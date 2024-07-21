Чверть російських літаків Іл-76 вийшла з ладу через неякісні деталі, - росЗМІ

5 з 18 військових літаків Іл-76МД-90А вийшли із ладу внаслідок проблем із шасі через неякісні підшипники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання Комерсант.

Російські слідчі порушили кримінальну справу проти керівництва ВАТ "Балашихинский ливарно-механічний завод" (БЛМЗ) за статтею 201.1 Кримінального кодексу РФ, що стосується зловживання повноваженнями під час виконання держоборонзамовлення.

За даними слідства, БЛМЗ придбав у невідомого постачальника підшипники, які не відповідали вимогам конструкторської документації. Ці підшипники були використані у виробництві коліс для літаків Іл-76МД-90А, модернізованої версії Іл-76, призначеної для перевезення військ та вантажів.

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В результаті через проблеми із шасі вийшли з ладу п’ять літаків, тоді як згідно із інформацією з відкритих джерел, станом на кінець 2023 року в розпорядженні російського Міноборони було 18 таких повітряних суден. Більша частина літаків, 11 одиниць, була доставлена у 2022-2023 роках.

За версією слідства, було "завдано суттєвої шкоди інтересам держави, які охороняються законом, в особі Міноборони Росії", а також "завдано шкоди обороноздатності та безпеці країни". Силовики провели обшук на заводі та допитують його керівників та засновників.

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