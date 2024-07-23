Знищено російський ЗРК "Бук-М1" ударом HIMARS. ВIДЕО
Бійці 15-ої окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" скоригували вогонь M142 "HIMARS" по російському ЗРК "Бук-М1".
Як інформує Цензор.НЕТ, внаслідок влучного удару ворожа техніка здетонувала разом з ворожим екіпажем.
Топ коментарі
+18 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар23.07.2024 20:07
+13 Orion #538564
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+9 Amber
показати весь коментар23.07.2024 20:31
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Чудово!
Потом агрессорам предьявить за экологический-ущерб.
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СЛАВА УКРАЇНІ
СМЕРТЬ РАШИЗМУ.