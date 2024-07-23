Тело оккупанта разорвало, и от захватчика остался один зад
Аэробомберы подразделения БпАК "Паук" 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского ликвидировали российского захватчика точным сбросом боеприпаса.
Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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А зайців під Києвом бачу - нелякливі та вгодовані))) Пастки та капкани у поміч)
- Это вам не резиновая попа...