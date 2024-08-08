Последствия удара по складу с вооружением и техникой под Курском. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

В сети появился первый снимок, на котором можно заметить последствия удара украинских военных по базе главного ракетно-артиллерийского управления российских войск неподалеку от города Курск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Радио Свобода.

Отмечается, что в ночь на 31 июля Силы обороны Украины поразили склад артиллерии (военная часть 42699).

Также украинские защитники ударили по складу с авиационным вооружениями возле курской авиабазы "Халино". СМИ предполагают, что украинские силы для атаки могли использовать не дроны, а модифицированные противокорабельные ракеты "Нептун".

Напомним, днем 31 июля Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по складу хранения вооружения и военной техники вблизи российского Курска.

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