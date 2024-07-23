Бойцы 3 ОШБр ликвидировали 16 оккупантов всего за один день на Харьковщине. ВИДЕО
На Харьковщине операторы дронов-камикадзе 3-й отдельной штурмовой бригады "Paskuda group" из Противотанкового батальона ликвидировали 16 оккупантов всего за один день.
Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
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