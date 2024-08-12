В Подмосковье, в районе военного аэродрома Чкаловский раздавались взрывы и работала ПВО. ВИДЕО
В российском Подмосковье ночью 12 августа произошли сильные взрывы. Россияне заявили об атаке "украинских" беспилотников, которые целились в аэродром Чкаловский в городе Щелково.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
Отмечается, что работали силы ПВО.
"ПВО работает в Подмосковье - туда долетели украинские беспилотники. Целью был аэродром в Щелково. Официальной информации пока нет", - сообщили российские ресурсы.
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ночі,бажано зі знищенням цілей.
сво повинно відбуватися на
території ворога.
Варто лише вивести ваших дірявих з України та припинити обстріли - і ви побачите дивовижний ефект на росії. Я гарантую це.