Предварительно, россияне применили северокорейскую ракету во время атаки на Киевщину, - Зеленский

Во время атаки на Киевскую область сегодня ночью россияне применили, по предварительным данным, ракету производства КНДР.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью в Киевской области из-за российского удара, к сожалению, погибли отец и маленький сын - четыре года было ребенку. Мои соболезнования родным и близким. Еще три человека пострадали, среди них ребенок - 12 лет мальчику. По предварительной информации, россияне применили северокорейскую ракету, и это был очередной сознательный террористический удар против Украины. Пиротехники продолжают работать, чтобы установить точные данные по этой ракете", - говорится в сообщении.

Также Зеленский сообщил, что только за одну эту неделю армия РФ ударила более 30 ракетами и более чем 800 управляемыми авиабомбами.

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"Россияне не имеют никаких географических ограничений на применение такого оружия - с первых дней полномасштабной войны вся территория нашего государства под угрозой постоянных ударов", - подчеркнул он.



Президент поблагодарил всех партнеров, которые помогают Украине с системами ПВО и боевой авиацией.

"Но чтобы действительно остановить российский террор, мы нуждаемся не только в полноценном воздушном щите, который защитит все наши города и громады, но и в сильных решениях партнеров - решениях, которые снимут ограничения на наши защитные действия. Когда украинская дальнобойность не будет иметь лимитов, эта война точно получит лимит - мы реально приблизим ее справедливое завершение", - подчеркнул Зеленский.

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Напомним, ночью 11 августа россияне нанесли удары по Киевской области. Погиб мужчина и его сын.