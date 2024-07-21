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Чверть російських літаків Іл-76 вийшла з ладу через неякісні деталі, - росЗМІ

Російські Іл-76МД-90А виходять з ладу через неякісні деталі

5 з 18 військових літаків Іл-76МД-90А вийшли із ладу внаслідок проблем із шасі через неякісні підшипники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання Комерсант.

Російські слідчі порушили кримінальну справу проти керівництва ВАТ "Балашихинский ливарно-механічний завод" (БЛМЗ) за статтею 201.1 Кримінального кодексу РФ, що стосується зловживання повноваженнями під час виконання держоборонзамовлення.

За даними слідства, БЛМЗ придбав у невідомого постачальника підшипники, які не відповідали вимогам конструкторської документації. Ці підшипники були використані у виробництві коліс для літаків Іл-76МД-90А, модернізованої версії Іл-76, призначеної для перевезення військ та вантажів.

Також читайте: Росія почне виробляти підробні запчастини для літаків Airbus та Boeing

В результаті через проблеми із шасі вийшли з ладу п’ять літаків, тоді як згідно із інформацією з відкритих джерел, станом на кінець 2023 року в розпорядженні російського Міноборони було 18 таких повітряних суден. Більша частина літаків, 11 одиниць, була доставлена у 2022-2023 роках.

За версією слідства, було "завдано суттєвої шкоди інтересам держави, які охороняються законом, в особі Міноборони Росії", а також "завдано шкоди обороноздатності та безпеці країни". Силовики провели обшук на заводі та допитують його керівників та засновників.

Також читайте: Росія засекретила дані про літаки російських авіакомпаній через санкції

Автор: 

росія (64846) літак (2896)


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Топ коментарі
+11
все цікаве з підшипниками у росавіації ще попереду, бо єдиний на росії елетрометалургійний комбінат біля Старого Осколу, який постачав леговані підшипникові сталі для російських заводів групи підшипникових компаній ЕПК і SKF, ми на початку цього місяця ******** остаточно.
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21.07.2024 15:20
+8
Краще б вони вийшли з ладу у повітрі нашпиговані кацапами ...
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21.07.2024 15:10
+7
Уявляєш - літаки по небу на колесах не їздять!
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21.07.2024 15:16
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Краще б вони вийшли з ладу у повітрі нашпиговані кацапами ...
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21.07.2024 15:10 Відповісти
Уявляєш - літаки по небу на колесах не їздять!
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21.07.2024 15:16 Відповісти
Там в турбінах теж підшипники є...
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21.07.2024 15:26 Відповісти
"За даними слідства, БЛМЗ придбав у невідомого постачальника підшипники, які не відповідали вимогам конструкторської документації. Ці підшипники були використані у виробництві коліс для літаків Іл-76МД-90А, модернізованої версії Іл-76, призначеної для перевезення військ та вантажів. Джерело:
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21.07.2024 15:28 Відповісти
Почекаємо, коли якісні китайські товари опиняться також в інших вузлах і агрегатах.
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21.07.2024 15:30 Відповісти
От як "опиняться" - тоді й "будем пасматреть"!
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21.07.2024 15:35 Відповісти
там ще є підшипники роторів двигунів, підшипники компресорів та приводів інших цікавих агрегатів. Так що саме цікаве ще попереду.
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21.07.2024 15:29 Відповісти
Це у інших"імпортозамісників" має вилізти..
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21.07.2024 15:33 Відповісти
там китайщина буде вилазить, бо запаси підшипникових сталєй на "МЗАП", "СПЗ" і ростовському десятому ГПЗ не безкінченні. Така технічна деградація займає не місяці, але наслідки будуть катастрофічні.
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21.07.2024 15:59 Відповісти
Де в літаках стоять підшипники - мені відомо непогано (я в молодості був авіамеханіком) Але в статті йде мова саме про підшипники шасі Іл-76
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21.07.2024 15:37 Відповісти
... підшипники розворота шасі... у посадочне положення, чи прибирання достатньо складні у виготовленні і використанні. Підшипники колес...))) Ці підшипники були використані у виробництві коліс для літаків Іл-76МД-90А, Джерело:

Не у ВИРОБНИЦТВІ...)) а в ЕКСПЛУАТАЦІЇ колес. Бо на диску для Іл-76 яке постачається з заводу нема ніякого подшипника. Він постачається окремо і встановлюється при повному МОНТАЖІ колеса на опору.
В доповнення! Китайські колеса (резина)сьогодні використовують літаки типу Іл-76..Ан-12 в Україні. Якість ЗНАЧНО!! вища ..ніж ті, що випускає русня. Якщо штатна резина витримує 70-90 посадок... то китайська 250-300 посадок. Тож промовчимо про китайську якість.
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21.07.2024 16:54 Відповісти
Та я розумію! Тут "цимес" в іншому:
"

Краще б вони вийшли з ладу у повітрі нашпиговані кацапами ..."
От я телепню і пояснив що "у повітрі" літаки "на колесах" не їздять! А потім "понеслося"!!!
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21.07.2024 18:19 Відповісти
Сам ти телепень, якщо не знаєш, що при приземленні може трапитись ...тому ти і був авіамеханіком тільки у молодості, хоча скоріш всього збрехав ...
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21.07.2024 19:59 Відповісти
Ти писав про "пересування літального апарату в повітрі" Тобто про "політ" А не про "приземлення" Приземлення літального апарату починається від точки торкання шасі до земної поверхні (поверхні води при посадці гідроплану) Ти ж "юристом" себе вважаєш - то чому ж так "вільно" ведеш себе з термінологією? Якби ти себе не іменував себе "юристом правильним" (натякаючи на те що інші юристи - "неправильні") - пишучи ахінею - я-б на тебе й уваги не звернув! А свою спеціальність зі строкової служби я ще пам"ятаю непогано - на відміну від тебе - бо ти й своєї теперішньої не знаєш!
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21.07.2024 20:26 Відповісти
Та ти мене вже задовбав своєю "увагою" на цьому форумі ...щодо ніку, я раніш, ще до війни заходив з ФБ, зараз чомусь не получається, зараз по іншому, кожен вибирає собі нік який хоче, тебе ще забув спитати ...
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21.07.2024 20:53 Відповісти
Розумієш - коли людина себе величає "спеціалістом" - це не тільки надає йому привілегії буть ним - але й покладає на неї деякі обов"язки Насамперед - думать головою - коли даєш пояснення чи тлумачення А ти - "дурний - шо сало без хліба" і твої "псевдоюридичні сентенції" тільки ********* справжніх правознавців !
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21.07.2024 20:58 Відповісти
От ти смішний ...мабуть ще сподіваєшся, що я з тобою тут дискутувати буду ...на цьому все, я не спілкуюсь з олігофренами у стадії тяжкої дебільності. Ти там якто стращав мене адміном, от і біжи до нього ...
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21.07.2024 21:06 Відповісти
Олігофрена шукай у дзеркалі - так зручніше для тебе І запам"ятай - "стадії тяжкої дебільності" при олігофренії не буває "Тяжка стадія олігофренії" - це "ідіотія" А "дебільність" це застаріла назва "легкої стадії олігофренії"! Про це розказують викладачі будь-якого юрвузу по курсу "судова психіатрія" А раз ти цього не знаєш - то ти цього не вчив! Тому саме ти - "олігофрен" (Хоч і в переносному значенні цього слова - бо ти навіть комп"ютером користуваться трохи вмієш)
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21.07.2024 21:33 Відповісти
Тобто я повинен розбиратися ще і у підшибниках? Так а може ти ще у юриспруденції щось розумієш? До речі у юристів є прислів'я - "Хто знає все, той не знає нічого" ...
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21.07.2024 20:58 Відповісти
Уявляєш - я ще й знаю що слово "підшипник" пишеться через "П" - а не через "Б"
Я ж кажу - що ти - невіглас!!! А ти "рогом упираєшся"!
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21.07.2024 21:04 Відповісти
Хто знайшов апечатку, виправ маркіром на манеторі ...
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21.07.2024 21:08 Відповісти
тоді при приземленні. саме те буде
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21.07.2024 15:50 Відповісти
А по землі їх мотузочками тягають?
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21.07.2024 16:34 Відповісти
А ти бачив багато катастроф на землі з літаками? Саме "катастроф" - а не "аварій"
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21.07.2024 18:22 Відповісти
Буває - і на "галстуку"! Ніколи не бачив як АПА з "водилом" під"їжджає до літака чіпляє за передню стойку шасі та возить по аеродрому?
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21.07.2024 21:00 Відповісти
А я думав, що вони тягають літаки як у картині «Бурлаки на Волге»
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21.07.2024 21:21 Відповісти
По-різному буває!
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21.07.2024 21:34 Відповісти
а тут уявляти нічого не треба, бо переважна більшість авіакатастроф стається під час посадки або взльоту! тому варіант з поломкою коліс з тими неякісними підшипниками під час посадки чи зльоту є ДУЖЕ РЕАЛЬНИМ.
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21.07.2024 17:07 Відповісти

Чверть російських літаків Іл-76 вийшла з ладу


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21.07.2024 15:14 Відповісти
"Якісні" китайські товари!
Навіть військові та космічні прилади у Китаї - ЛАЙНО!
Гірше, чим навіть совкове.
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21.07.2024 15:17 Відповісти
"Навіть військові та космічні прилади у Китаї - ЛАЙНО!"
Але того лайна - неміряно. Як, власне, і китайців.
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21.07.2024 15:25 Відповісти
у кітайців є якісні вироби, но вони не для раісян. для них і це лайно згодиться
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21.07.2024 15:53 Відповісти
все цікаве з підшипниками у росавіації ще попереду, бо єдиний на росії елетрометалургійний комбінат біля Старого Осколу, який постачав леговані підшипникові сталі для російських заводів групи підшипникових компаній ЕПК і SKF, ми на початку цього місяця ******** остаточно.
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21.07.2024 15:20 Відповісти
І це прекрасно. 👍
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21.07.2024 15:36 Відповісти
в кацапів тіх літаків як собак нерізаних. цю "четверть" їм надали всякі зрадники : кучми юльки-жульки в тандемі з вітькою - покоцаним бджоляром , янукоичі ...перемога така собі
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21.07.2024 15:26 Відповісти
Чи не новина. Замінть підшипники та і годі. Як обходити санкції вони знають.
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21.07.2024 15:27 Відповісти
США запровадил санкції на постачання підшипників на росію. Теоретично високоякісні позиції подвійного призначення можно придбати за кордоном втемну, і переправити дипломатичною поштою. Свідомо західна компанія не стане продавати такий товар росіянам, бо це гарантовано крах діяльності компанії.
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21.07.2024 15:42 Відповісти
Початок не погании
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21.07.2024 15:28 Відповісти
Федеральний канцлер Німеччини 66-річний Олаф Шольц зізнався у старомодних звичках. Він, зокрема, досі дивиться ламповий телевізор
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21.07.2024 15:37 Відповісти
Програму "Врємя".
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21.07.2024 15:46 Відповісти
підозрюю що і сам Шольц працює до цих пір ще на радянських 6ж10п та 6п13с.
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21.07.2024 15:47 Відповісти
Поясни людям що то радіолампи. Де їх тільки не ставили, від військових радіостанцій до телевізорів.
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21.07.2024 16:41 Відповісти
олди пам'ятають, що то високочастотний пентод і променевий тетрод. Але зараз ці знання вже нахєр нікому не потрібні..
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21.07.2024 17:06 Відповісти
Он хотя бы включает его перед просмотром?
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21.07.2024 16:38 Відповісти
Угу, через ламповий стабілізатор.
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21.07.2024 16:42 Відповісти
SKF, которые кацапня использовала в ответственных узлах, то тю-тю из козломордии)))
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21.07.2024 15:47 Відповісти
ще влітку 22-го.
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21.07.2024 15:49 Відповісти
З г***а і палок.
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21.07.2024 16:24 Відповісти
Раждьоний ползать-лєтать нє может...
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21.07.2024 16:48 Відповісти
Вечного вам штопора орлы лапотные.

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21.07.2024 17:28 Відповісти
 
 