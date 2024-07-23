Ликвидация российского захватчика точным сбросом боеприпаса. ВИДЕО
Операторы дронов разведывательной ударной группы "ГОРА" обнаружили и ликвидировали оккупанта точным сбросом боеприпаса.
Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+20 Сергей Бойко #578883
показать весь комментарий23.07.2024 18:04
+8 Nick Nemo
показать весь комментарий23.07.2024 18:23
+8 Юрій Б
показать весь комментарий23.07.2024 18:40
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Убил! ⛴
Хотя, если этих гранат полно...