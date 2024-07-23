Момент падения и взрыва вражеского самолета Су-25, сбитого на Покровском направлении. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент падения и взрыва российского самолета Су-25 в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи виден мощный взрыв после контакта вражеского самолета с землей.
Напомним, что сегодня, на Покровском направлении, украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25, который в паре с другим Су-25, пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны.
Топ комментарии
+29 MausMike
показать весь комментарий23.07.2024 13:24
+26 Isolda Peres
показать весь комментарий23.07.2024 13:20
+26 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий23.07.2024 13:29
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На відміну від ВзРади
И где мой 🎈?
И что это за зелёная тряпочка?
згорів разом з літаком🔥🔥🔥😡