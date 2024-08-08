"УНЛ" на своєму сайті використовує мапу, на якій окупований Крим - "російський"
На сайті "Української національної лотереї" тимчасово окупований Крим не зображається як територія України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, на мапі, яку опубліковано на сайті, навколо тимчасово окупованого півострова зображено кордони.
Водночас кордони навколо тимчасово окупованого Криму позначено як "Южный федеральный округ" та "Россия".
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+26 Алекс Германов
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+21 Salvador Dali
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+10 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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Аби щось з
дупипальця висмоктати...
УНЛ ніколи не мала зв'язків з росією, навіть, коли всі інші там вдало паслись
навіщо говорити безпідставно
В березні 2018 року журналістське розслідування показало, що Майкл Фогго є главою зареєстрованої в Гонконзі компанії Churchill Fiduciaries Limitedhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F#cite_note-6 [6] та з 2017 року має спільний бізнес у Британії із росіянами. Так, компанія TAURUS TRIPLICATA LLP (Company number OC414265) контролюється містером Фогго спільно з громадянином РФ Олександром Комаровим, частки між ними розділені як 75 % на 25 %
У назві юридичної особи не може бути використане слово "національний" у всіх відмінках, крім закладів (установ), які набувають статусу національного закладу (установи) України згідно з Указом Президента України від 16 червня 1995 року № 451 "Про Положення про національний заклад (установу) України" (із змінами і ...
В березні 2018 року журналістське розслідування показало, що Майкл Фогго є главою зареєстрованої в Гонконзі компанії Churchill Fiduciaries Limitedhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F#cite_note-6 [6] та з 2017 року має спільний бізнес у Британії із росіянами. Так, компанія TAURUS TRIPLICATA LLP (Company number OC414265) контролюється містером Фогго спільно з громадянином РФ Олександром Комаровим, частки між ними розділені як 75 % на 25 %.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F#cite_note-7 [7]
Штабквартира цих додіків в Великобританії, по хорошому треба до них звернутись.
Бо така карта відображається ні тільки в УНЛ, а по суті на всіх сайтах світу, що юзають openstreetmap.
Взагалі то він більше відноситься до МСЛ!!!
Доречі я не раз помічала що деякі сайти використовують мапи не з гугла то вони коряві . Можливо це в той випадок
Тут два варіанти:
- або *****
- або зрадник