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Знищено російський ЗРК "Бук-М1" ударом HIMARS. ВIДЕО

Бійці 15-ої окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" скоригували вогонь M142 "HIMARS" по російському ЗРК "Бук-М1".

Як інформує Цензор.НЕТ, внаслідок влучного удару ворожа техніка здетонувала разом з ворожим екіпажем.

Дивіться також: Тіло окупанта розірвало і від загарбника лишився один зад. ВIДЕО 18+

Автор: 

знищення (7243) HIMARS (307) ЗРК (205) 15 окрема бригада артрозвідки (9)


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Топ коментарі
+18
Салют на честь перемоги України
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23.07.2024 20:07
+13
Супер!
Чудово!
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23.07.2024 20:24
+9
Слава Героям України👍🏼🙏🏼❤️
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23.07.2024 20:31
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Салют на честь перемоги України
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23.07.2024 20:07 Відповісти
Супер!
Чудово!
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23.07.2024 20:24 Відповісти
Слава Героям України👍🏼🙏🏼❤️
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23.07.2024 20:31 Відповісти
кацап знищений!
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23.07.2024 21:07 Відповісти
Это в Голливуде снято, все Хаймарсы путька давно перещелкал, что ж мы не знаем что ли?
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23.07.2024 21:08 Відповісти
Да-да! Снимали в том же павильоне, где снимали высадку американцев на Луну. Известный павильон "Козерог-1".
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24.07.2024 02:23 Відповісти
Видео крайне полезное
Потом агрессорам предьявить за экологический-ущерб.
После все остального - за нападение, за убитых и раненых, за убытки, за моральный ущерб, на лечение и восстановление и т.д.
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23.07.2024 21:25 Відповісти
Чудова робота ЗСУ
СЛАВА УКРАЇНІ
СМЕРТЬ РАШИЗМУ.
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23.07.2024 23:08 Відповісти
Ініодної воронки,десь поновому.
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23.07.2024 23:45 Відповісти
Слава HIMARSу!
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24.07.2024 04:14 Відповісти
 
 