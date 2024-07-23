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Тіло окупанта розірвало і від загарбника лишився один зад. ВIДЕО 18+

Аеробомбери підрозділу БпАК "Павук" 58-ої окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського ліквідували російського загарбника влучним скидом боєприпасу.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Ліквідація російського загарбника влучним скидом боєприпасу. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) ліквідація (3924)


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Топ коментарі
+24
Для чого шукати на свою жопу пригод у чужій країні???
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23.07.2024 18:38
+23
Не подобається - не дивись.
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23.07.2024 18:49
+15
Можна муміфікувати цю жопу і на дев'яте травня на параді носити на палиці. Були "діди на палках" - будуть "боєвиє жопи на палках"
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23.07.2024 19:29
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Для чого шукати на свою жопу пригод у чужій країні???
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23.07.2024 18:38 Відповісти
Його колеги по службі знайдуть цій дупі призначення ))
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23.07.2024 18:39 Відповісти
Можна муміфікувати цю жопу і на дев'яте травня на параді носити на палиці. Були "діди на палках" - будуть "боєвиє жопи на палках"
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23.07.2024 19:29 Відповісти
Не публікуйте таке. Це не має значення на відміну від літаків. Рузке готові втратити навіть 20-30 млн
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23.07.2024 18:41 Відповісти
Не подобається - не дивись.
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23.07.2024 18:49 Відповісти
Що за фуйню ти верзеш,не подобається? Надо більше таких відео і бажано на рашистських сайтах, може хтось і задумається о цілістності своєї сраки. "20-30" млн, ти з дитинства на обліку в діспансері?
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24.07.2024 10:32 Відповісти
було би прикро, якби хоч огузок не залишили для собак та лисиць, бо собак зараз нікому годувать, а лисиці не мають змоги нормально полювати.
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23.07.2024 18:44 Відповісти
Лисичкам краще мишку або зайчика, бо мисливці.... Ат песики можуть і спокуситися
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23.07.2024 18:57 Відповісти
Які "мисливці"? Третій рік в Україні полювання заборонене! Зайці по дачах "пішки ходять" Дачники стогнуть - якщо нема металевої сітки - з"їдають усю городину Єдине - не їдять хрону і картоплі
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23.07.2024 19:04 Відповісти
Нарешті природа хоч трохи відродилася, бо все ж вистрілювали підараси ******.
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23.07.2024 19:33 Відповісти
лисичкам зараз у полях нема часу мишкувать, бо лячно, під обстріл можно попасти, скрізь гримить... тому хапають те що їм подають - хоч задній отруб, хоч пашину чи покромку. Тому хапають що є.
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23.07.2024 19:08 Відповісти
Нажаль так.. І гучно, і ліси звели на стовбури... Може повтікали подалі?Але ж якись тваринки лишилися, і треба дітей вчити полюванню - що до лігва дупу притягти?) Падлом кормити? То вже лисенята у шакалів перетворються(
А зайців під Києвом бачу - нелякливі та вгодовані))) Пастки та капкани у поміч)
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23.07.2024 21:01 Відповісти
екосистема буде мінятись - вгодовані зайці почнуть давти опір худим лисицям.
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23.07.2024 21:17 Відповісти
Вже змінилася. Скільки часу Україна на лісополоси та зрощування стратила та сил... Як Ірпінь підірвали, так дотепер там жах... Хоча риби має бути до... схочу, але ніяка снасть куші не витримає)
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23.07.2024 23:06 Відповісти
Сюжет називається "Пригоди кацапа-заробітчанина в Україні".
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23.07.2024 18:47 Відповісти
Цєнтр прінятія рєшєній нє пострадал, остальноє можно распєчатать на 3Д прінтєрє і прішіть.
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23.07.2024 18:47 Відповісти
Мозг нє задєт.
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24.07.2024 09:01 Відповісти
лада-калина пішла до сраки....
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23.07.2024 18:47 Відповісти
Зато есть куда свечку по свинособаке воткнуть !!!
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23.07.2024 18:53 Відповісти
Тепер родичі перед похованням в зад будуть цілувати )))) Згідно із висновком експертів: "ви на 99% рідні з цією дупою".
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23.07.2024 18:54 Відповісти
Мальчікі в трусіках... Мальчіка нєт, а трусікі осталісь
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23.07.2024 18:55 Відповісти
у рашиста уцелєла самає главнає-центр прінятія рєшеній...
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23.07.2024 18:59 Відповісти
Один штаб остался от кацапа.
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23.07.2024 18:59 Відповісти
Цікаво на Цензорі будуть завжди підміняти теми самостно тихо пливущими с**ками окупантів, замість того ,шо зеленський з ОПою ,та з руснею , грабують на пару Україну , тихим сапом ,здає теріторію ...Цензору нема про шо писати , чи вони почали працювати вогнегасниками , для ОПівськаго чорта 🤡 ?
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23.07.2024 19:07 Відповісти
зараз азіати набіжуть і влаштують бійку за право встромити першим
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23.07.2024 19:13 Відповісти
Щастя для кадиравця.
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23.07.2024 19:15 Відповісти
Як там прутень казав:
- Это вам не резиновая попа...
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23.07.2024 19:14 Відповісти
Цікавий сюжет для нової стели "херою сво" в москотостані 😁😁😁
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23.07.2024 19:31 Відповісти
...а геморрой остался.
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23.07.2024 19:38 Відповісти
Вчимо українські матюки - щоб тебе підняло та гепнуло!
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23.07.2024 20:04 Відповісти
нашел на свою жепу приключений
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23.07.2024 20:27 Відповісти
отакий пам'ятник і буде стояти в його рідному мухосранську
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23.07.2024 20:54 Відповісти
Уявляю собі портрет на його могилі...
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23.07.2024 21:31 Відповісти
Не, а прощаться у могильной ямы, чмокнуть в лобок.
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23.07.2024 22:56 Відповісти
На палке носить можно на 9май
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23.07.2024 23:09 Відповісти
Тільки жопа поскакала.
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23.07.2024 22:06 Відповісти
А смысл? Он же и так уже жмур был(наверно). И такой мощный заряд впустую.
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23.07.2024 23:06 Відповісти
Кадировці підберуть і виїбуть. Хоч якась користь з кацапа
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23.07.2024 23:12 Відповісти
Хоронить одну жопу - это ж не по-человечески
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24.07.2024 10:19 Відповісти
Резиновая попа!
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24.07.2024 13:05 Відповісти
 
 