Вражеский Су-25 уничтожен на Покровском направлении, - ОСГВ "Хортица". ВИДЕО

Вражеский самолет Су-25 сбили наши зенитчики в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, сегодня на Покровском направлении украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25, который в паре с другим Су-25, пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны.

"Стоит подчеркнуть, что воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, уничтожили в этом месяце уже второй штурмовик Су-25. Благодаря меткости и профессионализму наших зенитчиков, сегодня российская авиация уменьшилась еще на один боевой самолет - на штурмовик Су-25. "Покровский треугольник" для российской авиации", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Воины 110-й ОМБр сбили очередной российский штурмовик Су-25. Это уже шестой за месяц. ВИДЕО