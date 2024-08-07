Відвоювати Крим набагато легше, ніж Донбас, - Буданов

Із військової точки зору відвоювати Крим набагато легше, ніж Донбас.

Таку думку висловив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, пише Forbes Україна, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Буданова, вибити росіян з Криму можна через дві ключові точки входу на півострів.

"У росіян є улюблена думка про "неприступний Крим", проте вони помиляються. У Крим є дві точки входу - з російського боку і з нашого: Кримський міст і сухопутний перешийок. Питання відвоювання - це наші фронтові операції: з російського боку - шляхом руйнування комунікацій, з нашого - шляхом тиску. І тоді все - Крим ізольований", - сказав керівик ГУР.

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Буданов зазначив, що за час свого існування Крим був кілька разів завойований під час безлічі воєнних конфліктів і держави, які прагнули заволодіти півостровом, зазвичай досягали цієї мети. За його словами, головною проблемою будь-якого агресора, чиї війська перебували в Криму, завжди була нездатність утримати Перекопський перешийок, оскільки його втрата призводила до швидкого розвалу оборони.

"Коли я кажу, що ми зайдемо в Крим, то ми туди вже заходимо", - додав очільник ГУР.

Раніше Буданов не виключив, що Керченський міст буде знищено найближчим часом.

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