , , , , , , , які ще не раз просруться брехнею на зразок "харрис ... чето ни интервью не дает ни к противоположным журналистам не выходит."
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08.08.2024 09:08 Відповісти
👍
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08.08.2024 12:24 Відповісти
Ололоху
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08.08.2024 09:00 Відповісти
Ronald Reagan: "Let's Make America Great Again" 1980
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08.08.2024 10:00 Відповісти
маю надію, що українських грошей там нема ?!
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08.08.2024 10:28 Відповісти
 
 