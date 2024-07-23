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Бойцы 3 ОШБр ликвидировали 16 оккупантов всего за один день на Харьковщине. ВИДЕО

На Харьковщине операторы дронов-камикадзе 3-й отдельной штурмовой бригады "Paskuda group" из Противотанкового батальона ликвидировали 16 оккупантов всего за один день.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

ликвидация (3536) 3-я Отдельная штурмовая бригада (418)


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Йшли на Берлін, але зустріли 3 штурмову....
Уже ніхто нікуди не йде - тільки на концерт кабздона!!!
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23.07.2024 19:01 Ответить
 
 