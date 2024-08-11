Германия должна быть готова к войне за 5 лет, - германский командующий Гисс
Вся Германия должна быть подготовлена к потенциальному военному конфликту через 5 лет.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил командир регионального командования "Гамбург", капитан морского флота Михаэль Гисс.
Гисс отметил, что в течение 30 лет после окончания холодной войны и разделения Германии немецкие жители хотели наслаждаться "мирными дивидендами" и сегодня в Германии население все еще далеко от восприятия внешней угрозы.
"Но мои внутренние часы как солдата тикают и говорят мне, что через пять лет мы должны будем быть достаточно социально устойчивыми, чтобы противостоять внешней военной угрозе", - отметил командующий.
В ответ на вопрос, должен ли крупнейший морской порт Германии Гамбург также быть готовым к войне, Гисс отметил, что "вся Германия должна быть готова к войне".
"Это главная общая задача для политики, Бундесвера, бизнеса и общества в широком смысле. Это также касается критически важной инфраструктуры - и, в частности, Гамбурга, который выполняет функцию гавани для обеспечения функционирования Альянса и поддержки НАТО.
Благодаря своему географическому расположению в Европе Германия является местом развертывания, страной, через которую подразделения НАТО маршируют к восточному флангу. Крупнейший морской порт Германии, естественно, будет играть в этом определенную роль", - пояснил Гисс.
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то може хер головнокомандувач Бундесверу на завтра "Алярм" поставить,
якщо він військовий
Час спливає, ворог навчається та змінюється.
Терміново надайте українським Силам оборони все необхідне, та зніміть безглузді заборони!
а в 2019ми дали маху другому...
от так і даєм - тут тому тут цьому...
не по німцях же в кінці кінців кацапня бонби скидає?
шпрехезі вашу мамку в отстойло..
"Если бы не помогали то уже бы были где-то возле атлантического океана..."
Вы слишком высокого мнения об армии рф.
Тут якийсь баран вище пропонує "привести Бундесвер в бойову готовність"... Питання - всі дві дивізії? Німеччина не буде готова до війни навіть через 10 років (і не має наміру цього робити).
а можна нам кацапські безпілотніки, які летять нас бамбіти, на Польшею збивати?
І німці ніколи не будуть воювати з кацапами. Це їхні стратегічні союзники, і вони хочуть досягти перемир'я будь-якою ціною (і повернутися до "Business as usual"). Можна прогнозувати, що зроблять усе, щоб Україна заплатила цю ціну.