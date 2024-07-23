Уничтожен российский ЗРК "Бук-М1" ударом HIMARS. ВИДЕО

Бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" скорректировали огонь M142 "HIMARS" по российскому ЗРК "Бук-М1".

Как информирует Цензор.НЕТ, в результате точного удара вражеская техника сдетонировала вместе с вражеским экипажем.

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