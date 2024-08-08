УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4225 відвідувачів онлайн
Новини
833 13

Атомна генерація наразі забезпечує до 60 % споживання електроенергії, - Галущенко

У Міненерго заперечили аварію на Південноукраїнській АЕС

Завдяки скороченню терміну ремонтної кампанії АЕС в Україні наразі скасовано обмеження енергоспоживання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міненерго, про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Всі розуміють, що атомна енергетика потрібна. Всі розуміють, що завдяки атомній енергетиці сьогодні десятий день вся країна живе без обмежень електропостачання", - зазначив міністр.

Нагадаємо,  8 серпня  відключення електроенергії застосовуватися не будуть.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілів на Донеччині знеструмлювалися шахти. Під землею було майже 120 людей

Автор: 

електроенергія (6177) Галущенко Герман (528) Міненерго (1399)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Треба взяти Курську АЕС

тоді електрики стане більше
показати весь коментар
08.08.2024 11:54
+1
Ніхто вашим опусам уже не вірить , то сонця немає, то вітру, то ремонт, а то закінили раніше.

Тарифи під прикриттям , війна ,військовий стан підвищили і фізичним особам і юридичним , так що

" не горюй" . Ахметов , Беня норм себе почувають , бо" за зелених " не забувають. Якби такі

підвищення відбувались за Порошенка , то на піну б сходили, мовляв Барига, мародер

,наживається на війні...
показати весь коментар
08.08.2024 12:00
+1
Знову виповз, брехун. То що там було на Південноукраїнській АЕС?
показати весь коментар
08.08.2024 12:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба взяти Курську АЕС

тоді електрики стане більше
показати весь коментар
08.08.2024 11:54 Відповісти
І обміняти на ЗАЕС.
показати весь коментар
08.08.2024 12:04 Відповісти
Курська АЕС ще добавить 39.9999
показати весь коментар
08.08.2024 11:55 Відповісти
Ніхто вашим опусам уже не вірить , то сонця немає, то вітру, то ремонт, а то закінили раніше.

Тарифи під прикриттям , війна ,військовий стан підвищили і фізичним особам і юридичним , так що

" не горюй" . Ахметов , Беня норм себе почувають , бо" за зелених " не забувають. Якби такі

підвищення відбувались за Порошенка , то на піну б сходили, мовляв Барига, мародер

,наживається на війні...
показати весь коментар
08.08.2024 12:00 Відповісти
Знову виповз, брехун. То що там було на Південноукраїнській АЕС?
показати весь коментар
08.08.2024 12:02 Відповісти
Атомку розвивати потрібно, але це довгострокова перспектива, а генерація потрібна ще на вчора. А що з Чорнобилем? Якісь блоки працюють, чи повністю законсервували?
показати весь коментар
08.08.2024 12:06 Відповісти
"Після 23 років і одного дня експлуатації 15 грудня 2000 станція припинила генерацію електроенергії. Станом на 2023 здійснюються роботи щодо виведення з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого внаслідок аварії четвертого енергоблока на екологічно безпечну систему."
показати весь коментар
08.08.2024 12:08 Відповісти
Шкода. Тоді не варіант. А так би добряче допоміг.
показати весь коментар
08.08.2024 12:10 Відповісти
Де ви були останні 24 роки?
показати весь коментар
08.08.2024 12:36 Відповісти
Про ЧАЕС треба вже забути вона не робоча... по друге такі блоки необхідно потрохи виводити з експлуатації... вони не мають захисту... звичайний цех... якби аварія сталась на нових блоках не було б таких наслідків
показати весь коментар
08.08.2024 13:48 Відповісти
Приблизно 10% генерують ГЕС. Тобто, 30+ відсотків генерації забезпечують 20% (80% відсотків рудий начебто втратив від обстрілів) теплової генерації Ахметова.

Віримо, неодмінно віримо!
показати весь коментар
08.08.2024 13:16 Відповісти
Необхідно розвивати зберігання електроенергії біля великих споживачі тих же міст, великих промислових хабів, що зробить енергетику більш надійною .... можна його робити підземним трохи дорожче але не буде руйнації від ракетних ударів..
показати весь коментар
08.08.2024 13:33 Відповісти
 
 