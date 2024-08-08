"УНЛ" на своем сайте использует карту, на которой оккупированный Крым - "русский"
На сайте "Украинской национальной лотереи" временно оккупированный Крым не изображается как территория Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, на карте, опубликованной на сайте, вокруг временно оккупированного полуострова изображены границы.
В то же время границы вокруг временно оккупированного Крыма обозначены как "Южный федеральный округ" и "Россия".
Топ комментарии
+26 Алекс Германов
показать весь комментарий08.08.2024 13:18
+21 Salvador Dali
показать весь комментарий08.08.2024 13:18
+10 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий08.08.2024 13:41
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Аби щось з
дупипальця висмоктати...
УНЛ ніколи не мала зв'язків з росією, навіть, коли всі інші там вдало паслись
навіщо говорити безпідставно
В березні 2018 року журналістське розслідування показало, що Майкл Фогго є главою зареєстрованої в Гонконзі компанії Churchill Fiduciaries Limitedhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F#cite_note-6 [6] та з 2017 року має спільний бізнес у Британії із росіянами. Так, компанія TAURUS TRIPLICATA LLP (Company number OC414265) контролюється містером Фогго спільно з громадянином РФ Олександром Комаровим, частки між ними розділені як 75 % на 25 %
У назві юридичної особи не може бути використане слово "національний" у всіх відмінках, крім закладів (установ), які набувають статусу національного закладу (установи) України згідно з Указом Президента України від 16 червня 1995 року № 451 "Про Положення про національний заклад (установу) України" (із змінами і ...
В березні 2018 року журналістське розслідування показало, що Майкл Фогго є главою зареєстрованої в Гонконзі компанії Churchill Fiduciaries Limitedhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F#cite_note-6 [6] та з 2017 року має спільний бізнес у Британії із росіянами. Так, компанія TAURUS TRIPLICATA LLP (Company number OC414265) контролюється містером Фогго спільно з громадянином РФ Олександром Комаровим, частки між ними розділені як 75 % на 25 %.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F#cite_note-7 [7]
Штабквартира цих додіків в Великобританії, по хорошому треба до них звернутись.
Бо така карта відображається ні тільки в УНЛ, а по суті на всіх сайтах світу, що юзають openstreetmap.
Взагалі то він більше відноситься до МСЛ!!!
Доречі я не раз помічала що деякі сайти використовують мапи не з гугла то вони коряві . Можливо це в той випадок
Тут два варіанти:
- або *****
- або зрадник