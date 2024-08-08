РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12993 посетителя онлайн
Новости
384 3

В Черном море находятся две подлодки врага, в Азовском - кораблей россиян нет, - ВМС

човен,калібр,підводний

8 августа в акватории Черного моря находятся две российские подводные лодки. В Азовском же море у россиян нет ни надводных, ни подводных судов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире FREEДОМ сообщил спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что утром 8 августа в Черном море находится два подводных ракетоносителя. На их борту может быть до восьми ракет.

"В любом случае, надводных кораблей мы не видим. А в Азовском море уже достаточно долго не наблюдаем в принципе никаких единиц: ни надводных, ни подводных. Но подводными лодками там и не развернешься, поскольку глубина не позволяет", - подчеркнул Плетенчук.

Он добавил, что россияне пока держат все суда, которые чего-то стоят, на военно-морской базе в Новороссийске.

"Но и там они находятся под нашим постоянным наблюдением. Конечно, в порту обороняться должно быть проще, поскольку там есть боновые заграждения, наблюдательные посты. Элементов защиты достаточно много. В том числе ПВО. В Крыму, конечно, она не сильно им бы помогла, но тем не менее", - отметил Плетенчук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне изменили тактику в море: Используют только подводные лодки, - ВМС

Автор: 

Азовское море (1603) ВМС (1461) Черное море (1473) Плетенчук Дмитрий (162)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
08.08.2024 11:21 Ответить
у чорному морі перебувають два майбутні об'єкта для дайвингу..так і запишемо
показать весь комментарий
08.08.2024 11:38 Ответить
Автор ледацюга - середня глибина Азовського моря всього 8 метрів. Там ніяких підводних човнів бути не може в принципі. Скоро там навіть риба звариться...
показать весь комментарий
08.08.2024 11:55 Ответить
 
 