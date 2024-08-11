На Юге россияне пытаются наступать небольшими группами, за сутки на украинских защитников сбросили 11 боеприпасов с ядовитыми веществами, - ОГВ "Таврия"

С начала текущих суток на Южном направлении враг трижды атаковал позиции украинских защитников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий.

Он отметил, что одна атака противника была отбита севернее Работино в направлении села Новоданиловка. Еще две атаки противник безуспешно пытался провести на левобережье Днепра, севернее села Крынки.

За прошедшие сутки было ликвидировано 60 российских военных.

"Россияне и дальше пытаются наступать небольшими группами. В общем, за семь предыдущих дней на всей операционной зоне, а это вместе с Приднепровским направлением, то есть левобережьем Херсонщины и Запорожской областью, насчитывается 26 вражеских штурмов. При этом не надо считать, что здесь у нас что-то происходит похожее на какую-то "заморозку", что-то подобное АТО", - отметил спикер ОГВ "Таврия".

Он добавил, что в последнее время враг осуществляет очень интенсивное огневое воздействие на позиции. Например, на Орехове враг работает авиационными ракетами, а также беспилотными системами и ударными дронами, которые на этом участке и в таких условиях по количеству применений уже равны артиллерии.

"Из 536 боеприпасов, которые вчера врагом были сброшены с коптеров, 11 были с использованием ядовитых веществ. Почти ежедневно оккупанты сбрасывают на украинские позиции гранаты типа К-51 с газом слезоточивого действия. Однако украинские воины не потеряли ни одной своей боевой позиции", - подчеркнул Лиховий.

Что касается уничтожения российской техники, то за последние 12 дней в зоне ответственности ОГВ "Таврия" украинскими воинами было выведено из строя 6 образцов российского вооружения. Среди них - ЗРК "Бук" модификаций М1 и М3, ЗРК "Тор", а также ЗРК ОСА.

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