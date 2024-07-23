Тіло окупанта розірвало і від загарбника лишився один зад. ВIДЕО 18+
Аеробомбери підрозділу БпАК "Павук" 58-ої окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського ліквідували російського загарбника влучним скидом боєприпасу.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+24 apass
показати весь коментар23.07.2024 18:38
+23 Ol Ol #584272
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+15 Евгений Magirus
показати весь коментар23.07.2024 19:29
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А зайців під Києвом бачу - нелякливі та вгодовані))) Пастки та капкани у поміч)
- Это вам не резиновая попа...