В Подмосковье, в районе военного аэродрома Чкаловский раздавались взрывы и работала ПВО. ВИДЕО

В российском Подмосковье ночью 12 августа произошли сильные взрывы. Россияне заявили об атаке "украинских" беспилотников, которые целились в аэродром Чкаловский в городе Щелково.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что работали силы ПВО.

"ПВО работает в Подмосковье - туда долетели украинские беспилотники. Целью был аэродром в Щелково. Официальной информации пока нет", - сообщили российские ресурсы.

Также смотрите: Опубликованы спутниковые снимки последствий удара ВСУ по российскому аэродрому "Липецк". ФОТО