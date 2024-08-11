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Новости
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На Юге россияне пытаются наступать небольшими группами, за сутки на украинских защитников сбросили 11 боеприпасов с ядовитыми веществами, - ОГВ "Таврия"

Ситуація в Кринках: Що відомо

С начала текущих суток на Южном направлении враг трижды атаковал позиции украинских защитников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий.

Он отметил, что одна атака противника была отбита севернее Работино в направлении села Новоданиловка. Еще две атаки противник безуспешно пытался провести на левобережье Днепра, севернее села Крынки.

За прошедшие сутки было ликвидировано 60 российских военных.

"Россияне и дальше пытаются наступать небольшими группами. В общем, за семь предыдущих дней на всей операционной зоне, а это вместе с Приднепровским направлением, то есть левобережьем Херсонщины и Запорожской областью, насчитывается 26 вражеских штурмов. При этом не надо считать, что здесь у нас что-то происходит похожее на какую-то "заморозку", что-то подобное АТО", - отметил спикер ОГВ "Таврия".

Он добавил, что в последнее время враг осуществляет очень интенсивное огневое воздействие на позиции. Например, на Орехове враг работает авиационными ракетами, а также беспилотными системами и ударными дронами, которые на этом участке и в таких условиях по количеству применений уже равны артиллерии.

"Из 536 боеприпасов, которые вчера врагом были сброшены с коптеров, 11 были с использованием ядовитых веществ. Почти ежедневно оккупанты сбрасывают на украинские позиции гранаты типа К-51 с газом слезоточивого действия. Однако украинские воины не потеряли ни одной своей боевой позиции", - подчеркнул Лиховий.

Что касается уничтожения российской техники, то за последние 12 дней в зоне ответственности ОГВ "Таврия" украинскими воинами было выведено из строя 6 образцов российского вооружения. Среди них - ЗРК "Бук" модификаций М1 и М3, ЗРК "Тор", а также ЗРК ОСА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Краматорском направлении более 80% всех боев проходят у Часова Яра. Всего на фронте за сутки - 114 боестолкновений.

Автор: 

Таврия (178) боевые действия (3956) Лыховий Дмитрий (74)


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На позиції кацапів треба скинути трусєля зебілів, раз асфальт зєльки не допомога, тільки так переможемо
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11.08.2024 12:11 Ответить
Навіть якби куска асфальту кидали замість кабів,то й тим би покалічили москалів)
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11.08.2024 12:30 Ответить
ДИБІЛ БЛЬТЬ!!! Асфальт, шяшлікі, піяніна, не набридло???? Шо через них трапилось, вже нічого не повернути, портрібно й далі протистояти москальскій орді. А твої верещання тут на ЗЄбанатів даремні. Вони тут не сидять. Вони й надалі жруть шашикі та реготять дивлячи дізєль-шовЫ, квартали, шоу гомиків та іншу куєту. Ви тільки вамі себе тут накручуєте
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11.08.2024 12:44 Ответить
Ага, бородачi , допомагають вам протигази? Попереривав би начальство , хто дозволяе бiйцям вiдпускати бороди, у вiйнi з неадекватним живодером.
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11.08.2024 12:46 Ответить
А лубінець в ООН звертався,чи йому це не треба?
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11.08.2024 16:50 Ответить
 
 