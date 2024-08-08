На Півдні вночі знищено сучасний російський ЗРК "Бук-М3", - ОУВ "Таврія"
Вночі 8 серпня біля села Запоріжжя на Оріховському напрямку, на окупованій території, було знищено російський зенітно-російський комплекс "Бук-М3".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОУВ "Таврія" капітан Дмитро Лиховій.
"Це сучасний модернізований ЗРК протиповітряної оборони росіян, був прийнятий на озброєння у 2016 році. Так само в районі Великих Копанів на Херсонщині було знищено ЗРК "Оса", - зазначив речник.
Він також додав, що два дні тому був знищений ЗРК "Бук-М1" в районі Українського і ще один "Тор" і два "Буки" на Оріхівському напрямку фактично за тиждень серпня місяця.
"Треба акцентувати, що у нас відбувається якийсь геноцид російських ЗРК, тому що від початку місяця вже було знищено 6 і всі в Запорізькій області", - підкреслив Плетенчук.
Нагадаємо, 5 серпня українські воїни опублікували відео знищення ворожої ЗРК "Бук" поблизу окупованого Токмака на Запоріжжі за допомогою американської РСЗВ "HIMARS".
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Настільки недостатньо, що в них аеродроми стратегічної авіації, складової ядерної тріади, не захищені ППО і на всіх відосах від самих кацапів максимум, що чутно і видно - стрілковою зброєю намагаються збивати українські дрони.
https://www.youtube.com/watch?v=XH2IShs98o4