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"УНЛ" на своєму сайті використовує мапу, на якій окупований Крим - "російський"

На сайті УНЛ Крим не зображається як територія України

На сайті "Української національної лотереї" тимчасово окупований Крим не зображається як територія України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, на мапі, яку опубліковано на сайті, навколо тимчасово окупованого півострова зображено кордони.

На сайті УНЛ Крим не зображається як територія України

Водночас кордони навколо тимчасово окупованого Криму позначено як "Южный федеральный округ" та "Россия".

На сайті УНЛ Крим зображено територією Росії

Читайте: Відвоювати Крим набагато легше, ніж Донбас, - Буданов

Автор: 

Крим (14127) лотерея (228)


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Топ коментарі
+26
Чому наперсточники - це злочинці, а різні "лотореї" - ні?
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08.08.2024 13:18
+21
Так это же контора гетьмановича агента сивковича,работнички там подобраны соответствующие.
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08.08.2024 13:18
+10
"УНЛ"- рашистська кантора, котра заробляє в Україні гроші і не виключено,що ще й спонсорує рашистам
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08.08.2024 13:41
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Чому наперсточники - це злочинці, а різні "лотореї" - ні?
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08.08.2024 13:18 Відповісти
Так это же контора гетьмановича агента сивковича,работнички там подобраны соответствующие.
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08.08.2024 13:18 Відповісти
Ви особисто знайомі зі співробітниками МСЛ? Бо Гетманцев лобіює саме МСЛ. Аж ніяк Унл
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08.08.2024 16:11 Відповісти
Потужна зрада. А хто там здійснює об'єктивний контроль вже 10 років як?

Аби щось з дупи пальця висмоктати...
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08.08.2024 13:32 Відповісти
з одного боку так-наче *****, а з іншого в усьому світі, в провідних картографіях, зокрема Marco Polo, ADAC- Крим НЕ українським позначений....а це вже не *****, бо формує сприйняття суспільства. НУ а які претензії якщо у нас таке лайно...
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08.08.2024 14:44 Відповісти
Зроду такого не бувало, і знову те саме.
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08.08.2024 13:40 Відповісти
"УНЛ"- рашистська кантора, котра заробляє в Україні гроші і не виключено,що ще й спонсорує рашистам
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08.08.2024 13:41 Відповісти
ви цю інформацію просто так видаєте?

УНЛ ніколи не мала зв'язків з росією, навіть, коли всі інші там вдало паслись

навіщо говорити безпідставно
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08.08.2024 15:30 Відповісти
На початку 2018 року корпоративні права на Підприємство із 100 % іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» були придбані інвестором з Великої Британії Майклом Джоном Фогго, інтереси якого представляє компанія Гонконг Руі Бо Інвестмент Лімітед (Hong Kong Rui Bo Investment Limited), що зареєстрована за законодавством Гонконгу. Більшу частину своєї діяльності у бізнесі Фогго провів у Східній Азії, Гонконзі, Макао, Китаї. Працював у фінансовому секторі та здійснював безпосереднє управління компаніями та проектами у сфері управління інвестиціями в нерухомість, медіа-індустрії, в тому числі продакшн і броадкастінг, і, звичайно, в ігровій індустріїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F#cite_note-:0-1 [1] .

В березні 2018 року журналістське розслідування показало, що Майкл Фогго є главою зареєстрованої в Гонконзі компанії Churchill Fiduciaries Limitedhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F#cite_note-6 [6] та з 2017 року має спільний бізнес у Британії із росіянами. Так, компанія TAURUS TRIPLICATA LLP (Company number OC414265) контролюється містером Фогго спільно з громадянином РФ Олександром Комаровим, частки між ними розділені як 75 % на 25 %
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08.08.2024 17:05 Відповісти
Єдина нормальна контора в Україні , а ви відносите його до рашистської....
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08.08.2024 15:40 Відповісти
Почитайте що таке фактчекінг, а потім ним скористайтесь. Чув дзвін да не знає де він. Ніколи в унл не було рашиських інвестицій
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08.08.2024 15:59 Відповісти
Ви прочитали ? Проходите,оскільки "ніколи" не варто слухати подібних Вам, котрі переконують ,що в Україні "ніколи" не дзвонять рашистські "колокола".
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08.08.2024 21:00 Відповісти
Саме смішне що контора " національна". Росяни заплатили чиновкам і заррестували приватну шарашку із цією назвою.
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08.08.2024 13:49 Відповісти
А з чого такі висновки? Ви можете підкріпити їх якимись пруфами? Чи просто взяли і написали? То так можна звинуватити кожного у будь-чому, просто взяти і придумати. Перевіряйте інформацію.
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09.08.2024 09:30 Відповісти
Троль, тобі пруфи потрібні?

У назві юридичної особи не може бути використане слово "національний" у всіх відмінках, крім закладів (установ), які набувають статусу національного закладу (установи) України згідно з Указом Президента України від 16 червня 1995 року № 451 "Про Положення про національний заклад (установу) України" (із змінами і ...
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09.08.2024 10:25 Відповісти
А власниками " національної" є росіяни.

В березні 2018 року журналістське розслідування показало, що Майкл Фогго є главою зареєстрованої в Гонконзі компанії Churchill Fiduciaries Limitedhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F#cite_note-6 [6] та з 2017 року має спільний бізнес у Британії із росіянами. Так, компанія TAURUS TRIPLICATA LLP (Company number OC414265) контролюється містером Фогго спільно з громадянином РФ Олександром Комаровим, частки між ними розділені як 75 % на 25 %.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F#cite_note-7 [7]
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09.08.2024 10:28 Відповісти
мені здається, що справа не в УНЛ, а в сервісі openstreetmap.org (це конкурент гугла в сервісах онлайн мап). Типу на шару підключаються карти (на відміну від гугловських), в цьому їх плюс.

Штабквартира цих додіків в Великобританії, по хорошому треба до них звернутись.

Бо така карта відображається ні тільки в УНЛ, а по суті на всіх сайтах світу, що юзають openstreetmap.
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08.08.2024 14:08 Відповісти
Там же можна вручну правити. Як Вікі. Мені зараз ніколи - не хочете спробувати?
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08.08.2024 14:36 Відповісти
ADAC свою має, але на Перекопі кордон позначений... тай друковані варіанти ще до 24.02.22 кацапам на руку грали
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08.08.2024 14:50 Відповісти
Довбограї.
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08.08.2024 14:09 Відповісти
а чого ви чекли від гетманцева??)))
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08.08.2024 14:36 Відповісти
Оце аргументи під'їхали Гетманцев це МСЛ. Аби що написати...хоч інфу перевіряйте
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08.08.2024 15:55 Відповісти
А до чого взагалі Гетьманцев тут до УНЛ?

Взагалі то він більше відноситься до МСЛ!!!

Доречі я не раз помічала що деякі сайти використовують мапи не з гугла то вони коряві . Можливо це в той випадок
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08.08.2024 15:43 Відповісти
Ну чому так важко перевірити, що викладається у відкритий досту?

Тут два варіанти:

- або *****

- або зрадник
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08.08.2024 16:04 Відповісти
Причём тут интегрированная карта openstreetmap к компании? То, шо карта такая - вопросы скорее всего надо обращать к картографическому сервису. Лучше пускай openstreetmap вообще удалит рашку со своей карты, тогда она удалиться на всех сайтах, которые используют их карты.
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08.08.2024 16:45 Відповісти
 
 