В Беларуси перебрасывают танки на украинскую границу. ФОТОРЕПОРТАЖ
Министерство обороны Беларуси перебрасывает военную технику на "усиление войска" на приграничных с Украиной направлениях с целью "реагирования на любые возможные провокации".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в минобороны Беларуси.
Отмечается, что подразделения одного из механизированных соединений ВС Беларуси приведены в готовность.
"Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и будут осуществлять марш комбинированным способом в назначенные районы", - говорится в сообщении.
В МО Беларуси отметили, что накануне Лукашенко отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации.
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Він же поїхав з перевіркою стану боєготовності Україно-Білоруського кордону.
Ще й бидлота дав наказ, підвезти до кордону з Україною девізіони РСЗВ, Іскандер, фронтову авіацію, мотопіхотні війська і танкові з'єднання. Напевне пора славетним ЗСУ зайти і в Гомельську область!
зовсім не зрозуміло, чому воно "всюдисущий"!??
лядрадскім Китаєм.