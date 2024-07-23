УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6242 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
20 503 36

Момент падіння та вибуху ворожого літака Су-25, збитого на Покровському напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент падіння та вибуху російського літака Су-25 на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно потужний вибух після контакту ворожого літака із землею.

Нагадаємо, що сьогодні, на Покровському напрямку, українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який у парі з іншим Су-25 намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чверть російських літаків Іл-76 вийшла з ладу через неякісні деталі, - росЗМІ

Автор: 

армія рф (17388) літак (2903) знищення (7243) Донецька область (8467) 110 окрема механізована бригада (107)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+29
Сподіваюсь те падло ноги поламало.
показати весь коментар
23.07.2024 13:24
+26
Молодці хлопці та дівчата!
На відміну від ВзРади
показати весь коментар
23.07.2024 13:20
+26
Погано, що начинка встигла вискочити...
показати весь коментар
23.07.2024 13:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці хлопці та дівчата!
На відміну від ВзРади
показати весь коментар
23.07.2024 13:20 Відповісти
Страйк
показати весь коментар
23.07.2024 13:22 Відповісти
, про "воздух" відомої потвори не писатиму
показати весь коментар
23.07.2024 13:22 Відповісти
о беру свої слова назад, капці ссушці, спідвають літун не встиг катапультуватись, а якщо встиг то штропи обрізані
показати весь коментар
23.07.2024 13:23 Відповісти
Видно парашут на відео.
показати весь коментар
23.07.2024 16:26 Відповісти
Сподіваюсь те падло ноги поламало.
показати весь коментар
23.07.2024 13:24 Відповісти
і ті ноги в нього із пердака виколупували.
показати весь коментар
23.07.2024 14:46 Відповісти
как может поломать?? если он ,,героически уводил самолёт от населённого пункта" как вариан ,,потерь нет" а всё что заснято то это ИПСО как вариант создано ИИ
показати весь коментар
23.07.2024 15:14 Відповісти
Літак гепнувся в перелісок,надіюсь і пілот дотягне до дерев щоб гілка в гузицю застряла.
показати весь коментар
23.07.2024 13:25 Відповісти
Парашут , невже те падло вижило?
показати весь коментар
23.07.2024 13:25 Відповісти
Вижило, але обдристане.
показати весь коментар
23.07.2024 13:43 Відповісти
Погано, що начинка встигла вискочити...
показати весь коментар
23.07.2024 13:29 Відповісти
Его сбили на минимальной высоте. Вряд ли ванек успел среагировать. Если вообще его взрывом ракеты в кабине не порвало
показати весь коментар
23.07.2024 14:33 Відповісти
якщо й стрельнув собою, то літати навряд чи буде в подальшому... я не спеціаліст, але писали, що операція катапультації вкрай неприємна для організму
показати весь коментар
27.07.2024 15:42 Відповісти
Там, як повезе...можна калікою залишитися, а можна через місяць вже літати...багато чинників..
показати весь коментар
27.07.2024 15:47 Відповісти
Оце гарно!
показати весь коментар
23.07.2024 13:29 Відповісти
Ех, касеткою б по тому полю куди приземлився парашут летючої свинособаки що встигла вистрибнути.
показати весь коментар
23.07.2024 13:36 Відповісти
Падлюко вистрибнуло
показати весь коментар
23.07.2024 13:38 Відповісти
катупультувався..чітко видно парашют
показати весь коментар
23.07.2024 13:38 Відповісти
Нажаль висоти вистачило...
показати весь коментар
23.07.2024 15:03 Відповісти
И что это бумкнуло?
И где мой 🎈?
И что это за зелёная тряпочка?
показати весь коментар
23.07.2024 13:42 Відповісти
Парашютист **** выжил. Нужно за ним дрон запустить
показати весь коментар
23.07.2024 13:42 Відповісти
Вєчьнава памьота, ****!!!!
показати весь коментар
23.07.2024 13:44 Відповісти
Ще б чимось пілота дістати
показати весь коментар
23.07.2024 13:57 Відповісти
Подейкують що після катапультації ,вже далеко не кожний зможе літати через проблеми з хребтом.Надіюсь що від льотчика в тієї падли лише кашкет на згадку залишиться і купа болячок.
показати весь коментар
23.07.2024 14:02 Відповісти
Та так ,в мене був сусід,до речі кацап,ще при совку після катапульти-комісували. мучився з хребтом до кінця.
показати весь коментар
23.07.2024 14:40 Відповісти
мені Яр Холодний тут пояснював, що вже давно є прогрес у цій проблемі.
показати весь коментар
23.07.2024 19:29 Відповісти
Паратруперу после катапультирования нужно срочно посещать больничку на предмет декомпрессии позвоночника, а до больнички нужно еще дойти, а об эвакуации не сообщалось. Так, что шансов на выживание этой особи не так много.💀
показати весь коментар
23.07.2024 14:08 Відповісти
Погано що пілот вижив((( літаків у них хватить, а ось мати такого кадра, це п'ять таких корит коштує((
показати весь коментар
23.07.2024 14:09 Відповісти
Этому ******** больше не летать в любом случае. Впереди унылое прозябание с палкой или костылем в руках, до конца его паскудной жизни.
показати весь коментар
23.07.2024 14:32 Відповісти
Маю надію , що московітський пілот
згорів разом з літаком🔥🔥🔥😡
показати весь коментар
23.07.2024 14:35 Відповісти
На жаль на відео видно розкритий парашют. Але маю надію що по ньому вели вогонь хлопці і вдало ))
показати весь коментар
23.07.2024 14:52 Відповісти
Фарш вижив стопудово. Купол наповнився нормально (*****). Щеб мінометом накрити місце приземлення. Ну то таке.
показати весь коментар
23.07.2024 14:46 Відповісти
****** катапультувалася....
показати весь коментар
23.07.2024 16:37 Відповісти
Фєєрічно!
показати весь коментар
23.07.2024 17:39 Відповісти
Фарш пожалел что парашют полностью раскрылся и он не сломал ногу на преземлении, завтра опять пошлют на бис.
показати весь коментар
23.07.2024 21:23 Відповісти
 
 