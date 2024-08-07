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Новини Війна
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Відвоювати Крим набагато легше, ніж Донбас, - Буданов

Відвоювати Крим набагато легше, ніж Донбас, - Буданов

Із військової точки зору відвоювати Крим набагато легше, ніж Донбас.

Таку думку висловив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, пише Forbes Україна, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Буданова, вибити росіян з Криму можна через дві ключові точки входу на півострів.

"У росіян є улюблена думка про "неприступний Крим", проте вони помиляються. У Крим є дві точки входу - з російського боку і з нашого: Кримський міст і сухопутний перешийок. Питання відвоювання - це наші фронтові операції: з російського боку - шляхом руйнування комунікацій, з нашого - шляхом тиску. І тоді все - Крим ізольований", - сказав керівик ГУР.

Читайте також: Удари по аеродромах РФ відтягнули атаку по Україні, - Буданов

Буданов зазначив, що за час свого існування Крим був кілька разів завойований під час безлічі воєнних конфліктів і держави, які прагнули заволодіти півостровом, зазвичай досягали цієї мети. За його словами, головною проблемою будь-якого агресора, чиї війська перебували в Криму, завжди була нездатність утримати Перекопський перешийок, оскільки його втрата призводила до швидкого розвалу оборони.

"Коли я кажу, що ми зайдемо в Крим, то ми туди вже заходимо", - додав очільник ГУР.

Раніше Буданов не виключив, що Керченський міст буде знищено найближчим часом.

Читайте також: Наступ військ РФ затягнувся, за півтора-два місяці основний напір завершиться, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирило (492) Крим (14138) Донбас (22355)


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Топ коментарі
+29
Та ти шо. Так ми вже ж там шашлики жеремо. Хіба ні?
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07.08.2024 19:15
+19
Буданов известный военачальник, никогда даже ротой не командовал. Раз он сказал, так значит и есть.
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07.08.2024 19:18
+19
Кіріл,тобі капуччіно чи просто арабіку заварити?
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07.08.2024 19:18
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Та ти шо. Так ми вже ж там шашлики жеремо. Хіба ні?
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07.08.2024 19:15 Відповісти
Буданаф не чув, що іспанська реконкіста тривала 800 років.
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07.08.2024 19:24 Відповісти
та наче в Криму каву пити збирались
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07.08.2024 21:16 Відповісти
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07.08.2024 19:17 Відповісти
Буданов известный военачальник, никогда даже ротой не командовал. Раз он сказал, так значит и есть.
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07.08.2024 19:18 Відповісти
Особливо відвоювати лише язиком
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07.08.2024 19:18 Відповісти
Не їм же вмирать на передовій 😬
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07.08.2024 19:26 Відповісти
Кіріл,тобі капуччіно чи просто арабіку заварити?
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07.08.2024 19:18 Відповісти
мівіну запарити....
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07.08.2024 19:32 Відповісти
та я, вже задовбався, оту ялтінську каву, ганяти.

я, вже, сцу тією ялтінською кавою, бо не п'ю нічого, окрім неї.
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07.08.2024 19:19 Відповісти
Хто за язик тягне.....?!
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07.08.2024 19:21 Відповісти
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07.08.2024 19:21 Відповісти
Ученица Буданги.
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07.08.2024 19:23 Відповісти
Интересно, что такое интимная присушка?
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07.08.2024 19:29 Відповісти
Это надо у Гогилашвили поспрашивать.
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07.08.2024 19:30 Відповісти
Вже відбився на Донбасі і повернув оглоблі на Крим - молоток
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07.08.2024 19:22 Відповісти
І лпгше, і ефективніше. Але судячи з усього зелені на це нездатні.
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07.08.2024 19:22 Відповісти
Цікаво як він бачить звільнення чи будь-які наступальні операції в Криму без повного звільнення Херсонської області? Ну, тут начеж не питання курки і яйця, але у пана Буданова трохи інше мислення, мабуть фільми з кінця дівиться))
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07.08.2024 19:25 Відповісти
Не верю!(С)
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07.08.2024 19:25 Відповісти
Ще один. Ті до Берліна на раз-два, цей - до Криму. Правильно - а кулі нам, кабанам. Головне, щоб кондиціонер чітко працював і кохфей не забували приносити в кабінет. Ну і юніти, щоб не кінчалися з патронами
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07.08.2024 19:26 Відповісти
Звісно шо легше Ми там вже майже півтора роки каву пємо.
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07.08.2024 19:26 Відповісти
Просто треба знову замінувати Чонгар і фсьо.
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07.08.2024 19:31 Відповісти
Так, вже "легко" відвоювали літом 2023.

Навіть до Токмаку не дойшли.
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07.08.2024 19:32 Відповісти
У вас що там з Сирником напару дах поїхав ,чи у вас "кримське загострення "
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07.08.2024 19:33 Відповісти
Кожен має підготувати свої Speedo, і швидко.
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07.08.2024 19:36 Відповісти
Коли вже звільнять цього "воєначальника", язикатість якого і його відомства призвела до дипломатичних скандалів?
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07.08.2024 19:39 Відповісти
Цензор ганьбить наших військових стратегів, публікуючи у себе їхні одкровення.
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07.08.2024 19:40 Відповісти
Буданзі завезли нову колоду карт ТАРО
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07.08.2024 19:43 Відповісти
Містер очевидність(Якось про його мажорну дружину заголовки не так дратували,як ось такі гучні заяви(Чомусь не розповідає він про невдалі висадки наших хлопців човнами в Криму((
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07.08.2024 19:45 Відповісти
контрнаступ надихнув, дурню?
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07.08.2024 19:46 Відповісти
Шоо, знову кава в Ялті?
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07.08.2024 19:50 Відповісти
що знову???Так "буданга" його відвоював ще два роки тому....По два рази відвойовує Крим"хліборізкою"
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07.08.2024 19:54 Відповісти
Нахера заводить войска в Крым, если его легко изолировать? Рвать нужно Донбасс, что мы и наблюдаем. Нужно окружить всю группировку и перехерачить ее по частям. Курск - это неспроста.
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07.08.2024 19:56 Відповісти
Да ясен пень что крым ето ключевая точка всей войны. Кто контролирует крым тот контролирует все Черное море и все порты в нем включая новоросийск. К тому же из крыма Украина может доставать весь юг рашки. И кремлевский режим пойдет на все условия в том числе и добровольно отдаст дамбас если Украина отвоюет крым.
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07.08.2024 20:09 Відповісти
... Ви з Будановим разом бухаєте?
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07.08.2024 21:05 Відповісти
У Вас уже интоксикация ялтинским кофе. Астанавитесь, Буданов! Поберегите себя.
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07.08.2024 20:10 Відповісти
позорисько. минулорічний контрнаступ поламався через 10 км.

якби він про білгородщину *********, то я б повірив, там укріплень менше ніж на шляху в крим.
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07.08.2024 20:14 Відповісти
Вмерти зі сміху..., аби не було так гірко до судом.
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07.08.2024 20:21 Відповісти
Може й краще спочатку повернути Україні кубань. А споплюжений "лугандон" - коли моськовія (якщо залишиться) відновить те, що зруйнувала.

А Крим повернути дійсно багато легше, ніж "лугандон" - лише перекрити шляхи постачання.
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07.08.2024 20:23 Відповісти
Скільки зайде в Крим ? Ну так. Реально.

А скільки ворогів зустрічатиме ЗСУ там. Сили не дуже рівні.
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07.08.2024 20:24 Відповісти
Думаєш забули, як ти пив каву в Ялті, прибувши на потязі Київ - Сімферополь в 2023 році.
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07.08.2024 21:03 Відповісти
курвську область на Донбас обміняємо
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07.08.2024 21:09 Відповісти
Шо воно меле? Тут Донецьку та Луганську просирають. Зельоний Офіс готує договір з Кацапією, а воно про Крим розхвалюється.
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07.08.2024 21:34 Відповісти
не відомо, чи легше, але геополітично - важливіше.

чи легше? теперішня влада істотно ускладнила це завдання! - дала можливість москалям побудувати міцні укріплення, забезпечила залізничний зв'язок, тепер потроху територіями пступається... зато в курській губернії шороху наробили!
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07.08.2024 21:51 Відповісти
Повністю погоджуюсь з ідеєю про те, що Україні простіше і тому варто спочатку звільнити Крим,

оскільки він є СИМВОЛом уявної перемоги путінських бандитів, тому після цього усім буде очевидно, що путінські бандити програли і, відповідно, ворогам немає смислу намагатися утриматися на Донбасі чи на будь-яких інших тимчасово окупованих ними територіях, бо їх звідти все одно виб'ють у будь-якому сценарії... Ну, точніше, виб'ють не всіх - деяких просто там знищать. Тож після звільнення Україною Криму путінські окупанти самі почнуть виходити на поки що територію РФ.
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08.08.2024 02:54 Відповісти
А тепер пригадаємо усі істотні зміни лінії фронту. Це коли росіяни як на параді колонами заїхали вглиб території України без спротиву, і так само частина цих колон що були уразливі були знищені. Жодної оборони ні в України, ні у росії тоді не було. Буданов неймовірний *фантаст, як він планує подолати глибокоешелоновану російську оборону з переваєаючими засобами ураження росіян не дуже зрозуміло. Мільйоном трупів закидати? То він має ще знайти мільйон суіцидників.

У 22-му росія взала те, що їй дозволив Зеленський. І в майбутньому Україна зможе повернути лише те, що дозволить росія, а це дуже сумнівно.
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08.08.2024 08:03 Відповісти
Коротше ніяких змін, в нашу користь, лінії фронту не буде, якщо росія лишить свій ВПК і військові витрати на тому ж рівні, а цей вгодований фантаст, що допомагає різним там корупціонерам Зеленського виїздити з країни https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-hur-vyyizd-trubitsyna/32437399.html хай покаже приклад як треба йти в штурм.
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08.08.2024 08:23 Відповісти
країна петросянія і кловуни кругом??????????????? - ДЕ ЦЕ
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08.08.2024 11:38 Відповісти
 
 