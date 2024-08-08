В Черном море находятся две подлодки врага, в Азовском - кораблей россиян нет, - ВМС

8 августа в акватории Черного моря находятся две российские подводные лодки. В Азовском же море у россиян нет ни надводных, ни подводных судов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире FREEДОМ сообщил спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что утром 8 августа в Черном море находится два подводных ракетоносителя. На их борту может быть до восьми ракет.

"В любом случае, надводных кораблей мы не видим. А в Азовском море уже достаточно долго не наблюдаем в принципе никаких единиц: ни надводных, ни подводных. Но подводными лодками там и не развернешься, поскольку глубина не позволяет", - подчеркнул Плетенчук.

Он добавил, что россияне пока держат все суда, которые чего-то стоят, на военно-морской базе в Новороссийске.

"Но и там они находятся под нашим постоянным наблюдением. Конечно, в порту обороняться должно быть проще, поскольку там есть боновые заграждения, наблюдательные посты. Элементов защиты достаточно много. В том числе ПВО. В Крыму, конечно, она не сильно им бы помогла, но тем не менее", - отметил Плетенчук.

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