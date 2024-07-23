Вражеский Су-25 уничтожен на Покровском направлении, - ОСГВ "Хортица". ВИДЕО
Вражеский самолет Су-25 сбили наши зенитчики в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".
Как отмечается, сегодня на Покровском направлении украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25, который в паре с другим Су-25, пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны.
"Стоит подчеркнуть, что воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, уничтожили в этом месяце уже второй штурмовик Су-25. Благодаря меткости и профессионализму наших зенитчиков, сегодня российская авиация уменьшилась еще на один боевой самолет - на штурмовик Су-25. "Покровский треугольник" для российской авиации", - говорится в сообщении.
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Бережи вас Господь! 🙏🙏🙏
Тільки, будь ласка, не забуваймо про негайну зміну позиції після пострілу. Простіше - робимо ноги та як найдалі!
Слава ЗСУ!
дякуємо Вам за Вашу чудову роботу👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
- Уходим, подбили и радостный крик...
А от те що грачі літають як у себе вдома, це піздец.
"втАрАйА АрмійА" забирає по "3-4 села" в найбіднішої країни, яка ще 10 років назад майже не мала своєї армії.... ну таке собі "досягнення" з боку *********! тут скоріше ********* позориться, а не Україна.