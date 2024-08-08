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Атомная генерация обеспечивает до 60 % потребления электроэнергии, - Галущенко

У Міненерго заперечили аварію на Південноукраїнській АЕС

Благодаря сокращению срока ремонтной кампании АЭС в Украине сейчас отменено ограничение энергопотребления.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Минэнерго, об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Все понимают, что атомная энергетика нужна. Все понимают, что благодаря атомной энергетике сегодня десятый день вся страна живет без ограничений электроснабжения", - отметил министр.

Напомним, 8 августа отключения электроэнергии применяться не будут.

Также читайте: Украина работает над защитой энергообъектов параллельно с ремонтом, - Минэнерго

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2163) Галущенко Герман (257) Минэнерго (362)


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Топ комментарии
+3
Треба взяти Курську АЕС

тоді електрики стане більше
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08.08.2024 11:54
+1
Ніхто вашим опусам уже не вірить , то сонця немає, то вітру, то ремонт, а то закінили раніше.

Тарифи під прикриттям , війна ,військовий стан підвищили і фізичним особам і юридичним , так що

" не горюй" . Ахметов , Беня норм себе почувають , бо" за зелених " не забувають. Якби такі

підвищення відбувались за Порошенка , то на піну б сходили, мовляв Барига, мародер

,наживається на війні...
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08.08.2024 12:00
+1
Знову виповз, брехун. То що там було на Південноукраїнській АЕС?
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08.08.2024 12:02
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Треба взяти Курську АЕС

тоді електрики стане більше
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08.08.2024 11:54 Ответить
І обміняти на ЗАЕС.
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08.08.2024 12:04 Ответить
Курська АЕС ще добавить 39.9999
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08.08.2024 11:55 Ответить
Ніхто вашим опусам уже не вірить , то сонця немає, то вітру, то ремонт, а то закінили раніше.

Тарифи під прикриттям , війна ,військовий стан підвищили і фізичним особам і юридичним , так що

" не горюй" . Ахметов , Беня норм себе почувають , бо" за зелених " не забувають. Якби такі

підвищення відбувались за Порошенка , то на піну б сходили, мовляв Барига, мародер

,наживається на війні...
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08.08.2024 12:00 Ответить
Знову виповз, брехун. То що там було на Південноукраїнській АЕС?
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08.08.2024 12:02 Ответить
Атомку розвивати потрібно, але це довгострокова перспектива, а генерація потрібна ще на вчора. А що з Чорнобилем? Якісь блоки працюють, чи повністю законсервували?
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08.08.2024 12:06 Ответить
"Після 23 років і одного дня експлуатації 15 грудня 2000 станція припинила генерацію електроенергії. Станом на 2023 здійснюються роботи щодо виведення з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого внаслідок аварії четвертого енергоблока на екологічно безпечну систему."
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08.08.2024 12:08 Ответить
Шкода. Тоді не варіант. А так би добряче допоміг.
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08.08.2024 12:10 Ответить
Де ви були останні 24 роки?
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08.08.2024 12:36 Ответить
Про ЧАЕС треба вже забути вона не робоча... по друге такі блоки необхідно потрохи виводити з експлуатації... вони не мають захисту... звичайний цех... якби аварія сталась на нових блоках не було б таких наслідків
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08.08.2024 13:48 Ответить
Приблизно 10% генерують ГЕС. Тобто, 30+ відсотків генерації забезпечують 20% (80% відсотків рудий начебто втратив від обстрілів) теплової генерації Ахметова.

Віримо, неодмінно віримо!
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08.08.2024 13:16 Ответить
Необхідно розвивати зберігання електроенергії біля великих споживачі тих же міст, великих промислових хабів, що зробить енергетику більш надійною .... можна його робити підземним трохи дорожче але не буде руйнації від ракетних ударів..
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08.08.2024 13:33 Ответить
 
 