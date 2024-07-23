Ліквідація російського загарбника влучним скидом боєприпасу. ВIДЕО
Оператори дронів розвідувальної ударної групи "ГОРА" виявили та ліквідували окупанта влучним скидом боєприпасу.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+20 Сергей Бойко #578883
показати весь коментар23.07.2024 18:04
+8 Nick Nemo
показати весь коментар23.07.2024 18:23
+8 Юрій Б
показати весь коментар23.07.2024 18:40
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Убил! ⛴
Хотя, если этих гранат полно...