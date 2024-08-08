На Юге ночью уничтожен современный российский ЗРК "Бук-М3", - ОГВ "Таврія"

Ночью 8 августа возле села Запорожье на Ореховском направлении, на оккупированной территории, был уничтожен российский зенитно-российский комплекс "Бук-М3".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОГВ "Таврія" капитан Дмитрий Лыховий.

"Это современный модернизированный ЗРК противовоздушной обороны россиян, был принят на вооружение в 2016 году. Так же в районе Великих Копанов на Херсонщине был уничтожен ЗРК "Оса", - отметил спикер.

Он также добавил, что два дня назад был уничтожен ЗРК "Бук-М1" в районе Украинского и еще один "Тор" и два "Бука" на Ореховском направлении фактически за неделю августа месяца.

"Надо акцентировать, что у нас происходит какой-то геноцид российских ЗРК, потому что с начала месяца уже было уничтожено 6 и все в Запорожской области", - подчеркнул Плетенчук.

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Напомним, 5 августа украинские воины опубликовали видео уничтожения вражеского ЗРК "Бук" вблизи оккупированного Токмака в Запорожье с помощью американской РСЗО "HIMARS".