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Новости Война
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Отвоевать Крым гораздо легче, чем Донбасс, - Буданов

Відвоювати Крим набагато легше, ніж Донбас, - Буданов

С военной точки зрения отвоевать Крым гораздо легче, чем Донбасс.

Такое мнение высказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, пишет Forbes Украина, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Буданова, выбить россиян из Крыма можно через две ключевые точки входа на полуостров.

"У россиян есть любимое мнение о "неприступном Крыме", однако они ошибаются. В Крым есть две точки входа - с российской стороны и с нашей: Крымский мост и сухопутный перешеек. Вопрос отвоевания - это наши фронтовые операции: с российской стороны - путем разрушения коммуникаций, с нашей - путем давления. И тогда все - Крым изолирован", - сказал руководитель ГУР.

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Буданов отметил, что за время своего существования Крым был несколько раз завоеван во время множества военных конфликтов и государства, которые стремились завладеть полуостровом, обычно достигали этой цели. По его словам, главной проблемой любого агрессора, чьи войска находились в Крыму, всегда была неспособность удержать Перекопский перешеек, поскольку его потеря приводила к быстрому развалу обороны.

"Когда я говорю, что мы зайдем в Крым, то мы туда уже заходим", - добавил глава ГУР.

Ранее Буданов не исключил, что Керченский мост будет уничтожен в ближайшее время.

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Автор: 

Буданов Кирилл (455) Крым (26365) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+29
Та ти шо. Так ми вже ж там шашлики жеремо. Хіба ні?
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07.08.2024 19:15
+19
Буданов известный военачальник, никогда даже ротой не командовал. Раз он сказал, так значит и есть.
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07.08.2024 19:18
+19
Кіріл,тобі капуччіно чи просто арабіку заварити?
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07.08.2024 19:18
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Та ти шо. Так ми вже ж там шашлики жеремо. Хіба ні?
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07.08.2024 19:15 Ответить
Буданаф не чув, що іспанська реконкіста тривала 800 років.
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07.08.2024 19:24 Ответить
та наче в Криму каву пити збирались
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07.08.2024 21:16 Ответить
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07.08.2024 19:17 Ответить
Буданов известный военачальник, никогда даже ротой не командовал. Раз он сказал, так значит и есть.
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07.08.2024 19:18 Ответить
Особливо відвоювати лише язиком
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07.08.2024 19:18 Ответить
Не їм же вмирать на передовій 😬
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07.08.2024 19:26 Ответить
Кіріл,тобі капуччіно чи просто арабіку заварити?
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07.08.2024 19:18 Ответить
мівіну запарити....
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07.08.2024 19:32 Ответить
та я, вже задовбався, оту ялтінську каву, ганяти.

я, вже, сцу тією ялтінською кавою, бо не п'ю нічого, окрім неї.
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07.08.2024 19:19 Ответить
Хто за язик тягне.....?!
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07.08.2024 19:21 Ответить
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07.08.2024 19:21 Ответить
Ученица Буданги.
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07.08.2024 19:23 Ответить
Интересно, что такое интимная присушка?
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07.08.2024 19:29 Ответить
Это надо у Гогилашвили поспрашивать.
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07.08.2024 19:30 Ответить
Вже відбився на Донбасі і повернув оглоблі на Крим - молоток
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07.08.2024 19:22 Ответить
І лпгше, і ефективніше. Але судячи з усього зелені на це нездатні.
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07.08.2024 19:22 Ответить
Цікаво як він бачить звільнення чи будь-які наступальні операції в Криму без повного звільнення Херсонської області? Ну, тут начеж не питання курки і яйця, але у пана Буданова трохи інше мислення, мабуть фільми з кінця дівиться))
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07.08.2024 19:25 Ответить
Не верю!(С)
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07.08.2024 19:25 Ответить
Ще один. Ті до Берліна на раз-два, цей - до Криму. Правильно - а кулі нам, кабанам. Головне, щоб кондиціонер чітко працював і кохфей не забували приносити в кабінет. Ну і юніти, щоб не кінчалися з патронами
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07.08.2024 19:26 Ответить
Звісно шо легше Ми там вже майже півтора роки каву пємо.
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07.08.2024 19:26 Ответить
Просто треба знову замінувати Чонгар і фсьо.
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07.08.2024 19:31 Ответить
Так, вже "легко" відвоювали літом 2023.

Навіть до Токмаку не дойшли.
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07.08.2024 19:32 Ответить
У вас що там з Сирником напару дах поїхав ,чи у вас "кримське загострення "
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07.08.2024 19:33 Ответить
Кожен має підготувати свої Speedo, і швидко.
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07.08.2024 19:36 Ответить
Коли вже звільнять цього "воєначальника", язикатість якого і його відомства призвела до дипломатичних скандалів?
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07.08.2024 19:39 Ответить
Цензор ганьбить наших військових стратегів, публікуючи у себе їхні одкровення.
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07.08.2024 19:40 Ответить
Буданзі завезли нову колоду карт ТАРО
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07.08.2024 19:43 Ответить
Містер очевидність(Якось про його мажорну дружину заголовки не так дратували,як ось такі гучні заяви(Чомусь не розповідає він про невдалі висадки наших хлопців човнами в Криму((
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07.08.2024 19:45 Ответить
контрнаступ надихнув, дурню?
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07.08.2024 19:46 Ответить
Шоо, знову кава в Ялті?
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07.08.2024 19:50 Ответить
що знову???Так "буданга" його відвоював ще два роки тому....По два рази відвойовує Крим"хліборізкою"
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07.08.2024 19:54 Ответить
Нахера заводить войска в Крым, если его легко изолировать? Рвать нужно Донбасс, что мы и наблюдаем. Нужно окружить всю группировку и перехерачить ее по частям. Курск - это неспроста.
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07.08.2024 19:56 Ответить
Да ясен пень что крым ето ключевая точка всей войны. Кто контролирует крым тот контролирует все Черное море и все порты в нем включая новоросийск. К тому же из крыма Украина может доставать весь юг рашки. И кремлевский режим пойдет на все условия в том числе и добровольно отдаст дамбас если Украина отвоюет крым.
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07.08.2024 20:09 Ответить
... Ви з Будановим разом бухаєте?
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07.08.2024 21:05 Ответить
У Вас уже интоксикация ялтинским кофе. Астанавитесь, Буданов! Поберегите себя.
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07.08.2024 20:10 Ответить
позорисько. минулорічний контрнаступ поламався через 10 км.

якби він про білгородщину *********, то я б повірив, там укріплень менше ніж на шляху в крим.
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07.08.2024 20:14 Ответить
Вмерти зі сміху..., аби не було так гірко до судом.
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07.08.2024 20:21 Ответить
Може й краще спочатку повернути Україні кубань. А споплюжений "лугандон" - коли моськовія (якщо залишиться) відновить те, що зруйнувала.

А Крим повернути дійсно багато легше, ніж "лугандон" - лише перекрити шляхи постачання.
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07.08.2024 20:23 Ответить
Скільки зайде в Крим ? Ну так. Реально.

А скільки ворогів зустрічатиме ЗСУ там. Сили не дуже рівні.
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07.08.2024 20:24 Ответить
Думаєш забули, як ти пив каву в Ялті, прибувши на потязі Київ - Сімферополь в 2023 році.
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07.08.2024 21:03 Ответить
курвську область на Донбас обміняємо
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07.08.2024 21:09 Ответить
Шо воно меле? Тут Донецьку та Луганську просирають. Зельоний Офіс готує договір з Кацапією, а воно про Крим розхвалюється.
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07.08.2024 21:34 Ответить
не відомо, чи легше, але геополітично - важливіше.

чи легше? теперішня влада істотно ускладнила це завдання! - дала можливість москалям побудувати міцні укріплення, забезпечила залізничний зв'язок, тепер потроху територіями пступається... зато в курській губернії шороху наробили!
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07.08.2024 21:51 Ответить
Повністю погоджуюсь з ідеєю про те, що Україні простіше і тому варто спочатку звільнити Крим,

оскільки він є СИМВОЛом уявної перемоги путінських бандитів, тому після цього усім буде очевидно, що путінські бандити програли і, відповідно, ворогам немає смислу намагатися утриматися на Донбасі чи на будь-яких інших тимчасово окупованих ними територіях, бо їх звідти все одно виб'ють у будь-якому сценарії... Ну, точніше, виб'ють не всіх - деяких просто там знищать. Тож після звільнення Україною Криму путінські окупанти самі почнуть виходити на поки що територію РФ.
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08.08.2024 02:54 Ответить
А тепер пригадаємо усі істотні зміни лінії фронту. Це коли росіяни як на параді колонами заїхали вглиб території України без спротиву, і так само частина цих колон що були уразливі були знищені. Жодної оборони ні в України, ні у росії тоді не було. Буданов неймовірний *фантаст, як він планує подолати глибокоешелоновану російську оборону з переваєаючими засобами ураження росіян не дуже зрозуміло. Мільйоном трупів закидати? То він має ще знайти мільйон суіцидників.

У 22-му росія взала те, що їй дозволив Зеленський. І в майбутньому Україна зможе повернути лише те, що дозволить росія, а це дуже сумнівно.
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08.08.2024 08:03 Ответить
Коротше ніяких змін, в нашу користь, лінії фронту не буде, якщо росія лишить свій ВПК і військові витрати на тому ж рівні, а цей вгодований фантаст, що допомагає різним там корупціонерам Зеленського виїздити з країни https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-hur-vyyizd-trubitsyna/32437399.html хай покаже приклад як треба йти в штурм.
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08.08.2024 08:23 Ответить
країна петросянія і кловуни кругом??????????????? - ДЕ ЦЕ
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08.08.2024 11:38 Ответить
 
 