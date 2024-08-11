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Новости Агрессия России против Украины Война
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Предварительно, россияне применили северокорейскую ракету во время атаки на Киевщину, - Зеленский

Зеленський

Во время атаки на Киевскую область сегодня ночью россияне применили, по предварительным данным, ракету производства КНДР.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью в Киевской области из-за российского удара, к сожалению, погибли отец и маленький сын - четыре года было ребенку. Мои соболезнования родным и близким. Еще три человека пострадали, среди них ребенок - 12 лет мальчику. По предварительной информации, россияне применили северокорейскую ракету, и это был очередной сознательный террористический удар против Украины. Пиротехники продолжают работать, чтобы установить точные данные по этой ракете", - говорится в сообщении.

Также Зеленский сообщил, что только за одну эту неделю армия РФ ударила более 30 ракетами и более чем 800 управляемыми авиабомбами.

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"Россияне не имеют никаких географических ограничений на применение такого оружия - с первых дней полномасштабной войны вся территория нашего государства под угрозой постоянных ударов", - подчеркнул он.

Президент поблагодарил всех партнеров, которые помогают Украине с системами ПВО и боевой авиацией.

"Но чтобы действительно остановить российский террор, мы нуждаемся не только в полноценном воздушном щите, который защитит все наши города и громады, но и в сильных решениях партнеров - решениях, которые снимут ограничения на наши защитные действия. Когда украинская дальнобойность не будет иметь лимитов, эта война точно получит лимит - мы реально приблизим ее справедливое завершение", - подчеркнул Зеленский.

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Напомним, ночью 11 августа россияне нанесли удары по Киевской области. Погиб мужчина и его сын.

Автор: 

Зеленский Владимир (20246) Киевская область (4118) КНДР (1189)


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Треба нагадування зробити!
Після цієї війни валити комуністичні режими!!
Асашай хай б'є "кнр" і повертає Китайську Республіку (о.Тайвань) в Радбез ООН. А ми займемося "кндр" разом з корейцями та потім "полотєнцамі на головах" ( аятолламі)
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11.08.2024 12:35 Ответить
Хуцпо-"співчуває"
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11.08.2024 12:43 Ответить
Ні, попередньо був серіал Слуга народу
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11.08.2024 12:53 Ответить
А можна поставити експеримент - чи долетить щось до Пхеньяна?
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11.08.2024 13:06 Ответить
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11.08.2024 13:11 Ответить
Треба валити не лише комуняцькі режими в усьому Світі, а й радикально розібратись з тими, хто кричить "СЛАВА УКРАЇНІ", а сам тихенько носить партбілет КПРС (КПУ, Ліва опозиція) в кишені і мріє про прихід "руського мира" в його селище, село, місто. А таких - повірте багато ще лишилось.
Семе комуняки, совки - справжні вороги України і всього цивілізованого світу!!!
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11.08.2024 13:22 Ответить
 
 