Бійці 3 ОШБр ліквідували 16 окупантів всього за один день на Харківщині. ВIДЕО

На Харківщині оператори дронів-камікадзе 3-ої окремої штурмової бригади "Paskuda group" з Протитанкового батальйону ліквідували 16 окупантів всього за один день.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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