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У Чорному морі перебувають два підводні човни ворога, в Азовському - кораблів росіян немає, - ВМС

човен,калібр,підводний

8 серпня в акваторії Чорного моря перебувають два російські підводні човни.  В Азовському ж морі у росіян немає ні надводних, ні підводних суден.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі FREEДОМ повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.

Він наголосив, що зранку 8 серпня у Чорному морі перебуває два підводні ракетоносії. На їхньому борту може бути до восьми ракет.

"У будь-якому разі, надводних кораблів ми не бачимо. А в Азовському морі вже досить довго не спостерігаємо в принципі жодних одиниць: ні надводних, ні підводних. Але підводними човнами там і не розвернешся, оскільки глибина не дозволяє", - наголосив Плетенчук.

Він додав, що росіяни наразі тримають усі судна, які чогось  варті, на військово-морській базі в Новоросійську.

"Але і там вони перебувають під нашим постійним наглядом. Звичайно, в порту оборонятися має бути простіше, оскільки там є бонові загородження, спостережні пости. Елементів захисту досить багато. Зокрема ППО. У Криму, звісно, вона не сильно їм би допомогла, але тим не менш", - зазначив Плетенчук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни змінили тактику в морі: Використовують лише підводні човни, - ВМС

Автор: 

Азовське море (1617) ВМС (1379) Чорне море (1660) Плетенчук Дмитро (167)


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08.08.2024 11:21 Відповісти
у чорному морі перебувають два майбутні об'єкта для дайвингу..так і запишемо
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08.08.2024 11:38 Відповісти
Автор ледацюга - середня глибина Азовського моря всього 8 метрів. Там ніяких підводних човнів бути не може в принципі. Скоро там навіть риба звариться...
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08.08.2024 11:55 Відповісти
 
 