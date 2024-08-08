Атомная генерация обеспечивает до 60 % потребления электроэнергии, - Галущенко
Благодаря сокращению срока ремонтной кампании АЭС в Украине сейчас отменено ограничение энергопотребления.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Минэнерго, об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
"Все понимают, что атомная энергетика нужна. Все понимают, что благодаря атомной энергетике сегодня десятый день вся страна живет без ограничений электроснабжения", - отметил министр.
Напомним, 8 августа отключения электроэнергии применяться не будут.
Топ комментарии
+3 евгений коноваленко #556652
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+1 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+1 Ярослав Кийко
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тоді електрики стане більше
Тарифи під прикриттям , війна ,військовий стан підвищили і фізичним особам і юридичним , так що
" не горюй" . Ахметов , Беня норм себе почувають , бо" за зелених " не забувають. Якби такі
підвищення відбувались за Порошенка , то на піну б сходили, мовляв Барига, мародер
,наживається на війні...
Віримо, неодмінно віримо!