Момент падения и взрыва вражеского самолета Су-25, сбитого на Покровском направлении. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент падения и взрыва российского самолета Су-25 в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи виден мощный взрыв после контакта вражеского самолета с землей.

Напомним, что сегодня, на Покровском направлении, украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25, который в паре с другим Су-25, пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны.

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