Ворожий Су-25 знищено на Покровському напрямку, - ОСУВ "Хортиця". ВIДЕО

Ворожий літак Су-25 збили наші зенітники на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, сьогодні, на Покровському напрямку, українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який у парі з іншим Су-25, намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

"Варто підкреслити, що воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, знищили в цьому місяці вже другий штурмовик Су-25. Завдяки влучності та професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилась ще на один бойовий літак - на штурмовик Су-25. "Покровський трикутник" для російської авіації", - йдеться у повідомленні.

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