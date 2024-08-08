У Чорному морі перебувають два підводні човни ворога, в Азовському - кораблів росіян немає, - ВМС

8 серпня в акваторії Чорного моря перебувають два російські підводні човни. В Азовському ж морі у росіян немає ні надводних, ні підводних суден.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі FREEДОМ повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.

Він наголосив, що зранку 8 серпня у Чорному морі перебуває два підводні ракетоносії. На їхньому борту може бути до восьми ракет.

"У будь-якому разі, надводних кораблів ми не бачимо. А в Азовському морі вже досить довго не спостерігаємо в принципі жодних одиниць: ні надводних, ні підводних. Але підводними човнами там і не розвернешся, оскільки глибина не дозволяє", - наголосив Плетенчук.

Він додав, що росіяни наразі тримають усі судна, які чогось варті, на військово-морській базі в Новоросійську.

"Але і там вони перебувають під нашим постійним наглядом. Звичайно, в порту оборонятися має бути простіше, оскільки там є бонові загородження, спостережні пости. Елементів захисту досить багато. Зокрема ППО. У Криму, звісно, вона не сильно їм би допомогла, але тим не менш", - зазначив Плетенчук.

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