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Новини Відео Війна
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Ліквідація російського загарбника влучним скидом боєприпасу. ВIДЕО

Оператори дронів розвідувальної ударної групи "ГОРА" виявили та ліквідували окупанта влучним скидом боєприпасу.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 3 ОШБр ліквідували 16 окупантів всього за один день на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) ліквідація (3924)


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Топ коментарі
+20
Снайперская точность. Сделали Ваньке дополнительную вентиляцию в спине . Теперь ему сопли не страшны !
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23.07.2024 18:04
+8
- Б-6
- Убил! ⛴
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23.07.2024 18:23
+8
тепер орку зручно буде плавати акі дельфін
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23.07.2024 18:40
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Снайперская точность. Сделали Ваньке дополнительную вентиляцию в спине . Теперь ему сопли не страшны !
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23.07.2024 18:04 Відповісти
- Б-6
- Убил! ⛴
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23.07.2024 18:23 Відповісти
а-пять є-два не втік.
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23.07.2024 18:38 Відповісти
тепер орку зручно буде плавати акі дельфін
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23.07.2024 18:40 Відповісти
Плавати теж ні, бо літо, мухи, черви, гризунці ну і далі по списку
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23.07.2024 19:04 Відповісти
Хороший кальян получился!
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23.07.2024 19:38 Відповісти
Лайкаємо найдотепніші коменти 😉
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23.07.2024 20:08 Відповісти
напоследок несколько раз затянулся, только выдохнуть получилось через спину
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23.07.2024 20:25 Відповісти
Выдыхай, бобер!
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23.07.2024 22:03 Відповісти
И тут тоже на подыхающего доходягу заряд потрачен.
Хотя, если этих гранат полно...
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23.07.2024 23:36 Відповісти
Чух-чух-чух. Тутуууууу!! Паровозик хренов.
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24.07.2024 03:27 Відповісти
Ти диви, ще й куре падлюка.
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23.10.2024 20:59 Відповісти
 
 