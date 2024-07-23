Момент падіння та вибуху ворожого літака Су-25, збитого на Покровському напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент падіння та вибуху російського літака Су-25 на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно потужний вибух після контакту ворожого літака із землею.

Нагадаємо, що сьогодні, на Покровському напрямку, українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який у парі з іншим Су-25 намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

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