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Тело оккупанта разорвало, и от захватчика остался один зад

Аэробомберы подразделения БпАК "Паук" 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского ликвидировали российского захватчика точным сбросом боеприпаса.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Ликвидация российского захватчика точным сбросом боеприпаса. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536)


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Топ комментарии
+24
Для чого шукати на свою жопу пригод у чужій країні???
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23.07.2024 18:38
+23
Не подобається - не дивись.
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23.07.2024 18:49
+15
Можна муміфікувати цю жопу і на дев'яте травня на параді носити на палиці. Були "діди на палках" - будуть "боєвиє жопи на палках"
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23.07.2024 19:29
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Для чого шукати на свою жопу пригод у чужій країні???
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23.07.2024 18:38 Ответить
Його колеги по службі знайдуть цій дупі призначення ))
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23.07.2024 18:39 Ответить
Можна муміфікувати цю жопу і на дев'яте травня на параді носити на палиці. Були "діди на палках" - будуть "боєвиє жопи на палках"
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23.07.2024 19:29 Ответить
Не публікуйте таке. Це не має значення на відміну від літаків. Рузке готові втратити навіть 20-30 млн
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23.07.2024 18:41 Ответить
Не подобається - не дивись.
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23.07.2024 18:49 Ответить
Що за фуйню ти верзеш,не подобається? Надо більше таких відео і бажано на рашистських сайтах, може хтось і задумається о цілістності своєї сраки. "20-30" млн, ти з дитинства на обліку в діспансері?
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24.07.2024 10:32 Ответить
було би прикро, якби хоч огузок не залишили для собак та лисиць, бо собак зараз нікому годувать, а лисиці не мають змоги нормально полювати.
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23.07.2024 18:44 Ответить
Лисичкам краще мишку або зайчика, бо мисливці.... Ат песики можуть і спокуситися
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23.07.2024 18:57 Ответить
Які "мисливці"? Третій рік в Україні полювання заборонене! Зайці по дачах "пішки ходять" Дачники стогнуть - якщо нема металевої сітки - з"їдають усю городину Єдине - не їдять хрону і картоплі
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23.07.2024 19:04 Ответить
Нарешті природа хоч трохи відродилася, бо все ж вистрілювали підараси ******.
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23.07.2024 19:33 Ответить
лисичкам зараз у полях нема часу мишкувать, бо лячно, під обстріл можно попасти, скрізь гримить... тому хапають те що їм подають - хоч задній отруб, хоч пашину чи покромку. Тому хапають що є.
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23.07.2024 19:08 Ответить
Нажаль так.. І гучно, і ліси звели на стовбури... Може повтікали подалі?Але ж якись тваринки лишилися, і треба дітей вчити полюванню - що до лігва дупу притягти?) Падлом кормити? То вже лисенята у шакалів перетворються(
А зайців під Києвом бачу - нелякливі та вгодовані))) Пастки та капкани у поміч)
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23.07.2024 21:01 Ответить
екосистема буде мінятись - вгодовані зайці почнуть давти опір худим лисицям.
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23.07.2024 21:17 Ответить
Вже змінилася. Скільки часу Україна на лісополоси та зрощування стратила та сил... Як Ірпінь підірвали, так дотепер там жах... Хоча риби має бути до... схочу, але ніяка снасть куші не витримає)
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23.07.2024 23:06 Ответить
Сюжет називається "Пригоди кацапа-заробітчанина в Україні".
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23.07.2024 18:47 Ответить
Цєнтр прінятія рєшєній нє пострадал, остальноє можно распєчатать на 3Д прінтєрє і прішіть.
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23.07.2024 18:47 Ответить
Мозг нє задєт.
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24.07.2024 09:01 Ответить
лада-калина пішла до сраки....
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23.07.2024 18:47 Ответить
Зато есть куда свечку по свинособаке воткнуть !!!
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23.07.2024 18:53 Ответить
Тепер родичі перед похованням в зад будуть цілувати )))) Згідно із висновком експертів: "ви на 99% рідні з цією дупою".
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23.07.2024 18:54 Ответить
Мальчікі в трусіках... Мальчіка нєт, а трусікі осталісь
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23.07.2024 18:55 Ответить
у рашиста уцелєла самає главнає-центр прінятія рєшеній...
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23.07.2024 18:59 Ответить
Один штаб остался от кацапа.
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23.07.2024 18:59 Ответить
Цікаво на Цензорі будуть завжди підміняти теми самостно тихо пливущими с**ками окупантів, замість того ,шо зеленський з ОПою ,та з руснею , грабують на пару Україну , тихим сапом ,здає теріторію ...Цензору нема про шо писати , чи вони почали працювати вогнегасниками , для ОПівськаго чорта 🤡 ?
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23.07.2024 19:07 Ответить
зараз азіати набіжуть і влаштують бійку за право встромити першим
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23.07.2024 19:13 Ответить
Щастя для кадиравця.
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23.07.2024 19:15 Ответить
Як там прутень казав:
- Это вам не резиновая попа...
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23.07.2024 19:14 Ответить
Цікавий сюжет для нової стели "херою сво" в москотостані 😁😁😁
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23.07.2024 19:31 Ответить
...а геморрой остался.
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23.07.2024 19:38 Ответить
Вчимо українські матюки - щоб тебе підняло та гепнуло!
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23.07.2024 20:04 Ответить
нашел на свою жепу приключений
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23.07.2024 20:27 Ответить
отакий пам'ятник і буде стояти в його рідному мухосранську
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23.07.2024 20:54 Ответить
Уявляю собі портрет на його могилі...
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23.07.2024 21:31 Ответить
Не, а прощаться у могильной ямы, чмокнуть в лобок.
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23.07.2024 22:56 Ответить
На палке носить можно на 9май
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23.07.2024 23:09 Ответить
Тільки жопа поскакала.
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23.07.2024 22:06 Ответить
А смысл? Он же и так уже жмур был(наверно). И такой мощный заряд впустую.
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23.07.2024 23:06 Ответить
Кадировці підберуть і виїбуть. Хоч якась користь з кацапа
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23.07.2024 23:12 Ответить
Хоронить одну жопу - это ж не по-человечески
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24.07.2024 10:19 Ответить
Резиновая попа!
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24.07.2024 13:05 Ответить
 
 