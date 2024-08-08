Наслідки удару по складу з озброєнням та технікою під Курськом. СУПУТНИКОВІ ФОТО
У мережі з'явився перший знімок, на якому можна помітити наслідки удару українських військових по базі головного ракетно-артилерійського управління російських військ неподалік від міста Курськ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Радіо Свобода.
Зазначається, що в ніч на 31 липня Сили оборони України уразили склад артилерії (військова частина 42699).
Також українські захисники ударили по складу з авіаційним озброєннями біля курської авіабази "Халіно". ЗМІ припускають, що українські сили для атаки могли використати не дрони, а модифіковані протикорабельні ракети "Нептун".
Нагадаємо, вдень 31 липня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по складу зберігання озброєння і військової техніки поблизу російського Курська.
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Дуже цікаво!
Якщо це був склад ракетно-артилерійського озброєння, то там після детонації взагалі нічого не мало залишитись.
https://www.google.com/maps/place/51%C2%B044 цього складу , як і https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B045 аеродрому вже давно не було би, як би не зусилля товариша саливона. А хтось би і не загинув від КАБу.
Сподіваюсь, що це було не так, але...
Ваша ледь прихована нетерпимість до думки, що не співпадає з вашою, мене не дивує. Ви не один такий. Але знання в будь-якій галузі в жодному разі не замінять вихованості.
якби не зусилля зеленої влади з 2019 року, то можливо і не було би війни такого масштабу
А ще цікаво, що на ці події скаже РДК і "Свобода росії".
І якби не позиція і тиск адміністрації Білого дому на уряди Франціії і Британії, ми би вже навесні винесли десяток авіабаз, які знаходяться в радіусі досяжності наданого нам озброєння. Треба писати, скільки життів на фронті і у тилу це би могло зберегти??
А відносно рейду,це очевидно,що копія дій рос.добробатів.Тільки щоби касапи не перерізали шляхи відступу.