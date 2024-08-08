Атомна генерація наразі забезпечує до 60 % споживання електроенергії, - Галущенко

Завдяки скороченню терміну ремонтної кампанії АЕС в Україні наразі скасовано обмеження енергоспоживання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міненерго, про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Всі розуміють, що атомна енергетика потрібна. Всі розуміють, що завдяки атомній енергетиці сьогодні десятий день вся країна живе без обмежень електропостачання", - зазначив міністр.

Нагадаємо, 8 серпня відключення електроенергії застосовуватися не будуть.

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