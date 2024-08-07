Відвоювати Крим набагато легше, ніж Донбас, - Буданов
Із військової точки зору відвоювати Крим набагато легше, ніж Донбас.
Таку думку висловив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, пише Forbes Україна, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Буданова, вибити росіян з Криму можна через дві ключові точки входу на півострів.
"У росіян є улюблена думка про "неприступний Крим", проте вони помиляються. У Крим є дві точки входу - з російського боку і з нашого: Кримський міст і сухопутний перешийок. Питання відвоювання - це наші фронтові операції: з російського боку - шляхом руйнування комунікацій, з нашого - шляхом тиску. І тоді все - Крим ізольований", - сказав керівик ГУР.
Буданов зазначив, що за час свого існування Крим був кілька разів завойований під час безлічі воєнних конфліктів і держави, які прагнули заволодіти півостровом, зазвичай досягали цієї мети. За його словами, головною проблемою будь-якого агресора, чиї війська перебували в Криму, завжди була нездатність утримати Перекопський перешийок, оскільки його втрата призводила до швидкого розвалу оборони.
"Коли я кажу, що ми зайдемо в Крим, то ми туди вже заходимо", - додав очільник ГУР.
Раніше Буданов не виключив, що Керченський міст буде знищено найближчим часом.
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я, вже, сцу тією ялтінською кавою, бо не п'ю нічого, окрім неї.
Навіть до Токмаку не дойшли.
якби він про білгородщину *********, то я б повірив, там укріплень менше ніж на шляху в крим.
А Крим повернути дійсно багато легше, ніж "лугандон" - лише перекрити шляхи постачання.
А скільки ворогів зустрічатиме ЗСУ там. Сили не дуже рівні.
чи легше? теперішня влада істотно ускладнила це завдання! - дала можливість москалям побудувати міцні укріплення, забезпечила залізничний зв'язок, тепер потроху територіями пступається... зато в курській губернії шороху наробили!
оскільки він є СИМВОЛом уявної перемоги путінських бандитів, тому після цього усім буде очевидно, що путінські бандити програли і, відповідно, ворогам немає смислу намагатися утриматися на Донбасі чи на будь-яких інших тимчасово окупованих ними територіях, бо їх звідти все одно виб'ють у будь-якому сценарії... Ну, точніше, виб'ють не всіх - деяких просто там знищать. Тож після звільнення Україною Криму путінські окупанти самі почнуть виходити на поки що територію РФ.
У 22-му росія взала те, що їй дозволив Зеленський. І в майбутньому Україна зможе повернути лише те, що дозволить росія, а це дуже сумнівно.