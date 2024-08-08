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Последствия удара по складу с вооружением и техникой под Курском. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Удар по складу під Курськом 31 липня

В сети появился первый снимок, на котором можно заметить последствия удара украинских военных по базе главного ракетно-артиллерийского управления российских войск неподалеку от города Курск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Радио Свобода.

Отмечается, что в ночь на 31 июля Силы обороны Украины поразили склад артиллерии (военная часть 42699).

Также украинские защитники ударили по складу с авиационным вооружениями возле курской авиабазы "Халино". СМИ предполагают, что украинские силы для атаки могли использовать не дроны, а модифицированные противокорабельные ракеты "Нептун".

Напомним, днем 31 июля Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по складу хранения вооружения и военной техники вблизи российского Курска.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ночью в Курске гремели взрывы: "Это ракеты в нашу сторону. #бать! Все в подвал, уходим!". ВИДЕО

Автор: 

обстрел (26928) Курск (1075)


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Топ комментарии
+23
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08.08.2024 12:37
+16
Все що треба знати про «нетаких»...

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08.08.2024 12:57
+16
ураження https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B042 бази ГРАУ МО рф (в/ч 42699) , яка знаходиться за 5 км від АБ Халіно а також https://www.google.com/maps/place/51%C2%B044 складу авіаційного озброєння сталось тиждень тоиу, як раз перед заходом ЗСК к Курську область. Збігів у війні не буває.

І якби не позиція і тиск адміністрації Білого дому на уряди Франціії і Британії, ми би вже навесні винесли десяток авіабаз, які знаходяться в радіусі досяжності наданого нам озброєння. Треба писати, скільки життів на фронті і у тилу це би могло зберегти??
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08.08.2024 13:38
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08.08.2024 12:37 Ответить
Передивився відео декілька раз.

Дуже цікаво!
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08.08.2024 12:40 Ответить
Палати має вся Моськовія,від Кенігсберга до Анадиря !!))
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08.08.2024 12:41 Ответить
Якщо вразили-молодці, але що на тому "знімку" можна "помітити"?!

Якщо це був склад ракетно-артилерійського озброєння, то там після детонації взагалі нічого не мало залишитись.
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08.08.2024 12:44 Ответить
для того щоб роздивитись, треба не полінуватись, і покадрово роздивитись першу секунду відео - ось були будівлі, а ось іх вже нема.

https://www.google.com/maps/place/51%C2%B044 цього складу , як і https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B045 аеродрому вже давно не було би, як би не зусилля товариша саливона. А хтось би і не загинув від КАБу.
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08.08.2024 13:08 Ответить
Із більш ніж десятка будинків, типу, зникло лише два. Ракетно-артилерійське озброєння так не вибухає. Виглядає так, ніби це була пожежа пустих приміщень.

Сподіваюсь, що це було не так, але...
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08.08.2024 13:22 Ответить
Це виглядає так, ніби були два бетоновані споруди, і ось їх не стало, бо вони рознесені вибухом на молекули, і навіть горіти там вже нічому. Це звичайний склад авіаційного озброєння аеродрому. Для зберігання озброєння одного аеродрому достатньо двох бетонованих капонірів. Щоб знищити один бетонований капонір артилерійського арсеналу, треба одна крилата /балістична ракета. Якщо це був би великий арсенал артилерійського\ракетного озброєння, то для гарантованого знищення треба завдавати удару по кожному капоніру, бо вони зазвичай напівзагиблені в грунт і рознесені один від одного на відстань від ста до двохсот метрів, як наприклдд на https://www.google.com.ua/maps/place/56%C2%B014 55-му арсеналі ГРАУ МО рф (в/ч 41710 - Ржев-9) або на https://www.google.com.ua/maps/place/57%C2%B041 93-му арсеналі ГРАУ (в/ч 68586, 171057, пос. Куженкино-2). Зазвичай такі арсенали - це цілий комплекс бетонованих заглиблних/напівзаглиблених приміщень (при потребі опалюваних) приміщень із своїми підстанціями, очисними спорудами, резервуарами для зберігання води і палива, пожежними водоймами і таке інше. Такі арсенали - це велике складне підприємство, яке займає сотні гектарів площі, і інколи навіть має своє виробництво. Тому це трохи складніше, чим здається, сидячі у теплій кухні.
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08.08.2024 14:26 Ответить
Ваше менторське повчання в кінці ретельного дослідження, що тягне, мінімум, на кандидатську, було зайвим. Незважаючи на ваше теоритизування після 5 секунд мутного відео про те, "як воно буває, могло бути або має бути", залишаюсь при своїй думці.

Ваша ледь прихована нетерпимість до думки, що не співпадає з вашою, мене не дивує. Ви не один такий. Але знання в будь-якій галузі в жодному разі не замінять вихованості.
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08.08.2024 14:48 Ответить
Дякую за відгук. Все ж такі вірте в ЗСУ.
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08.08.2024 14:55 Ответить
В ЗСУ я, як раз, вірю, а от в ЗМІ та різні прес-служби-ні.
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08.08.2024 15:03 Ответить
інформацію в ЗМІ подають із ЗСУ, тобто з прес-служби ГШ. Звісно, ЗМІ, можуть брати інфу навіть з російської тєлєги, що і сталось 31-го липня щодо ураження цих об'єктів. Тоді про це написали всі, хто захотів. А зараз просто ГШ подав цю інформацію офіційно.
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08.08.2024 15:17 Ответить
"...як би не зусилля товариша саливона. А хтось би і не загинув від КАБу."

якби не зусилля зеленої влади з 2019 року, то можливо і не було би війни такого масштабу
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08.08.2024 18:01 Ответить
точно. А владу нам з Мельмака прислали.
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09.08.2024 01:48 Ответить
Все що треба знати про «нетаких»...

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08.08.2024 12:57 Ответить
Вчера Фейгин так же заявил что российская оппозицые что то невнятно мычит..
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08.08.2024 13:08 Ответить
Два варіянти: 1) вони обісралися 2) "ващєнєзнают какрєагіравать, етаже расіявсьотакі"

А ще цікаво, що на ці події скаже РДК і "Свобода росії".
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08.08.2024 13:17 Ответить
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08.08.2024 12:58 Ответить
ураження https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B042 бази ГРАУ МО рф (в/ч 42699) , яка знаходиться за 5 км від АБ Халіно а також https://www.google.com/maps/place/51%C2%B044 складу авіаційного озброєння сталось тиждень тоиу, як раз перед заходом ЗСК к Курську область. Збігів у війні не буває.

І якби не позиція і тиск адміністрації Білого дому на уряди Франціії і Британії, ми би вже навесні винесли десяток авіабаз, які знаходяться в радіусі досяжності наданого нам озброєння. Треба писати, скільки життів на фронті і у тилу це би могло зберегти??
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08.08.2024 13:38 Ответить
А що таке ЗСК?
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08.08.2024 21:54 Ответить
Збройні Сили Курщини. Нас же там нєт.
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08.08.2024 22:04 Ответить
По складах,видно,пропрацювали F-16.

А відносно рейду,це очевидно,що копія дій рос.добробатів.Тільки щоби касапи не перерізали шляхи відступу.
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08.08.2024 15:43 Ответить
Ох вже той клятий барина свинарчув дав добро і лобіював під тиском зрадників ті ракети Нептун
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08.08.2024 18:16 Ответить
гайда хлопці з диванів до ЗСУ тут обісранки ваші коментарі нічого не змінять, а там підете на кремль!!
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08.08.2024 18:51 Ответить
Партизаны из Курсской народной республики купили в военторге военную форму, смастерили шевроны, пошили флаги, для солидности выбрали желто-голубые, чтобы было круто, откопали спрятанные еще с времен ВОВ бетеры, танчики, стрелковое оружие, и прогнали ставленников лысого бункерного дрыща. А так это все местные комбайнеры, трактористы и шофера, такие-же расиянцы, как в маааскве.
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09.08.2024 08:12 Ответить
 
 