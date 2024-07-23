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Новини
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Ворожий Су-25 знищено на Покровському напрямку, - ОСУВ "Хортиця". ВIДЕО

Ворожий літак Су-25 збили наші зенітники на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, сьогодні, на Покровському напрямку, українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який у парі з іншим Су-25, намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

"Варто підкреслити, що воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, знищили в цьому місяці вже другий штурмовик Су-25. Завдяки влучності та професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилась ще на один бойовий літак - на штурмовик Су-25. "Покровський трикутник" для російської авіації", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Воїни 110-ї ОМБр збили черговий російський штурмовик Су-25. Це вже шостий за місяць. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4118) літак (2900) ОСУВ Хортиця (360) знищення (7204) 110 окрема механізована бригада (107)


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Топ коментарі
+40
Слава ЗСУ!
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23.07.2024 12:21
+38
Чудова новина,Слава ЗСУ !
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23.07.2024 12:21
+32
Долітався!! Народжений плазувати ,літати неспроможен !!))
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23.07.2024 12:19
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Долітався!! Народжений плазувати ,літати неспроможен !!))
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23.07.2024 12:19 Відповісти
"Неспроможний" або "нездатний" Синонім "нездатний" може мать форму "нездатен"
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23.07.2024 12:54 Відповісти
Слава ЗСУ!
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23.07.2024 12:21 Відповісти
Скiльки життiв хлопцi зберегли... Дякую Героям!
Бережи вас Господь! 🙏🙏🙏
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23.07.2024 12:44 Відповісти
Чудова новина,Слава ЗСУ !
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23.07.2024 12:21 Відповісти
Колеровий металобрухт теж корисна сировина !!))
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23.07.2024 12:23 Відповісти
Дякую, шановні ППО!!!
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23.07.2024 12:24 Відповісти
видно вогняний хвіст з двигуна після попадання але не видно падіння
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23.07.2024 12:26 Відповісти
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23.07.2024 13:32 Відповісти
я і не сумнівався що збили, просто дивно що в кадр не попало
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23.07.2024 13:39 Відповісти
Жаба цицьки дала. 😁
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23.07.2024 12:26 Відповісти
Молодці ВОЇНИ!
Тільки, будь ласка, не забуваймо про негайну зміну позиції після пострілу. Простіше - робимо ноги та як найдалі!
Слава ЗСУ!
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23.07.2024 12:30 Відповісти
Ці суки літають там як у себе вдома!
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23.07.2024 12:31 Відповісти
поки стурбовані бідони не дозволять не менш стурбованим гейропам передати дві з половиною шіснадцятки то тільки і лишається робити партизанські рейди з надією підсидіти московитський пєпєлац
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23.07.2024 12:36 Відповісти
Хлопці , Ви Герої ,
дякуємо Вам за Вашу чудову роботу👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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23.07.2024 12:35 Відповісти
Це відеофіксація - для звітності.
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23.07.2024 12:45 Відповісти
лапоть, ти в житті досягни спочатку чогось більшого, ніж пиво носити, і жуйки в барі з-під столів віддирати, а потім коментуй, як українцям літаки збивати.
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23.07.2024 13:13 Відповісти
Выстрел раздался и сушке гаплык !
- Уходим, подбили и радостный крик...
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23.07.2024 12:39 Відповісти
чому відео обрізане? підбили це факт, але Ссу 25 може на 1 двигуні до полоси долетіти.
А от те що грачі літають як у себе вдома, це піздец.
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23.07.2024 12:57 Відповісти
https://censor.net/ua/video_news/3501142/zbytyyi_litak
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23.07.2024 13:31 Відповісти
уже бачив
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23.07.2024 13:32 Відповісти
Стінгер Батькович
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23.07.2024 13:31 Відповісти
И самолёты сбиваем, и в люки танка попадаем, и по посадкам кацапов ганяем дронами, НПЗ палим даже в Татарстане, севасу спать не даём и новороссийску до пары. А кацапня по мелочи---каждые сутки по 3-4 села, по 2-3 км ползут медленно и в нашу сторону. И не надоело ото так позорится?
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23.07.2024 14:41 Відповісти
тільки от Україна - найбідніша країна Європи, а ракова ********* - "втАрАя АрмійА мірА".

"втАрАйА АрмійА" забирає по "3-4 села" в найбіднішої країни, яка ще 10 років назад майже не мала своєї армії.... ну таке собі "досягнення" з боку *********! тут скоріше ********* позориться, а не Україна.
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23.07.2024 23:17 Відповісти
Єдиний, хто тут ганьбиться - це ти, тунгусе, зі своєю свинособачою.
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23.07.2024 23:22 Відповісти
110-й низький уклін!!!! Ще б дороноводи їхні літуна накабздону подарували!
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23.07.2024 14:48 Відповісти
Дякую, хлопці, за прекрасну новину!
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23.07.2024 15:32 Відповісти
 
 