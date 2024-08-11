Ситуация на белорусской границе без изменений, - Госпогранслужба
По состоянию на 11 августа перемещение белорусской техники рядом с украинской границей не было зафиксировано.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Он прокомментировал сообщения о перемещении техники МО Беларуси в Гомельскую и Мозырскую области, ближе к украинской границе.
"Обстановка по границе остается без изменений", - сказал он.
Напомним, утром 11 августа министерство обороны Беларуси сообщило о переброске военной техники на "усиление войска" на приграничных с Украиной направлениях.
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- Та ні! Білоруська!
- З чого-б це?
- Ну - нам за війною вчиться ніколи.... А білоруси вже десять років безперервно вчаться та з навчань і маневрів не вилазять.... Значить - мають найбільший досвід та навички!
- - Є! Але це - рідкісна особа! Їх ще називають - «справжні білоруси»!
- - А в чому між ними різниця?
- - Ну «справжній білорус» - це патріот своєї Батьківщини, який любить її по-справжньому і бореться активно з її гнобителями А «бульбаш звичайний» - це безхребетне створіння, яке мовчки «сопе в три дірки» - як-би по ньому влада не товклася і робить лише те, що вона йому наказує А «протестує» лише вдома, під ковдрою чи на вулиці - крутячи дулі в кишенях Однак страшно ображається , коли йому про це згадують!
Вони навіть ту пісню співають лише на кухнях і напівголосно - щоб надвір не було чутно!
Де ж його ще брати для великоасфальтицтва?
З 24.02.2022 року. Вперед у минуле! Тільки не забуваємо, незабаром День незалежності України і не треба всіх закликати до шашликів. Бо все буде за сценарієм.
Картопляник вже готовий натиснути на кнопку "ПУСК"! А то птн-птх зпустить в сартир!