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В российском Минобороны заявили о якобы уничтожении 35 БпЛА и 4 тактических ракет "Точка-У" над территорией пяти областей РФ

український безпілотник

В Минобороны РФ утверждают, что в ночь на 11 августа 2024 года якобы было уничтожено 35 украинских дронов над территорией 5 регионов РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, сообщение российского Минобороны цитирует пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

"ПВО за ночь уничтожила 14 украинских беспилотников и 4 тактические ракеты "Точка-У" над Курской областью", - говорится в сообщении.

Кроме того, как заявили в Минобороны РФ, якобы 16 дронов сбиты над Воронежской областью, 3 - над Белгородской и по одному - над Брянской и Орловской областями.

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Напомним, ранее сообщалось, что Воронеж ночью атаковали дроны, россияне заявили о повреждении админздания и коммунального объекта.

Автор: 

беспилотник (3546) россия (95388) Минобороны рф (924)


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У кацапов ща - ************.
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11.08.2024 09:21 Ответить
Завжди казав: "Кацапам страшно не подобається "каша", яку для них "заварюють" за їх власними рецептами!"
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11.08.2024 10:08 Ответить
Точка-У? ))) Вони ще залишились? Це це тепер така нова назва атакамсів ... місцевого виробництва...тіпа як Герань )))
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11.08.2024 10:17 Ответить
То вони так "Трайдент" зашифрували у доповідях, щоб паніки не викликати.
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11.08.2024 11:08 Ответить
А, точно. Це ж якщо сказати що атакамс, то доведеться на НАТО нападати. А так - ніби і ніхто не помітить що вони дрищуть в штани від однієї думки про це.
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11.08.2024 14:54 Ответить
Вкусно 💩 и Точка-У 💀
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11.08.2024 12:26 Ответить
Где они там Точку -У увидели писали бы уже ФАУ-2.
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11.08.2024 12:26 Ответить
 
 