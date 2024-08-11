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Новости Война
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Германия должна быть готова к войне за 5 лет, - германский командующий Гисс

Міхаель Гісс.

Вся Германия должна быть подготовлена к потенциальному военному конфликту через 5 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил командир регионального командования "Гамбург", капитан морского флота Михаэль Гисс.

Гисс отметил, что в течение 30 лет после окончания холодной войны и разделения Германии немецкие жители хотели наслаждаться "мирными дивидендами" и сегодня в Германии население все еще далеко от восприятия внешней угрозы.

"Но мои внутренние часы как солдата тикают и говорят мне, что через пять лет мы должны будем быть достаточно социально устойчивыми, чтобы противостоять внешней военной угрозе", - отметил командующий.

В ответ на вопрос, должен ли крупнейший морской порт Германии Гамбург также быть готовым к войне, Гисс отметил, что "вся Германия должна быть готова к войне".

"Это главная общая задача для политики, Бундесвера, бизнеса и общества в широком смысле. Это также касается критически важной инфраструктуры - и, в частности, Гамбурга, который выполняет функцию гавани для обеспечения функционирования Альянса и поддержки НАТО.

Благодаря своему географическому расположению в Европе Германия является местом развертывания, страной, через которую подразделения НАТО маршируют к восточному флангу. Крупнейший морской порт Германии, естественно, будет играть в этом определенную роль", - пояснил Гисс.

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Автор: 

Германия (6930)


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Топ комментарии
+17
Нам що вас 5 років волокти ?
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11.08.2024 13:54
+13
Через 5 років вже з мігрантами воювати будете.
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11.08.2024 14:02
+13
це якщо 5 років Україна вашу сраку прикривати буде.
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11.08.2024 14:02
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Нам що вас 5 років волокти ?
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11.08.2024 13:54 Ответить
Вони дурні якісь. Кажуть ж - гуртом й батька легше бити. Ні, щоб за кілька місяців удавити ту парашу, задоволення розтягують..
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11.08.2024 14:03 Ответить
Не "капітан морського флоту", а Kapitän zur See, тобто капітан першого рангу. Також і з погонів видно
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11.08.2024 14:16 Ответить
І багато ти в коментарях наволочив?
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11.08.2024 14:30 Ответить
"...мій внутрішній годинник як солдата цокає

то може хер головнокомандувач Бундесверу на завтра "Алярм" поставить,
якщо він військовий
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11.08.2024 15:21 Ответить
Понятно. Сколько нам еще воевать..
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11.08.2024 14:00 Ответить
Через 5 років вже з мігрантами воювати будете.
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11.08.2024 14:02 Ответить
це якщо 5 років Україна вашу сраку прикривати буде.
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11.08.2024 14:02 Ответить
Реально допоможіть Україні і Захід може знову спати без усіляких воєнних приготувань. Розчленена росія більше нікому не принесе горя.
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11.08.2024 14:03 Ответить
Люди, це просто черговий подоляк німецького розливу... нахєра взагалі робити собі нерви через такіх ушльопків?!
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11.08.2024 14:04 Ответить
До війни не готові ні Німеччина, ні США, ні НАТО загалом.
Час спливає, ворог навчається та змінюється.
Терміново надайте українським Силам оборони все необхідне, та зніміть безглузді заборони!
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11.08.2024 14:05 Ответить
от де ми дали маху - так це в будапешті
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11.08.2024 14:09 Ответить
Маху ми дали 1991р на виборчих дільницях, коли замість Вячеслава Чорновіла вибрали комуняку Кравчука, далі то все похідна від виборів
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11.08.2024 14:49 Ответить
не повернеш нажаль...
а в 2019ми дали маху другому...
от так і даєм - тут тому тут цьому...
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11.08.2024 15:09 Ответить
Якийсь не серйозний цей фріц.
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11.08.2024 14:14 Ответить
НАТО, вступайте в ЗСУ, поки ми ще не передумали
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11.08.2024 14:15 Ответить
Чотири з половиною років будуть товкти воду в Уряді. І під кінець за пів-року будуть намагатися щось врятувати. Ніхто не дивує новими підходами...
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11.08.2024 14:15 Ответить
Через 5 років, коли Німеччина озброїть себе, можливо щось і нам перепаде.
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11.08.2024 14:16 Ответить
а ви щє ***** заборонить Україні що робити і це буде за рік.
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11.08.2024 14:22 Ответить
Тому й так не хочуть Трампа. Трамп каже - "переозброюйтесь і будьте готові вже зараз", демократи кажуть - "не хвилюйтесь, Україна ще років з 5 повоює".
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11.08.2024 14:31 Ответить
ну і хто тобі, ідіоте, заважає через 90 днів піти і проголосувати за трампа як ти не кастроми?
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11.08.2024 14:35 Ответить
нова кацапська шлюха з козирей зайшла.
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11.08.2024 14:39 Ответить
Ні Я Українець ,Що хочу то і роблю я захищаю Україну
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11.08.2024 14:52 Ответить
Так скажи ПАЛЯНИЦЯ
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11.08.2024 15:01 Ответить
призивнога віку?
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11.08.2024 15:05 Ответить
Ніт , це не про війну в Україні ще 5 років ...це про китайські ,іранські та руцкі війська в ЄС ...новини стрім
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11.08.2024 14:46 Ответить
Оснвне запитання, з ким Німеччина мала б воювати через 5 років???! 🤔 З кацапами? За цей час їх стане менше через втрати у війні з Україною і можливо з іншими країнами будуть більше 2 мільйонів. Тому воювати з німцями вони фізично не будуть здатні. Але якщо німцґ так бояться кацапів, то нехай допоможуть українцям по-справжньому, тоді кацапія просто розвалиться.
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11.08.2024 14:49 Ответить
ні я розумію німців, в них октоберфест вже якби на носі - залитися пивом і обісцати все що поряд...!
не по німцях же в кінці кінців кацапня бонби скидає?
шпрехезі вашу мамку в отстойло..
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11.08.2024 14:58 Ответить
це скільки часу Україна повинна здержувати пуйла своїми солдатами?
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11.08.2024 15:04 Ответить
Овощи безхребетные
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11.08.2024 15:18 Ответить
Да, но долгоживущие, здоровые, богатые и развитые. А так да - "бесхребетные".
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11.08.2024 18:07 Ответить
Горло не першит после глубокого комментария?
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11.08.2024 18:18 Ответить
Он не глубокий, если его не понять.
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11.08.2024 18:27 Ответить
По одному беженцы патриоты
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11.08.2024 19:43 Ответить
А, обгадить другую страну, которая помогает деньгами, оружием Украине за счёт налогов своих граждан - это патриотизм?0_о Я читал, что это ксенофобия (мягко говоря), но вам виднее.
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11.08.2024 20:14 Ответить
Если бы не помогали то уже бы были где-то возле атлантического океана слезно моля озаботиться Америку. Хотя ты бы уже кричал о любви к новой неньке Канаде или Бразилии вместе со своим корешом выше))
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11.08.2024 21:50 Ответить
Я нигде не писал о любви к Германии. Хотя вы правы, Я хочу называть её своим домом.
"Если бы не помогали то уже бы были где-то возле атлантического океана..."
Вы слишком высокого мнения об армии рф.
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12.08.2024 09:18 Ответить
Значит ещё 5 лет стрелять ракетами низзя .
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11.08.2024 15:25 Ответить
Я взагалі не розумію,що з німцями стало.Така наче войовнича нація була.
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11.08.2024 15:37 Ответить
"Войовнича нація..." пустий сміх - занадто багато дивився дурних комуністичних фільмів з Мосфільму. Німці втратили свої яйця 50 років тому. Тепер якщо і влаштовують якісь паради, то тільки з райдужними прапорами (в гумових секс-стрінгах з пір'ям в дупах). Навіть не захищали своїх жінок, коли «Ахмеди» почали їх трахати на Новий рік у Кельні (понад 600 жінок). Вони не тільки не захищали, але навіть заборонили говорити про це в ЗМІ.
Тут якийсь баран вище пропонує "привести Бундесвер в бойову готовність"... Питання - всі дві дивізії? Німеччина не буде готова до війни навіть через 10 років (і не має наміру цього робити).
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11.08.2024 17:46 Ответить
Чому ви не публікуєте думку сержаантів усіляких? Все ж набагато більше контенту було б
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11.08.2024 15:51 Ответить
Новость не о НАТО, а о Германии. Германии сбивать ракеты на восточной границе Польши?)
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11.08.2024 18:09 Ответить
ок, ви не збиваєте кацапські безпзпілотникі, ссикуни...
а можна нам кацапські безпілотніки, які летять нас бамбіти, на Польшею збивати?
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11.08.2024 17:48 Ответить
Крутой мужик, но не думаю, что рф нападет на Германию, думаю, даже Китай и США бы не рискнули самостоятельно воевать с Германией. Но Германия имеет обязательства перед странами Балтии в рамках НАТО.
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11.08.2024 18:06 Ответить
Ти говориш смішні речі - в нинішньому стані Бундесверу навіть українська армія легко перемогла б німців.
І німці ніколи не будуть воювати з кацапами. Це їхні стратегічні союзники, і вони хочуть досягти перемир'я будь-якою ціною (і повернутися до "Business as usual"). Можна прогнозувати, що зроблять усе, щоб Україна заплатила цю ціну.
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12.08.2024 00:37 Ответить
Я говорю об интеграции и взаимозависимости. Это делает ущерб Германии ущербом для всех развитых стран и в том числе нападающему. Я, из открытых источников, знаю, что практически весь хайтек создаётся с использованием германских технологий, патентов, станков и деталей. А вот ваш рассказ о состоянии германской армии взят из головы.
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12.08.2024 08:51 Ответить
Так, усі комп'ютери світу розроблені в Німеччині і вся електроніка працює на німецьких процесорах... Це зрозуміло. Ще одне запитання (я розраховую на відповідь не «з голови», а з офіційних джерел) - скільки зараз у Німеччини бронетанкових дивізій і скільки механізованих? ( розкажи ще щось смішне).
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12.08.2024 13:36 Ответить
 
 