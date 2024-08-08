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Новини
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Наслідки удару по складу з озброєнням та технікою під Курськом. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Удар по складу під Курськом 31 липня

У мережі з'явився перший знімок, на якому можна помітити наслідки удару українських військових по базі головного ракетно-артилерійського управління російських військ неподалік від міста Курськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Радіо Свобода.

Зазначається,  що в ніч на 31 липня Сили оборони України  уразили склад артилерії (військова частина 42699).

Також українські захисники ударили по складу з авіаційним озброєннями біля курської авіабази "Халіно". ЗМІ припускають, що українські сили для атаки могли використати не дрони, а модифіковані протикорабельні ракети "Нептун".

Нагадаємо,  вдень 31 липня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по складу зберігання озброєння і військової техніки поблизу російського Курська.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вночі в Курську гриміли вибухи: "Это ракеты в нашу сторону. #бать! Все в подвал, уходим!". ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28250) Курськ (1086)


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Топ коментарі
+23
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08.08.2024 12:37
+16
Все що треба знати про «нетаких»...

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08.08.2024 12:57
+16
ураження https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B042 бази ГРАУ МО рф (в/ч 42699) , яка знаходиться за 5 км від АБ Халіно а також https://www.google.com/maps/place/51%C2%B044 складу авіаційного озброєння сталось тиждень тоиу, як раз перед заходом ЗСК к Курську область. Збігів у війні не буває.

І якби не позиція і тиск адміністрації Білого дому на уряди Франціії і Британії, ми би вже навесні винесли десяток авіабаз, які знаходяться в радіусі досяжності наданого нам озброєння. Треба писати, скільки життів на фронті і у тилу це би могло зберегти??
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08.08.2024 13:38
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08.08.2024 12:37 Відповісти
Передивився відео декілька раз.

Дуже цікаво!
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08.08.2024 12:40 Відповісти
Палати має вся Моськовія,від Кенігсберга до Анадиря !!))
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08.08.2024 12:41 Відповісти
Якщо вразили-молодці, але що на тому "знімку" можна "помітити"?!

Якщо це був склад ракетно-артилерійського озброєння, то там після детонації взагалі нічого не мало залишитись.
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08.08.2024 12:44 Відповісти
для того щоб роздивитись, треба не полінуватись, і покадрово роздивитись першу секунду відео - ось були будівлі, а ось іх вже нема.

https://www.google.com/maps/place/51%C2%B044 цього складу , як і https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B045 аеродрому вже давно не було би, як би не зусилля товариша саливона. А хтось би і не загинув від КАБу.
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08.08.2024 13:08 Відповісти
Із більш ніж десятка будинків, типу, зникло лише два. Ракетно-артилерійське озброєння так не вибухає. Виглядає так, ніби це була пожежа пустих приміщень.

Сподіваюсь, що це було не так, але...
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08.08.2024 13:22 Відповісти
Це виглядає так, ніби були два бетоновані споруди, і ось їх не стало, бо вони рознесені вибухом на молекули, і навіть горіти там вже нічому. Це звичайний склад авіаційного озброєння аеродрому. Для зберігання озброєння одного аеродрому достатньо двох бетонованих капонірів. Щоб знищити один бетонований капонір артилерійського арсеналу, треба одна крилата /балістична ракета. Якщо це був би великий арсенал артилерійського\ракетного озброєння, то для гарантованого знищення треба завдавати удару по кожному капоніру, бо вони зазвичай напівзагиблені в грунт і рознесені один від одного на відстань від ста до двохсот метрів, як наприклдд на https://www.google.com.ua/maps/place/56%C2%B014 55-му арсеналі ГРАУ МО рф (в/ч 41710 - Ржев-9) або на https://www.google.com.ua/maps/place/57%C2%B041 93-му арсеналі ГРАУ (в/ч 68586, 171057, пос. Куженкино-2). Зазвичай такі арсенали - це цілий комплекс бетонованих заглиблних/напівзаглиблених приміщень (при потребі опалюваних) приміщень із своїми підстанціями, очисними спорудами, резервуарами для зберігання води і палива, пожежними водоймами і таке інше. Такі арсенали - це велике складне підприємство, яке займає сотні гектарів площі, і інколи навіть має своє виробництво. Тому це трохи складніше, чим здається, сидячі у теплій кухні.
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08.08.2024 14:26 Відповісти
Ваше менторське повчання в кінці ретельного дослідження, що тягне, мінімум, на кандидатську, було зайвим. Незважаючи на ваше теоритизування після 5 секунд мутного відео про те, "як воно буває, могло бути або має бути", залишаюсь при своїй думці.

Ваша ледь прихована нетерпимість до думки, що не співпадає з вашою, мене не дивує. Ви не один такий. Але знання в будь-якій галузі в жодному разі не замінять вихованості.
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08.08.2024 14:48 Відповісти
Дякую за відгук. Все ж такі вірте в ЗСУ.
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08.08.2024 14:55 Відповісти
В ЗСУ я, як раз, вірю, а от в ЗМІ та різні прес-служби-ні.
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08.08.2024 15:03 Відповісти
інформацію в ЗМІ подають із ЗСУ, тобто з прес-служби ГШ. Звісно, ЗМІ, можуть брати інфу навіть з російської тєлєги, що і сталось 31-го липня щодо ураження цих об'єктів. Тоді про це написали всі, хто захотів. А зараз просто ГШ подав цю інформацію офіційно.
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08.08.2024 15:17 Відповісти
"...як би не зусилля товариша саливона. А хтось би і не загинув від КАБу."

якби не зусилля зеленої влади з 2019 року, то можливо і не було би війни такого масштабу
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08.08.2024 18:01 Відповісти
точно. А владу нам з Мельмака прислали.
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09.08.2024 01:48 Відповісти
Все що треба знати про «нетаких»...

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08.08.2024 12:57 Відповісти
Вчера Фейгин так же заявил что российская оппозицые что то невнятно мычит..
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08.08.2024 13:08 Відповісти
Два варіянти: 1) вони обісралися 2) "ващєнєзнают какрєагіравать, етаже расіявсьотакі"

А ще цікаво, що на ці події скаже РДК і "Свобода росії".
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08.08.2024 13:17 Відповісти
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08.08.2024 12:58 Відповісти
ураження https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B042 бази ГРАУ МО рф (в/ч 42699) , яка знаходиться за 5 км від АБ Халіно а також https://www.google.com/maps/place/51%C2%B044 складу авіаційного озброєння сталось тиждень тоиу, як раз перед заходом ЗСК к Курську область. Збігів у війні не буває.

І якби не позиція і тиск адміністрації Білого дому на уряди Франціії і Британії, ми би вже навесні винесли десяток авіабаз, які знаходяться в радіусі досяжності наданого нам озброєння. Треба писати, скільки життів на фронті і у тилу це би могло зберегти??
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08.08.2024 13:38 Відповісти
А що таке ЗСК?
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08.08.2024 21:54 Відповісти
Збройні Сили Курщини. Нас же там нєт.
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08.08.2024 22:04 Відповісти
По складах,видно,пропрацювали F-16.

А відносно рейду,це очевидно,що копія дій рос.добробатів.Тільки щоби касапи не перерізали шляхи відступу.
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08.08.2024 15:43 Відповісти
Ох вже той клятий барина свинарчув дав добро і лобіював під тиском зрадників ті ракети Нептун
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08.08.2024 18:16 Відповісти
гайда хлопці з диванів до ЗСУ тут обісранки ваші коментарі нічого не змінять, а там підете на кремль!!
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08.08.2024 18:51 Відповісти
Партизаны из Курсской народной республики купили в военторге военную форму, смастерили шевроны, пошили флаги, для солидности выбрали желто-голубые, чтобы было круто, откопали спрятанные еще с времен ВОВ бетеры, танчики, стрелковое оружие, и прогнали ставленников лысого бункерного дрыща. А так это все местные комбайнеры, трактористы и шофера, такие-же расиянцы, как в маааскве.
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09.08.2024 08:12 Відповісти
 
 