РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4737 посетителей онлайн
Новости
15 317 28

Вражеский Су-25 уничтожен на Покровском направлении, - ОСГВ "Хортица". ВИДЕО

Вражеский самолет Су-25 сбили наши зенитчики в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, сегодня на Покровском направлении украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25, который в паре с другим Су-25, пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны.

"Стоит подчеркнуть, что воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, уничтожили в этом месяце уже второй штурмовик Су-25. Благодаря меткости и профессионализму наших зенитчиков, сегодня российская авиация уменьшилась еще на один боевой самолет - на штурмовик Су-25. "Покровский треугольник" для российской авиации", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Воины 110-й ОМБр сбили очередной российский штурмовик Су-25. Это уже шестой за месяц. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2821) самолет (3588) ОСГВ Хортица (332) уничтожение (6830) 110 отдельная механизированная бригада (104)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+40
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
23.07.2024 12:21
+38
Чудова новина,Слава ЗСУ !
показать весь комментарий
23.07.2024 12:21
+32
Долітався!! Народжений плазувати ,літати неспроможен !!))
показать весь комментарий
23.07.2024 12:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Долітався!! Народжений плазувати ,літати неспроможен !!))
показать весь комментарий
23.07.2024 12:19 Ответить
"Неспроможний" або "нездатний" Синонім "нездатний" може мать форму "нездатен"
показать весь комментарий
23.07.2024 12:54 Ответить
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
23.07.2024 12:21 Ответить
Скiльки життiв хлопцi зберегли... Дякую Героям!
Бережи вас Господь! 🙏🙏🙏
показать весь комментарий
23.07.2024 12:44 Ответить
Чудова новина,Слава ЗСУ !
показать весь комментарий
23.07.2024 12:21 Ответить
Колеровий металобрухт теж корисна сировина !!))
показать весь комментарий
23.07.2024 12:23 Ответить
Дякую, шановні ППО!!!
показать весь комментарий
23.07.2024 12:24 Ответить
видно вогняний хвіст з двигуна після попадання але не видно падіння
показать весь комментарий
23.07.2024 12:26 Ответить
показать весь комментарий
23.07.2024 13:32 Ответить
я і не сумнівався що збили, просто дивно що в кадр не попало
показать весь комментарий
23.07.2024 13:39 Ответить
Жаба цицьки дала. 😁
показать весь комментарий
23.07.2024 12:26 Ответить
Молодці ВОЇНИ!
Тільки, будь ласка, не забуваймо про негайну зміну позиції після пострілу. Простіше - робимо ноги та як найдалі!
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
23.07.2024 12:30 Ответить
Ці суки літають там як у себе вдома!
показать весь комментарий
23.07.2024 12:31 Ответить
поки стурбовані бідони не дозволять не менш стурбованим гейропам передати дві з половиною шіснадцятки то тільки і лишається робити партизанські рейди з надією підсидіти московитський пєпєлац
показать весь комментарий
23.07.2024 12:36 Ответить
Хлопці , Ви Герої ,
дякуємо Вам за Вашу чудову роботу👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
23.07.2024 12:35 Ответить
Це відеофіксація - для звітності.
показать весь комментарий
23.07.2024 12:45 Ответить
лапоть, ти в житті досягни спочатку чогось більшого, ніж пиво носити, і жуйки в барі з-під столів віддирати, а потім коментуй, як українцям літаки збивати.
показать весь комментарий
23.07.2024 13:13 Ответить
Выстрел раздался и сушке гаплык !
- Уходим, подбили и радостный крик...
показать весь комментарий
23.07.2024 12:39 Ответить
чому відео обрізане? підбили це факт, але Ссу 25 може на 1 двигуні до полоси долетіти.
А от те що грачі літають як у себе вдома, це піздец.
показать весь комментарий
23.07.2024 12:57 Ответить
https://censor.net/ua/video_news/3501142/zbytyyi_litak
показать весь комментарий
23.07.2024 13:31 Ответить
уже бачив
показать весь комментарий
23.07.2024 13:32 Ответить
Стінгер Батькович
показать весь комментарий
23.07.2024 13:31 Ответить
И самолёты сбиваем, и в люки танка попадаем, и по посадкам кацапов ганяем дронами, НПЗ палим даже в Татарстане, севасу спать не даём и новороссийску до пары. А кацапня по мелочи---каждые сутки по 3-4 села, по 2-3 км ползут медленно и в нашу сторону. И не надоело ото так позорится?
показать весь комментарий
23.07.2024 14:41 Ответить
тільки от Україна - найбідніша країна Європи, а ракова ********* - "втАрАя АрмійА мірА".

"втАрАйА АрмійА" забирає по "3-4 села" в найбіднішої країни, яка ще 10 років назад майже не мала своєї армії.... ну таке собі "досягнення" з боку *********! тут скоріше ********* позориться, а не Україна.
показать весь комментарий
23.07.2024 23:17 Ответить
Єдиний, хто тут ганьбиться - це ти, тунгусе, зі своєю свинособачою.
показать весь комментарий
23.07.2024 23:22 Ответить
110-й низький уклін!!!! Ще б дороноводи їхні літуна накабздону подарували!
показать весь комментарий
23.07.2024 14:48 Ответить
Дякую, хлопці, за прекрасну новину!
показать весь комментарий
23.07.2024 15:32 Ответить
 
 