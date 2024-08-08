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На Юге ночью уничтожен современный российский ЗРК "Бук-М3", - ОГВ "Таврія"

ЗРК Бук-3м

Ночью 8 августа возле села Запорожье на Ореховском направлении, на оккупированной территории, был уничтожен российский зенитно-российский комплекс "Бук-М3".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОГВ "Таврія" капитан Дмитрий Лыховий.

"Это современный модернизированный ЗРК противовоздушной обороны россиян, был принят на вооружение в 2016 году. Так же в районе Великих Копанов на Херсонщине был уничтожен ЗРК "Оса", - отметил спикер.

Он также добавил, что два дня назад был уничтожен ЗРК "Бук-М1" в районе Украинского и еще один "Тор" и два "Бука" на Ореховском направлении фактически за неделю августа месяца.

"Надо акцентировать, что у нас происходит какой-то геноцид российских ЗРК, потому что с начала месяца уже было уничтожено 6 и все в Запорожской области", - подчеркнул Плетенчук.

Читайте также: На юге оккупанты атакуют небольшими подразделениями без бронетехники, - ОСГВ "Таврия"

Напомним, 5 августа украинские воины опубликовали видео уничтожения вражеского ЗРК "Бук" вблизи оккупированного Токмака в Запорожье с помощью американской РСЗО "HIMARS".

Автор: 

Таврия (178) ЗРК (199) Лыховий Дмитрий (73)


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Молодці! А скільки у скотин їх ще залишилося?
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08.08.2024 11:32 Ответить
Багато. Але ВЖЕ недостатньо для побудови суцільної ешелонованої оборони навіть на фронті - потокове забаранення Торів означає, що перестала працювати система ППО переднього краю, перестало працювати "об'єктове" ППО (Панцирів, Шилок тощо - критично недостатньо), перестала працювати система раннього попередження. І з кожним тижнем становище все гірше.

Настільки недостатньо, що в них аеродроми стратегічної авіації, складової ядерної тріади, не захищені ППО і на всіх відосах від самих кацапів максимум, що чутно і видно - стрілковою зброєю намагаються збивати українські дрони.
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08.08.2024 11:44 Ответить
с-300/400 за уралом вже нема. взагалі.

https://www.youtube.com/watch?v=XH2IShs98o4
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08.08.2024 12:01 Ответить
Ага, я бачив це відео давно. І добре роздивився https://x.com/AS_22im/status/1809217169978503304 супутникові фото добродія з японіх AS_22im .
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08.08.2024 15:25 Ответить
А я хочу привітання надіслати зв'язківцям ЗСУ. З вашим Днем, разом до Перемоги України
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08.08.2024 11:40 Ответить
 
 