Атомна генерація наразі забезпечує до 60 % споживання електроенергії, - Галущенко
Завдяки скороченню терміну ремонтної кампанії АЕС в Україні наразі скасовано обмеження енергоспоживання.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міненерго, про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
"Всі розуміють, що атомна енергетика потрібна. Всі розуміють, що завдяки атомній енергетиці сьогодні десятий день вся країна живе без обмежень електропостачання", - зазначив міністр.
Нагадаємо, 8 серпня відключення електроенергії застосовуватися не будуть.
Топ коментарі
+3 евгений коноваленко #556652
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+1 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+1 Ярослав Кийко
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тоді електрики стане більше
Тарифи під прикриттям , війна ,військовий стан підвищили і фізичним особам і юридичним , так що
" не горюй" . Ахметов , Беня норм себе почувають , бо" за зелених " не забувають. Якби такі
підвищення відбувались за Порошенка , то на піну б сходили, мовляв Барига, мародер
,наживається на війні...
Віримо, неодмінно віримо!