"УНЛ" на своєму сайті використовує мапу, на якій окупований Крим - "російський"

На сайті "Української національної лотереї" тимчасово окупований Крим не зображається як територія України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, на мапі, яку опубліковано на сайті, навколо тимчасово окупованого півострова зображено кордони.

Водночас кордони навколо тимчасово окупованого Криму позначено як "Южный федеральный округ" та "Россия".

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