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Ситуация на белорусской границе без изменений, - Госпогранслужба

Білорусь перекидає танки до кордону з Україною

По состоянию на 11 августа перемещение белорусской техники рядом с украинской границей не было зафиксировано.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Он прокомментировал сообщения о перемещении техники МО Беларуси в Гомельскую и Мозырскую области, ближе к украинской границе.

"Обстановка по границе остается без изменений", - сказал он.

Напомним, утром 11 августа министерство обороны Беларуси сообщило о переброске военной техники на "усиление войска" на приграничных с Украиной направлениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко приказал усилить группировку войск на 2 направлениях. В границу с Украиной будет переброшен РСЗО "Полонез" и "Искандеры" (обновлено)

Автор: 

Беларусь (7888) Госпогранслужба (6385) граница (5260) Демченко Андрей (279)


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Топ комментарии
+3
потом окажеться как и овцеебы разминеться с границей)
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11.08.2024 12:05
+3
Питання: чому на третьому році війни Україна і досі має посольство в Мінську і не розірвані дипвідносини ..? WTF?
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11.08.2024 12:11
+2
Поки що...
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11.08.2024 11:55
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Поки що...
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11.08.2024 11:55 Ответить
Пижиться калхознік, надуває щоки.
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11.08.2024 12:00 Ответить
потом окажеться как и овцеебы разминеться с границей)
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11.08.2024 12:05 Ответить
- Куме! А як ви думаєте - яка армія найбоєздатніша в світі? Наша?
- Та ні! Білоруська!
- З чого-б це?
- Ну - нам за війною вчиться ніколи.... А білоруси вже десять років безперервно вчаться та з навчань і маневрів не вилазять.... Значить - мають найбільший досвід та навички!
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11.08.2024 11:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Z53uFob00Po "Трымайся, браце" - білоруська патріотична пісня
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11.08.2024 12:20 Ответить
- - Куме! А скажіть-но мені таку штуку: От я час від часу на «Цензорі» зустрічаю нік: «Бульбаш звычайны» А що - є і «незвичайны»?

- - Є! Але це - рідкісна особа! Їх ще називають - «справжні білоруси»!

- - А в чому між ними різниця?

- - Ну «справжній білорус» - це патріот своєї Батьківщини, який любить її по-справжньому і бореться активно з її гнобителями А «бульбаш звичайний» - це безхребетне створіння, яке мовчки «сопе в три дірки» - як-би по ньому влада не товклася і робить лише те, що вона йому наказує А «протестує» лише вдома, під ковдрою чи на вулиці - крутячи дулі в кишенях Однак страшно ображається , коли йому про це згадують!

 Вони навіть ту пісню співають лише на кухнях і напівголосно - щоб надвір не було чутно!
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11.08.2024 14:05 Ответить
Война - х..ня, главноє - маневри (приказка кацапських охвіцерів)
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11.08.2024 13:02 Ответить
Питання: чому на третьому році війни Україна і досі має посольство в Мінську і не розірвані дипвідносини ..? WTF?
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11.08.2024 12:11 Ответить
Бітум.Бітум.
Де ж його ще брати для великоасфальтицтва?
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11.08.2024 12:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8ZDaOXUUvRw Чупакабра/ Бандерівський кавер на пісню "Йожин з бажен"
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11.08.2024 12:25 Ответить
Золоті часи,вікно можливості,та т.п для всіх справжніх опозиційних та визвольних рухів,що робить Тіхановська ?... напевно дивиться разом з навальною Брат2,тренує короночку"водачкі нам прінясі ми дамой лятім"
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11.08.2024 12:26 Ответить
Ну раз без змін, то нам розслабитися і готуватися до шашликів, білоруси ж теж люди, так же, ТАК?
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11.08.2024 12:41 Ответить
Картопляний президент поїхав з іспекцією по Українсько-Білоруському кордону. 10.09.2024 він дав наказ підтягнути до кордону з Україною свольну артилерію, РСЗВ, ракети Іскандер, танкові з'єднання, фонтову авіацію. Йому примарилось, що Україна порушила повітряний простір картопляних дерунів. Він грає ту саму роль, яку скаже бункерний з московії. Може цього комусь покажеться мало? Чи все буде як 24.02.2022 року?!
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11.08.2024 13:39 Ответить
Ви із будущєво?
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11.08.2024 15:51 Ответить
Так, із будущєво!
З 24.02.2022 року. Вперед у минуле! Тільки не забуваємо, незабаром День незалежності України і не треба всіх закликати до шашликів. Бо все буде за сценарієм.
Картопляник вже готовий натиснути на кнопку "ПУСК"! А то птн-птх зпустить в сартир!
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11.08.2024 16:06 Ответить
А танки хто на кордон підтягує, чи малося на увазі інший кордон?
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11.08.2024 15:53 Ответить
А Ви карту за даними Діп Стейт подивіться. Район бульбашії. Кордон України в Житомирській, Київській, Чернігівській, Рівненській областях. Там і знімки з космосу є. Техніка стоїть.
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11.08.2024 16:09 Ответить
 
 