Уничтожен российский ЗРК "Бук-М1" ударом HIMARS. ВИДЕО
Бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" скорректировали огонь M142 "HIMARS" по российскому ЗРК "Бук-М1".
Как информирует Цензор.НЕТ, в результате точного удара вражеская техника сдетонировала вместе с вражеским экипажем.
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+18 Олександр ВАЛОВИЙ
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+13 Orion #538564
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+9 Amber
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Чудово!
Потом агрессорам предьявить за экологический-ущерб.
После все остального - за нападение, за убитых и раненых, за убытки, за моральный ущерб, на лечение и восстановление и т.д.
СЛАВА УКРАЇНІ
СМЕРТЬ РАШИЗМУ.