Наслідки удару по складу з озброєнням та технікою під Курськом. СУПУТНИКОВІ ФОТО

У мережі з'явився перший знімок, на якому можна помітити наслідки удару українських військових по базі головного ракетно-артилерійського управління російських військ неподалік від міста Курськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Радіо Свобода.

Зазначається, що в ніч на 31 липня Сили оборони України уразили склад артилерії (військова частина 42699).

Також українські захисники ударили по складу з авіаційним озброєннями біля курської авіабази "Халіно". ЗМІ припускають, що українські сили для атаки могли використати не дрони, а модифіковані протикорабельні ракети "Нептун".

Нагадаємо, вдень 31 липня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по складу зберігання озброєння і військової техніки поблизу російського Курська.

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