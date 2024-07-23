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Уничтожен российский ЗРК "Бук-М1" ударом HIMARS. ВИДЕО

Бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" скорректировали огонь M142 "HIMARS" по российскому ЗРК "Бук-М1".

Как информирует Цензор.НЕТ, в результате точного удара вражеская техника сдетонировала вместе с вражеским экипажем.

Смотрите также: Тело оккупанта разорвало, и от захватчика остался один зад

Автор: 

уничтожение (6916) HIMARS (286) ЗРК (200) 15-я отдельная бригада артразведки (9)


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Топ комментарии
+18
Салют на честь перемоги України
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23.07.2024 20:07
+13
Супер!
Чудово!
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23.07.2024 20:24
+9
Слава Героям України👍🏼🙏🏼❤️
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23.07.2024 20:31
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Салют на честь перемоги України
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23.07.2024 20:07 Ответить
Супер!
Чудово!
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23.07.2024 20:24 Ответить
Слава Героям України👍🏼🙏🏼❤️
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23.07.2024 20:31 Ответить
кацап знищений!
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23.07.2024 21:07 Ответить
Это в Голливуде снято, все Хаймарсы путька давно перещелкал, что ж мы не знаем что ли?
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23.07.2024 21:08 Ответить
Да-да! Снимали в том же павильоне, где снимали высадку американцев на Луну. Известный павильон "Козерог-1".
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24.07.2024 02:23 Ответить
Видео крайне полезное
Потом агрессорам предьявить за экологический-ущерб.
После все остального - за нападение, за убитых и раненых, за убытки, за моральный ущерб, на лечение и восстановление и т.д.
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23.07.2024 21:25 Ответить
Чудова робота ЗСУ
СЛАВА УКРАЇНІ
СМЕРТЬ РАШИЗМУ.
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23.07.2024 23:08 Ответить
Ініодної воронки,десь поновому.
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23.07.2024 23:45 Ответить
Слава HIMARSу!
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24.07.2024 04:14 Ответить
 
 