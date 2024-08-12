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Новости
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В Подмосковье, в районе военного аэродрома Чкаловский раздавались взрывы и работала ПВО. ВИДЕО

В российском Подмосковье ночью 12 августа произошли сильные взрывы. Россияне заявили об атаке "украинских" беспилотников, которые целились в аэродром Чкаловский в городе Щелково.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что работали силы ПВО.

"ПВО работает в Подмосковье - туда долетели украинские беспилотники. Целью был аэродром в Щелково. Официальной информации пока нет", - сообщили российские ресурсы.

Также смотрите: Опубликованы спутниковые снимки последствий удара ВСУ по российскому аэродрому "Липецк". ФОТО

Автор: 

беспилотник (3546) россия (95388) аэродром (292)


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Топ комментарии
+24
Треба кошмарить кацапів кожної
ночі,бажано зі знищенням цілей.
сво повинно відбуватися на
території ворога.
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12.08.2024 06:41
+18
Респект виконавцям!!!
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12.08.2024 06:42
+18
Надеюсь, что Щелково что ни будь да прощелкало...
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12.08.2024 06:48
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Дуже добре, там жир.
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12.08.2024 06:31 Ответить
Там саме сильне ППО.
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12.08.2024 07:01 Ответить
Крім кулеметних черг - нічого не чуть! Навіть зенітних гармат 23 мм немає
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12.08.2024 07:38 Ответить
ЛОХторат і від цього "тащіцца"!!!
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12.08.2024 08:13 Ответить
А результат? Для такого можна було-б задіювать ті ж "Шилки" чи "Тунгуски" ("Панцирі" - "дорогувато) Але я не чую стрільби "зчетверених" установок Б"ють звичайні кулемети з одним стволом Ну - нам "простітєльно" - у нас нема "бездонных закромов Родины" Тому ми стріляємо - чим можемо Але ж у кацапів стільки баз - забитих цими ЗУ! І де вони?
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12.08.2024 08:54 Ответить
Я думаю все це там де зараз знаходиться їхнє "вялічіє"!
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12.08.2024 09:00 Ответить
Їхнє "вяличіє" вже "здувається" в арифметичній прогресії А щодо того - "Де вони - ті ЗУ?" у мене два припущення: технічний стан того що зберігається на базах і відсутність підготовлених екіпажів Якщо на фронті будуть у масовому порядку потраплять в полон колишні працівники баз зберігання техніки та озброєння - значить їх у "штрафному порядку" кинули "кровью искупать вину" за те що погано зберігали доручене їм майно Ну а щодо підготовки екіпажів - так це довга морока В радянські часи вони готувалися не менше шести місяців
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12.08.2024 09:43 Ответить
А що такого особливого у стрільбі з ЗУ-23? Чому така довга підготовка треба?
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12.08.2024 13:53 Ответить
Ну так поцікався - скільки часу готували в "учебках" зенітчиків Я - знаю (бо "Десна" - поряд)
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12.08.2024 14:05 Ответить
Десь років 50 тому з цього аеродрому злітали стратегічні ракетоносці приблизно о 22.30, коли влітку вже було темно. Злітали дуже круто, як винищувачі. А зліт турбогвинтових "Антеїв" супроводжувався незабутньою вібрацією повітря в легенях...
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12.08.2024 06:36 Ответить
Треба кошмарить кацапів кожної
ночі,бажано зі знищенням цілей.
сво повинно відбуватися на
території ворога.
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12.08.2024 06:41 Ответить
Ти не загубиася випадково?
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12.08.2024 07:03 Ответить
Припиніть запускати сюди - припинить летіти у відповідь.
Варто лише вивести ваших дірявих з України та припинити обстріли - і ви побачите дивовижний ефект на росії. Я гарантую це.
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12.08.2024 07:03 Ответить
Чушка набутылочная, а ну ка вспомни, не твой ли ботоксный педофил пупкин это все начал? твоеместо теперь у параши на бутылке
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12.08.2024 07:18 Ответить
Пидарок свинособачий заблукав..
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12.08.2024 08:24 Ответить
Слышь, Арам, а зачем вы вероломно напали на Украину, разрушаете там бомбами и ракетами города и сёла и убиваете десятками тысяч гражданское население, женщин и детей? Вы - настоящие твари, фашисты! И ещё здесь вякаете о чём-то.. Смерть руссофашистским оккупантам, везде, где бы они ни находились!
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12.08.2024 08:32 Ответить
Дрищ лаптекопитний, тут кацапні не подають, ну хіба що ногою в рило. Ти чого приперся, підар козломордий? Іди до своїх, на русвесна.сру, дрочи на свого фюрера *****, поки він не здох і вчи китайську мову, тому що вам, козломордим, скоро прийдеться здавати екзамен на китайську мову. А хто не здасть, то китайці вас пустсять на корм для собак.
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12.08.2024 08:47 Ответить
Респект виконавцям!!!
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12.08.2024 06:42 Ответить
Надеюсь, что Щелково что ни будь да прощелкало...
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12.08.2024 06:48 Ответить
Ну серьезно? Две ошибки в одном слове? "что-нибудь"
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12.08.2024 13:34 Ответить
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12.08.2024 07:25 Ответить
Ще нам не вистачало електровози підривать Вони й самі непогано з цим справляються! "Рукожопі"! Як казав покойняка Задорнов: "На всякую западную хитрость мы ответим своей непроходимой глупостью... И Запад растеряется в недоумении..."
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12.08.2024 07:44 Ответить
Халтурно "зліпили" - в мене чомусь вибухи не відтворюються!
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12.08.2024 08:14 Ответить
На те й аеродром, щоб там лунали вибухи. Лупайте сю скалу !
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12.08.2024 08:50 Ответить
 
 