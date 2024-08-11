Ночью на Николаевщине работала ПВО. За сутки оккупанты обстреляли две громады, ранены 6 человек

Оккупанты за минувшие сутки обстреливали Куцурубскую и Очаковскую громады в Николаевской области, есть пострадавшие и повреждения.

Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким. передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в ночь на 11 августа на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны велась боевая работа. Детали будут сообщены позже.

Николаевский район

Утром 10 августа в 10:44 и 11:45 враг атаковал с. Днепровское Куцурубской громады дронами типа FPV. В результате одной из атак поврежден частный дом и гражданский автомобиль. Также произошло возгорание сельскохозяйственной техники, которое было оперативно ликвидировано. В результате обстрелов ранены двое мужчин. Так, 25-летнему мужчине медицинская помощь была оказана амбулаторно, состояние удовлетворительное. Другому - медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации отказался.

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Днем 10 августа, в 14:30, под вражеским артиллерийским обстрелом находился г. Очаков Очаковской громады. В результате чего повреждены семь частных домов и линия электропередач. На территории одного из домов возник пожар. Также произошло возгорание двух хозяйственных построек и сухой травы. Все пожары были оперативно ликвидированы пожарными. По уточненным данным травмированы четыре человека. Двух женщин 70-ти и 73-х лет и двух мужчин - 44-х и 69-ти лет. На утро состояние трех пострадавших удовлетворительное. Женщина 70-ти лет госпитализирована в Николаев, состояние тяжелое.

Также днем 10 августа, в 14:20, враг наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской громаде. В результате чего в с. Ивановка поврежден частный дом. Пострадавших нет.

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