УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4225 відвідувачів онлайн
Новини
3 628 6

На Півдні вночі знищено сучасний російський ЗРК "Бук-М3", - ОУВ "Таврія"

ЗРК Бук-3м

Вночі 8 серпня біля села Запоріжжя на Оріховському напрямку, на окупованій території, було знищено російський зенітно-російський комплекс "Бук-М3".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОУВ "Таврія" капітан Дмитро Лиховій.

"Це сучасний модернізований ЗРК протиповітряної оборони росіян, був прийнятий на озброєння у 2016 році. Так само в районі Великих Копанів на Херсонщині було знищено ЗРК "Оса", - зазначив речник.

Він також додав, що два дні тому був знищений ЗРК "Бук-М1" в районі Українського і ще один "Тор" і два "Буки" на Оріхівському напрямку фактично за тиждень серпня місяця.

"Треба акцентувати, що у нас відбувається якийсь геноцид російських ЗРК, тому що від початку місяця вже було знищено 6 і всі в Запорізькій області", - підкреслив Плетенчук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищено російський ЗРК "Бук-М1" ударом HIMARS. ВIДЕО

Нагадаємо, 5 серпня українські воїни опублікували відео знищення ворожої ЗРК "Бук" поблизу окупованого Токмака на Запоріжжі за допомогою американської РСЗВ "HIMARS".

Автор: 

Таврія (204) ЗРК (204) Лиховій Дмитро (74)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці! А скільки у скотин їх ще залишилося?
показати весь коментар
08.08.2024 11:32 Відповісти
Багато. Але ВЖЕ недостатньо для побудови суцільної ешелонованої оборони навіть на фронті - потокове забаранення Торів означає, що перестала працювати система ППО переднього краю, перестало працювати "об'єктове" ППО (Панцирів, Шилок тощо - критично недостатньо), перестала працювати система раннього попередження. І з кожним тижнем становище все гірше.

Настільки недостатньо, що в них аеродроми стратегічної авіації, складової ядерної тріади, не захищені ППО і на всіх відосах від самих кацапів максимум, що чутно і видно - стрілковою зброєю намагаються збивати українські дрони.
показати весь коментар
08.08.2024 11:44 Відповісти
с-300/400 за уралом вже нема. взагалі.

https://www.youtube.com/watch?v=XH2IShs98o4
показати весь коментар
08.08.2024 12:01 Відповісти
Ага, я бачив це відео давно. І добре роздивився https://x.com/AS_22im/status/1809217169978503304 супутникові фото добродія з японіх AS_22im .
показати весь коментар
08.08.2024 15:25 Відповісти
А я хочу привітання надіслати зв'язківцям ЗСУ. З вашим Днем, разом до Перемоги України
показати весь коментар
08.08.2024 11:40 Відповісти
 
 