"УНЛ" на своем сайте использует карту, на которой оккупированный Крым - "русский"

На сайте "Украинской национальной лотереи" временно оккупированный Крым не изображается как территория Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, на карте, опубликованной на сайте, вокруг временно оккупированного полуострова изображены границы.

В то же время границы вокруг временно оккупированного Крыма обозначены как "Южный федеральный округ" и "Россия".

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