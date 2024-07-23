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Момент падения и взрыва вражеского самолета Су-25, сбитого на Покровском направлении. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент падения и взрыва российского самолета Су-25 в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи виден мощный взрыв после контакта вражеского самолета с землей.

Напомним, что сегодня, на Покровском направлении, украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25, который в паре с другим Су-25, пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны.

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Автор: 

армия РФ (19210) самолет (3590) уничтожение (6916) Донецкая область (9642) 110 отдельная механизированная бригада (105)


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Топ комментарии
+29
Сподіваюсь те падло ноги поламало.
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23.07.2024 13:24
+26
Молодці хлопці та дівчата!
На відміну від ВзРади
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23.07.2024 13:20
+26
Погано, що начинка встигла вискочити...
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23.07.2024 13:29
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Молодці хлопці та дівчата!
На відміну від ВзРади
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23.07.2024 13:20 Ответить
Страйк
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23.07.2024 13:22 Ответить
, про "воздух" відомої потвори не писатиму
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23.07.2024 13:22 Ответить
о беру свої слова назад, капці ссушці, спідвають літун не встиг катапультуватись, а якщо встиг то штропи обрізані
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23.07.2024 13:23 Ответить
Видно парашут на відео.
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23.07.2024 16:26 Ответить
Сподіваюсь те падло ноги поламало.
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23.07.2024 13:24 Ответить
і ті ноги в нього із пердака виколупували.
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23.07.2024 14:46 Ответить
как может поломать?? если он ,,героически уводил самолёт от населённого пункта" как вариан ,,потерь нет" а всё что заснято то это ИПСО как вариант создано ИИ
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23.07.2024 15:14 Ответить
Літак гепнувся в перелісок,надіюсь і пілот дотягне до дерев щоб гілка в гузицю застряла.
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23.07.2024 13:25 Ответить
Парашут , невже те падло вижило?
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23.07.2024 13:25 Ответить
Вижило, але обдристане.
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23.07.2024 13:43 Ответить
Погано, що начинка встигла вискочити...
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23.07.2024 13:29 Ответить
Его сбили на минимальной высоте. Вряд ли ванек успел среагировать. Если вообще его взрывом ракеты в кабине не порвало
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23.07.2024 14:33 Ответить
якщо й стрельнув собою, то літати навряд чи буде в подальшому... я не спеціаліст, але писали, що операція катапультації вкрай неприємна для організму
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27.07.2024 15:42 Ответить
Там, як повезе...можна калікою залишитися, а можна через місяць вже літати...багато чинників..
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27.07.2024 15:47 Ответить
Оце гарно!
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23.07.2024 13:29 Ответить
Ех, касеткою б по тому полю куди приземлився парашут летючої свинособаки що встигла вистрибнути.
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23.07.2024 13:36 Ответить
Падлюко вистрибнуло
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23.07.2024 13:38 Ответить
катупультувався..чітко видно парашют
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23.07.2024 13:38 Ответить
Нажаль висоти вистачило...
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23.07.2024 15:03 Ответить
И что это бумкнуло?
И где мой 🎈?
И что это за зелёная тряпочка?
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23.07.2024 13:42 Ответить
Парашютист **** выжил. Нужно за ним дрон запустить
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23.07.2024 13:42 Ответить
Вєчьнава памьота, ****!!!!
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23.07.2024 13:44 Ответить
Ще б чимось пілота дістати
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23.07.2024 13:57 Ответить
Подейкують що після катапультації ,вже далеко не кожний зможе літати через проблеми з хребтом.Надіюсь що від льотчика в тієї падли лише кашкет на згадку залишиться і купа болячок.
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23.07.2024 14:02 Ответить
Та так ,в мене був сусід,до речі кацап,ще при совку після катапульти-комісували. мучився з хребтом до кінця.
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23.07.2024 14:40 Ответить
мені Яр Холодний тут пояснював, що вже давно є прогрес у цій проблемі.
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23.07.2024 19:29 Ответить
Паратруперу после катапультирования нужно срочно посещать больничку на предмет декомпрессии позвоночника, а до больнички нужно еще дойти, а об эвакуации не сообщалось. Так, что шансов на выживание этой особи не так много.💀
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23.07.2024 14:08 Ответить
Погано що пілот вижив((( літаків у них хватить, а ось мати такого кадра, це п'ять таких корит коштує((
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23.07.2024 14:09 Ответить
Этому ******** больше не летать в любом случае. Впереди унылое прозябание с палкой или костылем в руках, до конца его паскудной жизни.
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23.07.2024 14:32 Ответить
Маю надію , що московітський пілот
згорів разом з літаком🔥🔥🔥😡
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23.07.2024 14:35 Ответить
На жаль на відео видно розкритий парашют. Але маю надію що по ньому вели вогонь хлопці і вдало ))
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23.07.2024 14:52 Ответить
Фарш вижив стопудово. Купол наповнився нормально (*****). Щеб мінометом накрити місце приземлення. Ну то таке.
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23.07.2024 14:46 Ответить
****** катапультувалася....
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23.07.2024 16:37 Ответить
Фєєрічно!
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23.07.2024 17:39 Ответить
Фарш пожалел что парашют полностью раскрылся и он не сломал ногу на преземлении, завтра опять пошлют на бис.
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23.07.2024 21:23 Ответить
 
 