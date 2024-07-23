Ворожий Су-25 знищено на Покровському напрямку, - ОСУВ "Хортиця". ВIДЕО
Ворожий літак Су-25 збили наші зенітники на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".
Як зазначається, сьогодні, на Покровському напрямку, українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який у парі з іншим Су-25, намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.
"Варто підкреслити, що воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, знищили в цьому місяці вже другий штурмовик Су-25. Завдяки влучності та професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилась ще на один бойовий літак - на штурмовик Су-25. "Покровський трикутник" для російської авіації", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+40 анатолий выборов
показати весь коментар23.07.2024 12:21
+38 володимир омельянов
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+32 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар23.07.2024 12:19
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Бережи вас Господь! 🙏🙏🙏
Тільки, будь ласка, не забуваймо про негайну зміну позиції після пострілу. Простіше - робимо ноги та як найдалі!
Слава ЗСУ!
дякуємо Вам за Вашу чудову роботу👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
- Уходим, подбили и радостный крик...
А от те що грачі літають як у себе вдома, це піздец.
"втАрАйА АрмійА" забирає по "3-4 села" в найбіднішої країни, яка ще 10 років назад майже не мала своєї армії.... ну таке собі "досягнення" з боку *********! тут скоріше ********* позориться, а не Україна.