В российском Минобороны заявили о якобы уничтожении 35 БпЛА и 4 тактических ракет "Точка-У" над территорией пяти областей РФ

В Минобороны РФ утверждают, что в ночь на 11 августа 2024 года якобы было уничтожено 35 украинских дронов над территорией 5 регионов РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, сообщение российского Минобороны цитирует пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

"ПВО за ночь уничтожила 14 украинских беспилотников и 4 тактические ракеты "Точка-У" над Курской областью", - говорится в сообщении.

Кроме того, как заявили в Минобороны РФ, якобы 16 дронов сбиты над Воронежской областью, 3 - над Белгородской и по одному - над Брянской и Орловской областями.

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Напомним, ранее сообщалось, что Воронеж ночью атаковали дроны, россияне заявили о повреждении админздания и коммунального объекта.