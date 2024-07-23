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Ликвидация российского захватчика точным сбросом боеприпаса. ВИДЕО

Операторы дронов разведывательной ударной группы "ГОРА" обнаружили и ликвидировали оккупанта точным сбросом боеприпаса.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы 3 ОШБр ликвидировали 16 оккупантов всего за один день на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536)


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Топ комментарии
+20
Снайперская точность. Сделали Ваньке дополнительную вентиляцию в спине . Теперь ему сопли не страшны !
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23.07.2024 18:04
+8
- Б-6
- Убил! ⛴
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23.07.2024 18:23
+8
тепер орку зручно буде плавати акі дельфін
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23.07.2024 18:40
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Снайперская точность. Сделали Ваньке дополнительную вентиляцию в спине . Теперь ему сопли не страшны !
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23.07.2024 18:04 Ответить
- Б-6
- Убил! ⛴
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23.07.2024 18:23 Ответить
а-пять є-два не втік.
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23.07.2024 18:38 Ответить
тепер орку зручно буде плавати акі дельфін
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23.07.2024 18:40 Ответить
Плавати теж ні, бо літо, мухи, черви, гризунці ну і далі по списку
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23.07.2024 19:04 Ответить
Хороший кальян получился!
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23.07.2024 19:38 Ответить
Лайкаємо найдотепніші коменти 😉
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23.07.2024 20:08 Ответить
напоследок несколько раз затянулся, только выдохнуть получилось через спину
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23.07.2024 20:25 Ответить
Выдыхай, бобер!
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23.07.2024 22:03 Ответить
И тут тоже на подыхающего доходягу заряд потрачен.
Хотя, если этих гранат полно...
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23.07.2024 23:36 Ответить
Чух-чух-чух. Тутуууууу!! Паровозик хренов.
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24.07.2024 03:27 Ответить
Ти диви, ще й куре падлюка.
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23.10.2024 20:59 Ответить
 
 