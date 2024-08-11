В российском Минобороны заявили о якобы уничтожении 35 БпЛА и 4 тактических ракет "Точка-У" над территорией пяти областей РФ
В Минобороны РФ утверждают, что в ночь на 11 августа 2024 года якобы было уничтожено 35 украинских дронов над территорией 5 регионов РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, сообщение российского Минобороны цитирует пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".
"ПВО за ночь уничтожила 14 украинских беспилотников и 4 тактические ракеты "Точка-У" над Курской областью", - говорится в сообщении.
Кроме того, как заявили в Минобороны РФ, якобы 16 дронов сбиты над Воронежской областью, 3 - над Белгородской и по одному - над Брянской и Орловской областями.
Напомним, ранее сообщалось, что Воронеж ночью атаковали дроны, россияне заявили о повреждении админздания и коммунального объекта.
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