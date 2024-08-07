Отвоевать Крым гораздо легче, чем Донбасс, - Буданов
С военной точки зрения отвоевать Крым гораздо легче, чем Донбасс.
Такое мнение высказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, пишет Forbes Украина, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Буданова, выбить россиян из Крыма можно через две ключевые точки входа на полуостров.
"У россиян есть любимое мнение о "неприступном Крыме", однако они ошибаются. В Крым есть две точки входа - с российской стороны и с нашей: Крымский мост и сухопутный перешеек. Вопрос отвоевания - это наши фронтовые операции: с российской стороны - путем разрушения коммуникаций, с нашей - путем давления. И тогда все - Крым изолирован", - сказал руководитель ГУР.
Буданов отметил, что за время своего существования Крым был несколько раз завоеван во время множества военных конфликтов и государства, которые стремились завладеть полуостровом, обычно достигали этой цели. По его словам, главной проблемой любого агрессора, чьи войска находились в Крыму, всегда была неспособность удержать Перекопский перешеек, поскольку его потеря приводила к быстрому развалу обороны.
"Когда я говорю, что мы зайдем в Крым, то мы туда уже заходим", - добавил глава ГУР.
Ранее Буданов не исключил, что Керченский мост будет уничтожен в ближайшее время.
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я, вже, сцу тією ялтінською кавою, бо не п'ю нічого, окрім неї.
Навіть до Токмаку не дойшли.
якби він про білгородщину *********, то я б повірив, там укріплень менше ніж на шляху в крим.
А Крим повернути дійсно багато легше, ніж "лугандон" - лише перекрити шляхи постачання.
А скільки ворогів зустрічатиме ЗСУ там. Сили не дуже рівні.
чи легше? теперішня влада істотно ускладнила це завдання! - дала можливість москалям побудувати міцні укріплення, забезпечила залізничний зв'язок, тепер потроху територіями пступається... зато в курській губернії шороху наробили!
оскільки він є СИМВОЛом уявної перемоги путінських бандитів, тому після цього усім буде очевидно, що путінські бандити програли і, відповідно, ворогам немає смислу намагатися утриматися на Донбасі чи на будь-яких інших тимчасово окупованих ними територіях, бо їх звідти все одно виб'ють у будь-якому сценарії... Ну, точніше, виб'ють не всіх - деяких просто там знищать. Тож після звільнення Україною Криму путінські окупанти самі почнуть виходити на поки що територію РФ.
У 22-му росія взала те, що їй дозволив Зеленський. І в майбутньому Україна зможе повернути лише те, що дозволить росія, а це дуже сумнівно.