Ситуация на белорусской границе без изменений, - Госпогранслужба

По состоянию на 11 августа перемещение белорусской техники рядом с украинской границей не было зафиксировано.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Он прокомментировал сообщения о перемещении техники МО Беларуси в Гомельскую и Мозырскую области, ближе к украинской границе.

"Обстановка по границе остается без изменений", - сказал он.

Напомним, утром 11 августа министерство обороны Беларуси сообщило о переброске военной техники на "усиление войска" на приграничных с Украиной направлениях.

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