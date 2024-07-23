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Бійці 3 ОШБр ліквідували 16 окупантів всього за один день на Харківщині. ВIДЕО

На Харківщині оператори дронів-камікадзе 3-ої окремої штурмової бригади "Paskuda group" з Протитанкового батальйону ліквідували 16 окупантів всього за один день.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Момент падіння та вибуху ворожого літака Су-25, збитого на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3924) 3 Окрема штурмова бригада (432)


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Йшли на Берлін, але зустріли 3 штурмову....
Уже ніхто нікуди не йде - тільки на концерт кабздона!!!
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23.07.2024 19:01 Відповісти
 
 