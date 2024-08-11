В Беларуси перебрасывают танки на украинскую границу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Министерство обороны Беларуси перебрасывает военную технику на "усиление войска" на приграничных с Украиной направлениях с целью "реагирования на любые возможные провокации".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в минобороны Беларуси.

Отмечается, что подразделения одного из механизированных соединений ВС Беларуси приведены в готовность.

"Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и будут осуществлять марш комбинированным способом в назначенные районы", - говорится в сообщении.

В МО Беларуси отметили, что накануне Лукашенко отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации.

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