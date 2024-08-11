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В Беларуси перебрасывают танки на украинскую границу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Министерство обороны Беларуси перебрасывает военную технику на "усиление войска" на приграничных с Украиной направлениях с целью "реагирования на любые возможные провокации".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в минобороны Беларуси.

Отмечается, что подразделения одного из механизированных соединений ВС Беларуси приведены в готовность.

"Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и будут осуществлять марш комбинированным способом в назначенные районы", - говорится в сообщении.

В МО Беларуси отметили, что накануне Лукашенко отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После заявления Лукашенко о "воздушных целях" в МИД Беларуси вызвали представительницу Украины

Білорусь перекидає танки до кордону з Україною
Білорусь перекидає танки до кордону з Україною
Білорусь перекидає танки до кордону з Україною
Білорусь перекидає танки до кордону з Україною

Автор: 

Беларусь (7891) граница (5269)


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Топ комментарии
+44
Мозирський НПЗ тим часом трохи почав нервувати......
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11.08.2024 10:55
+19
дограються дебіли що в них не уявні а справжні дрони полетять , подивимось як їхні НПЗ палатимуть
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11.08.2024 11:01
+16
Хто сказав що кацапи "неїстівні"?!!! Цілком "споживні"! Просто їх треба вміть готувать!!! Позавчора хлопці поїхали на Десну І на ямі річковій виловили кількох сомів Запросили мене на юшку та шашлики з сом"ятини Наїлися "од пуза"!!! Розпитав їх - де саме ловили Показали на карті Виявилося - яма трохи нижче того місця де була кацапська переправа Її у березні 22-го двічі наші хлопці розбивали Там до цих пір техніка і кацапи на дні лежать Торік на ній бракаші "драчили" сома - так витягли бушлат в бронежилеті І з кістяком всередині!
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11.08.2024 11:12
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Мішені для FPV підвозять.
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11.08.2024 12:36 Ответить
Горітимуть як і кацапські в 2022-му.
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11.08.2024 13:12 Ответить
Хрєнова z-лупа, дограєшся блд в танчики
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11.08.2024 13:26 Ответить
бульбАШАМ, чекайте.
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11.08.2024 13:26 Ответить
Картофельная ПАДАЛЬ должна ответить за то что стал соучастником *****
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11.08.2024 13:38 Ответить
Надерти картоплянику жопу, щоб знову деруном став!!!
Він же поїхав з перевіркою стану боєготовності Україно-Білоруського кордону.
Ще й бидлота дав наказ, підвезти до кордону з Україною девізіони РСЗВ, Іскандер, фронтову авіацію, мотопіхотні війська і танкові з'єднання. Напевне пора славетним ЗСУ зайти і в Гомельську область!
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11.08.2024 15:49 Ответить
Таракан пару тижнів взад відвів війська з Півдня, а зараз виручає корєша, попавшего в бєду. На Припяті всі мости взірвані, то тепер всюдисущий таракан направляє залишки танків на допомогу х.....на Курщині. Всі інше давно передав браттям по лепрозорію.
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11.08.2024 17:00 Ответить
тут не "браттям", а "братам", бульбофюрер - не "таракан", а мабуть тарган, та то таке...
зовсім не зрозуміло, чому воно "всюдисущий"!??
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11.08.2024 17:38 Ответить
Танки це наступальна зброя, а тому, щоб не було провокації, треба палити вже за допомогою ударних НЛО китайського виробництва. Нехай бульбатрахтар збирає залишки НЛО і шукає на карті де кордон Білорусі з блядрадскім Китаєм.
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11.08.2024 22:32 Ответить
А може вирішили подарувати ЗСУ?!?
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12.08.2024 00:09 Ответить
Бульбосвинособаки набагато гірші за свинособак...падли..
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12.08.2024 16:27 Ответить
"...а сейчас покажу, откуда они хотели нападать" - ляксандра, не встигнеш...
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13.08.2024 03:45 Ответить
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